Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

NIM: Konsumklima verharrt auf niedrigem Niveau

Die Erholung der Kauflaune in Deutschland kommt weiterhin kaum voran. Nach dem Rückschlag im Vormonat legt das Konsumklima nur geringfügig zu und bleibt auf einem niedrigen Niveau. Der vom Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) ermittelte Indikator prognostiziert für Dezember einen Anstieg um 0,7 Zähler auf minus 30,2 Punkte (Vormonat revidiert: minus 30,9 Punkte). Das Ergebnis deckt sich exakt mit den Erwartungen der Analysten: Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 30,2 Punkte erwartet.

Deutsche Reallöhne steigen im dritten Quartal um 1,3 Prozent

Die Reallöhne in Deutschland sind im dritten Quartal 2026 gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Reallöhne um 1,3 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne verzeichneten unter anderem die Bereiche Energieversorgung sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, während Geringverdiener und Auszubildende erneut die stärksten Zuwächse erzielten. Die Nominallöhne stiegen im dritten Quartal um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 2,9 Prozent.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im November

Die Einstellungsbereitschaft der deutschen Unternehmen hat im November wieder nachgelassen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer fiel auf 94,7 Punkte, nachdem es im Oktober bei 95,5 Punkten gelegen hatte, wie das Institut mitteilte. Damit verzeichnete der Indikator nach drei Anstiegen in Folge wieder einen Rückgang.

US-PCE-Daten signalisieren recht robuste Wirtschaft

Die US-Daten zu den persönlichen Konsumausgaben für Oktober deuten darauf hin, dass die Wirtschaft nach wie vor recht robust ist, schreibt Bradford Smith von Janus Henderson Investors in einer Research Note. Das Problem bestehe darin, dass sich die Kerninflation weiterhin im Aufwärtstrend befinde, während gleichzeitig Bedenken hinsichtlich der Stabilität des KI-Ausbaus bestünden, meint der Portfoliomanager. "Angesichts der Abhängigkeit der Wirtschaft vom Vermögenseffekt wird die Fed zunehmend festlegen müssen, wie viel Straffung der finanziellen Bedingungen sie tolerieren will, bevor sie bereit ist, von tatsächlichen Zinserhöhungen abzusehen", sagt er. "Der Markt testet derzeit den 'Fed-Put'", meint er.

Fed-Kontakte erwarten weiteren Anstieg von Kosten und Preisen - Beige Book

Der Preisdruck in den USA hielt weiter an, während das Beschäftigungsniveau leicht anstieg. Dies geht aus dem Beige Book der US-Notenbank hervor, in dem der Kampf um die Rückführung der Inflation auf das 2-Prozent-Ziel der Zentralbank hervorgehoben wurde. Das Beige Book der Fed, das anekdotische Berichte über die aktuelle Wirtschaftslage in den zwölf Bezirken der US-Notenbank zusammenfasst, erscheint vor dem Zinsentscheid des geldpolitischen Ausschusses am 9. Dezember. Die Erhebung umfasst Informationen, die am oder vor dem 16. November zusammengetragen wurden.

Weitere Zinserhöhungen der Fed könnten Argumente für niedrigere Zinsen am kurzen Ende verzögern

Eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank könnte die Argumente für niedrigere Zinssätze am kurzen Ende eher verzögern als entkräften, schreiben Mathias Kpade und Subadra Rajappa von Societe Generale in einer Research Note. "Eine hartnäckige Inflation dürfte die Geldpolitik auf kurze Sicht restriktiv halten, und unsere Ökonomen rechnen mit weiteren Zinsschritten um insgesamt 50 Basispunkte in den Jahren 2026/27", schreiben sie. Ihre Erwartung von Anhebungen um 50 Basispunkte liegt unter dem, was der Markt derzeit einpreist. Den Geldmärkten zufolge sind laut LSEG-Daten bis Mitte 2027 Zinserhöhungen im Umfang von 69 Basispunkten eingepreist.

BoJ-Mitglied Tamura mahnt rechtzeitige Zinserhöhungen an

Die Bank of Japan sollte bei zunehmendem Preisdruck rasch handeln und Zinserhöhungen nicht aufschieben. Dies sagte ein hawkish eingestelltes Mitglied des geldpolitischen Rats. Vor Wirtschaftsvertretern in der zentraljapanischen Präfektur Yamanashi erklärte Naoki Tamura, die Notenbank müsse den Leitzins bald auf ein neutrales Niveau bringen, da die finanzielle Lage weiterhin akkommodierend sei. Ein neutraler Zinssatz kurbelt das Wirtschaftswachstum weder an, noch bremst er es.

Bank of Korea nimmt Zinserhöhungen wieder auf, da KI-Boom das Wachstum antreibt

Südkoreas Zentralbank hat die Zinssätze zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben und eine weitere Straffung signalisiert. Die Inflation verharrte deutlich über dem Zielwert, während ein sich beschleunigendes Wirtschaftswachstum zu einer erneuten Anhebung der Prognosen führte. Die Bank of Korea hob ihren Leitzins, den siebentägigen Reposatz, am Donnerstag auf ihrer letzten Zinssitzung des Jahres um einen Viertelprozentpunkt auf 3,25 Prozent an, nachdem sie die Zinsen bereits im Juli und August erhöht hatte. Dieser Schritt war von 23 der 25 vom The Wall Street Journal befragten Ökonomen erwartet worden.

Brasilien bezeichnet neue US-Zölle als inakzeptabel und strebt Verhandlungslösung an

Brasilien hat verärgert auf die jüngsten Vorschläge für US-Zölle reagiert und erklärt, weiterhin eine Verhandlungslösung für die Handelsfragen anzustreben. Das Büro des US-Handelsbeauftragten gab am Mittwoch die Ergebnisse einer Untersuchung zu Subventionen bekannt, die Industrien in 14 Volkswirtschaften gewährt wurden, darunter China, Brasilien, Taiwan und Vietnam. Die vorgeschlagenen Zölle zielen auf Praktiken ab, die aus Sicht Washingtons industrielle Überkapazitäten zum Nachteil des US-Handels schaffen.

Singapur "sehr enttäuscht" über geplante US-Zölle

Singapur stimme den Untersuchungsergebnissen des Büros des US-Handelsbeauftragten (USTR) nicht zu und sei "sehr enttäuscht über die vorgeschlagenen Massnahmen" gegen den Stadtstaat, teilte das Ministerium für Energie, Handel und Industrie des Inselstaates mit. Das Ministerium werde den Dialog mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen fortsetzen, hiess es am Donnerstag weiter. Zudem wolle man das Büro des US-Handelsbeauftragten dazu drängen, seine vorgeschlagenen Schritte gegenüber Singapur zu überdenken und Möglichkeiten zur Senkung der Zölle auszuloten.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2026 03:03 ET (08:03 GMT)