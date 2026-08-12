Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’486 -0.6%  SPI 20’412 -0.5%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’430 0.2%  Euro 0.9374 0.2%  EStoxx50 6’553 0.0%  Gold 4’405 0.8%  Bitcoin 51’768 0.4%  Dollar 0.8125 0.2%  Öl 89.5 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochvormittag
Vestas-Aktie mit Kurssprung: Ergebnisprognose angehoben - Zweites Quartal über Erwartungen
Federer verliert nach On-Kurssturz laut Forbes Milliardärs-Status
TKMS-Aktie springt hoch: Prognose erhöht - deutlich stärkeres Wachstum erwartet
Berner Kantonalbank steigert Gewinn trotz Rückgang im Zinsgeschäft - Aktie im Minus
Suche...

Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 06:19:40

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Sandoz
71.84 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 13. August in Kraft:

===

+ SDAX

NEUAUFNAHME

OHB

HERAUSNAHME

Klöckner & Co

===

Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

===

+ SMI

Aufnahme

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sandoz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten