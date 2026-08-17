Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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17.08.2026 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 18. August und 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 18. August in Kraft:
===
+ S&P-500
AUFNAHME
HERAUSNAHME
- AvalonBay Communities
===
Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
===
+ SMI
AUFNAHME
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 17, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
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