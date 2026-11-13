Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Gehebelte, börsengehandelte Volatilitätsfonds: Was steckt eigentlich hinter Leveraged Volatility ETFs?
Bill Ackman setzt auf langfristige Geschäftsmodelle – diese Aktien dominieren sein Portfolio
Novartis-Aktie im Fokus: Positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen
Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Suche...
ETF Sparplan
13.11.2026 08:59:43

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kräftiger Anstieg der Grosshandelspreise im Oktober

Die Verkaufspreise im Grosshandel haben im Oktober spürbar über dem Vorjahresniveau gelegen. Sie stiegen um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit hat sich der Preisauftrieb weiter leicht beschleunigt, nachdem die Steigerungsraten im September noch bei 8,7 Prozent und im August bei 6,8 Prozent gelegen hatten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Ein höherer Preisanstieg war zuletzt im Februar 2023 mit 9,5 Prozent verzeichnet worden. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Grosshandelspreise um 0,4 Prozent.

EZB/Schnabel: Deutschlands exportgetriebenes Geschäftsmodell nicht tragfähig

Die schon länger anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft ist nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel nicht auf das schwächere Exportwachstum und eine schlechtere Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zurückzuführen, sondern auf eine schwache Binnennachfrage. In einer in Vilnius gehaltenen Rede machte Schnabel dafür die häufig gelobten deutschen Reformen von Anfang der 2000er Jahre verantwortlich und bezeichnete Deutschlands exportgetriebenes Geschäftsmodell als "nicht mehr tragfähig".

Fed-Mitglied Williams sieht noch Handlungsbedarf bei Ausrichtung der Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, hat erklärt, die Notenbank habe noch einiges zu tun, um die Geldpolitik an den richtigen Punkt zu bringen. Zudem bleibe die Inflation zu hoch. "Ich habe das Gefühl, dass die Daten eine sehr deutliche Sprache sprechen", sagte Williams am Donnerstag auf einer Veranstaltung in New York. "Die Wirtschaft ist robust, der Arbeitsmarkt festigt sich weiter, und die Inflation erweist sich als hartnäckig." Williams führte aus, die US-Notenbank müsse noch daran arbeiten, die Geldpolitik optimal auszurichten. Die Fed hatte die Zinssätze im Oktober unverändert gelassen, nachdem sie diese im September um einen Viertelprozentpunkt angehoben hatte.

Fed verzichtet bei Sitzung im Oktober 2027 auf Zinsentscheidung

Die Federal Reserve plant nach einem am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Sitzungskalender keine Entscheidung über die Leitzinsen, wenn ihr geldpolitischer Ausschuss im Oktober kommenden Jahres zusammenkommt. Der vorgeschlagene Zeitplan der Zentralbank sieht für das Jahr 2027 wie üblich acht Sitzungen des Offenmarktausschusses (FOMC) vor, weist jedoch darauf hin, dass die für Ende Oktober angesetzte Zusammenkunft keine geldpolitische Entscheidung beinhalten werde.

PBOC scheint auf Lenkung von Krediten in vorrangige Sektoren fokussiert

Die People's Bank of China scheint sich laut Sheana Yue von Oxford Economics in einer Research Note mehr auf die Verbesserung der geldpolitischen Transmission und die Lenkung von Krediten in vorrangige Sektoren zu konzentrieren als auf weitere breit angelegte Zinssenkungen. Die chinesische Zentralbank dürfte sich auf Liquiditätsoperationen, Änderungen der Mindestreserveanforderungen und gezielte Kreditfazilitäten stützen, um die wirtschaftliche Aktivität zu stützen, während sie ihren Leitzins unverändert lasse, meint die leitende Ökonomin. Gezielte Kreditunterstützung werde sich voraussichtlich zunehmend auf die Binnennachfrage und strategische Investitionen konzentrieren.

Japans Finanzministerin warnt vor schnellen Yen-Bewegungen

Japans Finanzministerin hat am Freitag erneut vor spekulativen Wechselkursbewegungen gewarnt. Zuvor hatte der Yen gegenüber dem US-Dollar auf 160 nachgegeben hatte - ein Niveau, das weithin als Warnzone für Interventionen gilt. Auf einer regulären Pressekonferenz bezeichnete Finanzministerin Satsuki Katayama die jüngsten Yen-Bewegungen als "einseitig und schnell". Diese Äusserungen dürften die Märkte hinsichtlich möglicher Massnahmen zur Stützung des Yen in Alarmbereitschaft versetzen.

RBA-Zinserhöhungen wahrscheinlich am Ende - Konjunkturaussichten trüben sich ein

Laut Luci Ellis, Chefvolkswirtin von Westpac, wird ein deutlicher Abschwung auf dem australischen Immobilienmarkt im nächsten Jahr voraussichtlich weitaus stärkere Auswirkungen auf die Wirtschaft haben als bisher angenommen. Dementsprechend geht sie davon aus, dass die Reserve Bank of Australia ihre Zinssenkungen wahrscheinlich beendet habe. Zwar sei eine Zinserhöhung im Februar nicht völlig ausgeschlossen, doch sei die Geldpolitik eindeutig restriktiv und Abwärtsrisiken zeichneten sich ab, meint Ellis. Westpac hat ihre Prognosen für das BIP, den Arbeitsmarkt und den Immobiliensektor für 2027 gesenkt.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS NVIDIA im Aktiencheck: 65 von 100 Punkten – wie gut ist Ihre Aktie wirklich?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 SMI setzt abermals neue Bestmarke
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
13.11.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
13.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 S4QBAU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst
Richemont-Aktie unter Druck: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn
vVARDIS-Aktie startet mit tieferem Preis als geplant an der US-Börse

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.