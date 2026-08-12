Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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12.08.2026 06:19:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 13. August in Kraft:
===
+ SDAX
NEUAUFNAHME
OHB
HERAUSNAHME
Klöckner & Co
===
Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
===
+ SMI
Aufnahme
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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