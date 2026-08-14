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14.08.2026 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Sandoz
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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

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+ SMI

Aufnahme

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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