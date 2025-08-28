|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Interactive Brokers ersetzen Walgreens Boots Alliance im S&P-500. Walgreens wird von der Private-Equity-Gesellschaft Sycamore Partners übernommen, wodurch im Index ein Platz frei wird. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am Donnerstag, dem 28. August, in Kraft.
===
Die Indexänderungen im Einzelnen:
+++++ S&P-500 - NEUAUFNAHME +++++
- Interactive Brokers
+++++ S&P-500 - HERAUSNAHME +++++
- Walgreens Boots Alliance
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)
