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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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27.08.2026 06:19:40

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Sandoz
70.83 CHF -0.16%
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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

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AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

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August 27, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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