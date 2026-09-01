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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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01.09.2026 06:19:40

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Sandoz
67.98 CHF -2.20%
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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

===

+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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