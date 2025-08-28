Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.08.2025 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Interactive Brokers ersetzen Walgreens Boots Alliance im S&P-500. Walgreens wird von der Private-Equity-Gesellschaft Sycamore Partners übernommen, wodurch im Index ein Platz frei wird. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am Donnerstag, dem 28. August, in Kraft.

===

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+++++ S&P-500 - NEUAUFNAHME +++++

- Interactive Brokers

+++++ S&P-500 - HERAUSNAHME +++++

- Walgreens Boots Alliance

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)

