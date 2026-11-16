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16.11.2026 08:59:43

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fitch bestätigt Deutschlands Triple-A-Rating mit stabilem Ausblick

Fitch Ratings hat die Kreditwürdigkeit von Deutschland mit Triple-A bestätigt und einen stabilen Ausblick gegeben. Deutschland könne die fiskalische Expansion bei öffentlichen Investitionen und Verteidigung, die die Staatsverschuldung auf einen anhaltenden Aufwärtspfad bringen werde, dank erheblicher fiskalischer und finanzieller Flexibilität tragen, heisst es in einer Mitteilung von Fitch. Für die mittelfristige fiskalische Konsolidierung und Reformperspektiven bestünden jedoch Risiken durch eine alternden Bevölkerung, schwaches Produktivitätswachstum, sinkende industrielle Wettbewerbsfähigkeit und politische Fragmentierung aus, erklärte die Ratingagentur.

Japans Wirtschaft schrumpft unter Inflationsdruck

Japans Wirtschaft ist im vergangenen Quartal zum ersten Mal seit einem Jahr geschrumpft. Der energiegetriebene Preisanstieg belastete den Konsum und verdeutlichte die Inflationsgefahr, mit der die Zentralbank konfrontiert ist. Das reale Bruttoinlandsprodukt sank im dritten Quartal auf Jahresbasis um 0,1 Prozent, wie vorläufige Regierungsdaten am Montag zeigten. Damit drehte der annualisierte Wert erstmals seit dem Zeitraum von Juli bis September des vergangenen Jahres ins Minus. Im zweiten Quartal war noch ein Wachstum von 1,7 Prozent verzeichnet worden. Im Quartalsvergleich stagnierte das Wachstum.

Schwacher Konsum in Japan könnte Spaltung des BoJ-Boards vertiefen

Weitere Daten, die eine Schwäche der Konsumtrends in Japan belegen, könnten die Spaltung innerhalb des Boards der Bank of Japan vertiefen, meint Ryosuke Katagi, Volkswirt bei Mizuho Securities. Taubenhafte BoJ-Mitglieder haben argumentiert, dass die Zentralbank aufgrund der schleppenden Wirtschaftsaktivität bei Zinserhöhungen vorsichtig vorgehen sollte. Weitere Anzeichen für eine verhaltene Verbrauchernachfrage würden ihre Haltung stützen. Katagi meint, höhere Energiekosten dürften den privaten Konsum wahrscheinlich weiterhin belasten, doch dürften die Reallöhne voraussichtlich leicht im positiven Bereich verharren, was einen drastischen Einbruch der Verbraucherausgaben unwahrscheinlich mache.

Hawkish eingestelltes BoJ-Mitglied dringt auf flexible Zinserhöhungen

Die Bank of Japan sollte bei Zinserhöhungen flexibler agieren, da sie in eine neue Phase der Geldpolitik eingetreten ist. Dies erklärte ein Mitglied des geldpolitischen Rats (Board) der Zentralbank. "2026 stellt den Beginn einer neuen Phase dar, in der die Bank Zinserhöhungen nicht in einem festen Tempo und Umfang vornehmen sollte, sondern den Leitzins stattdessen flexibel anheben muss", sagte Hajime Takata.

Japans Wirtschaftswachstumstrend dürfte intakt bleiben

Die jüngste Verlangsamung der japanischen Konjunktur ist vorübergehend, wobei der grundlegende Wachstumstrend auf lange Sicht wahrscheinlich intakt bleiben wird, meint Yoshimasa Maruyama, Ökonom bei SMBC Nikko Securities. Für das im März 2027 endende Geschäftsjahr 2026 prognostiziert er ein Wachstum von 0,9 Prozent, gefolgt von rund 0,8 Prozent jährlich von dem Geschäftsjahr 2027 bis zum Geschäftsjahr 2029. "Under the baseline scenario, domestic demand-led expansion is expected to continue from the second half of 2026 through fiscal 2029," meint er und führt nominale Lohnsteigerungen, Energiesubventionen, Mehrwertsteuersenkungen und den Einreisetourismus als einige der wesentlichen Treiber an.

Chinas Binnennachfrage enttäuscht weiterhin

Chinas Wirtschaft hat im vergangenen Monat an Schwung verloren. Wichtige Indikatoren verfehlten die Erwartungen, sodass die politischen Entscheidungsträger zur Erreichung ihrer Jahresziele nun auf starke Exporte angewiesen sind. Die Einzelhandelsumsätze, ein zentraler Indikator für Chinas Binnenkonsum, stiegen im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent. Damit verlangsamte sich das Wachstum gegenüber dem Plus von 1,1 Prozent im September und blieb hinter dem von befragten Ökonomen erwarteten Zuwachs von 0,9 Prozent zurück.

Chinas Verfall der Immobilienpreise gewinnt im Oktober an Dynamik

Die Immobilienpreise in China sind im Oktober gegenüber dem Vormonat etwas schneller gesunken, während sich der Rückgang im Jahresvergleich verringerte. Dies geht aus am Montag veröffentlichten offiziellen Daten hervor, die die anhaltende Schwäche auf dem Immobilienmarkt des Landes unterstreichen. Die Preise in 70 chinesischen Grossstädten fielen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,15 Prozent, nach einem Rückgang um 0,14 Prozent im Vormonat. Dies ergaben Berechnungen des Wall Street Journal auf Grundlage von am Montag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamts.

Fed könnte sich für drei Zinserhöhungen in Folge entscheiden

TD Securities erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen beginnend im Dezember dreimal in Folge anheben wird, "da sich die Inflation nicht in die richtige Richtung entwickelt", schreiben deren Analysten in einer Research Note. An den Geldmärkten sind laut LSEG derzeit insgesamt 64 Basispunkte an Zinserhöhungen der Fed für die nächsten drei Zinsentscheidungen eingepreist. Die Zinserhöhungen dürften letztlich einen Rückgang der Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen ermöglichen, heisst es weiter. "Wir gehen davon aus, dass die zehnjährigen Renditen das Jahr 2027 bei 4,9 Prozent beenden werden, da die Fed restriktiv bleibt, und dass die Renditen im ersten Quartal ihren Höhepunkt erreichen." Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt laut Tradeweb um 1 Basispunkt auf 5,142 Prozent.

Veraltete Technik legt US-Flugverkehr lahm

Regierungsbeamte machen veraltete Flugsicherungstechnik für einen vierstündigen Flugstopp am Freitag in den USA verantwortlich. Dieser brachte Tausende von Flügen im ganzen Land durcheinander und beeinträchtigte den Flugverkehr am Wochenende erheblich. Der drastische Schritt erfolgte als Reaktion auf zeitweilige Funk- und Radarstörungen in der Flugsicherung der gesamten USA. Er dürfte noch tagelang nachwirken, da die Fluggesellschaften darum kämpfen, Flugzeuge und Besatzungen neu zu positionieren. Fluggesellschaften strichen am Freitag mehr als 9.000 Flüge und sagten am Samstag bislang mehr als 3.200 Verbindungen ab.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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