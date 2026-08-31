Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.08.2026 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
===
+ SMI
AUFNAHME
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 31, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
28.08.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SLI aktuell: SLI im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SIX-Handel: SLI auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SLI mittags (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Gewinne in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zuversicht in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.