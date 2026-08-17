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17.08.2026 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 18. August und 21. September

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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 18. August in Kraft:

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 17, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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