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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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19.08.2026 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Sandoz
73.32 CHF -2.45%
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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

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- Galderma

- Sandoz

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===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 19, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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