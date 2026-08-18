Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 06:19:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 18. August und 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 18. August in Kraft:
===
+ S&P-500
AUFNAHME
HERAUSNAHME
- AvalonBay Communities
===
Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
===
+ SMI
AUFNAHME
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 18, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Reddit
|
17.08.26
|Reddit Aktie News: Reddit am Abend im Keller (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Reddit Aktie News: Reddit wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Reddit präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.05.26
|Reddit-Aktie steigt: Kräftige Zuwächse bei Gewinn und Umsatz (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Ausblick: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.02.26
|Reddit-Aktie im Blick: Meilensteine und Konzerngeschichte eines einflussreichen Social Networks (finanzen.ch)
Analysen zu Reddit
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich leichter -- US-Börsen schliessen tiefer -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne zum Handelsende an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt war zum Wochenstart ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigte sich ebenfalls schwächer. Auch in den USA dominierte Zurückhaltung das Geschehen. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.