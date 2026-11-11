ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Oktober auf 2,8 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober deutlich abgenommen, was vor allem am so genannten Tankrabatt lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,8 (Vormonat: 3,3) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Oktober. Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI um 0,1 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist massgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Fed-Mitglied Paulson plädiert für schrittweises Vorgehen bei Zinserhöhungen

Die Präsidentin der US-Notenbank von Philadelphia, Anna Paulson, plädiert für ein schrittweises Vorgehen bei den Zinserhöhungen, während die Zentralbank versucht, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. "Es gibt Haushalten, Unternehmen und dem Finanzsektor Zeit, sich anzupassen", sagte Paulson bei einer Veranstaltung in Pennsylvania. Vertreter der US-Notenbank haben sich diese Woche zu der Entscheidung des Offenmarktausschusses im vergangenen Monat geäussert, die Zinsen nach der Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt im September unverändert zu lassen.

Fed-Mitglied Schmid schliesst sich falkenhaften Chor zur Zinsrichtung an

Der Leitzins der US-Notenbank ist derzeit "fairly accommodative" (ziemlich akkommodierend), so der Präsident der Kansas City Fed, Jeff Schmid. Er schloss sich damit einem Chor von Vertretern an, die andeuten, dass Zinserhöhungen bevorstehen. Schmid sagte, dass die Inflation für die politischen Entscheidungsträger weiterhin an erster Stelle stehe, wenn sie Anpassungen des Federal-Funds-Zinssatzes abwägen. Dies gelte insbesondere, da die Beschäftigungslage stabil bleibe und sich die Konsumausgaben weiter positiv entwickelten.

Fed-Mitglied Bowman: Noch Arbeit vor uns, um Inflation näher an 2 Prozent zu bringen

Die Gouverneurin der US-Notenbank, Michelle Bowman, sagte, es gebe noch Arbeit zu tun, um die Inflation näher an die Marke von 2 Prozent zu bringen. Der Preisdruck halte an und die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt schienen sich zu festigen. In ihrer Rede am Dienstag in Washington, D.C., erklärte Bowman, die jüngst veröffentlichten Daten zu den Verbraucherpreisen deuteten darauf hin, dass der Inflationsdruck noch länger anhalten könnte. Die fester als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten für Oktober am Dienstag untermauerten die Argumente für Marktteilnehmer, auf eine zusätzliche Zinserhöhung im Dezember zu setzen.

Wetten auf Fed-Zinserhöhungen erscheinen gut platziert

Die US-Wirtschaft präsentiere sich stark, da der Investitionsboom im Bereich der künstlichen Intelligenz gepaart mit einer sehr prozyklischen Fiskalpolitik sich wahrscheinlich in einem starken BIP-Wachstum niederschlage, meint Josh Rout, Portfoliomanager bei Franklin Templeton. Sollten sich diese Trends bestätigen, würden sie die Markteinpreisung weiterer Zinserhöhungen der Fed weitgehend rechtfertigen, fügt er hinzu. Dennoch sei der Ausblick für Tech-Aktien von entscheidender Bedeutung. Der Markt müsse einen Boden finden, der nicht allzu weit vom aktuellen Niveau entfernt liege, andernfalls drohe die Investitionspipeline zurückgefahren zu werden, fügt er hinzu.

US-Inflationsdaten für Oktober dürften Zinserhöhung der US-Notenbank besiegeln

Der Bericht über die US-Verbraucherpreise im Oktober bestätigt so gut wie die Erwartung von RBC Capital Markets, dass eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank zur Debatte steht, schreiben deren Ökonomen in einer Research Note. Dennoch bleibe die Frage offen, ob zusätzliche Erhöhungen die Inflation effektiv wieder senken können, fragen sich die Ökonomen. "Wir glauben nicht, dass die angebotsseitigen Faktoren reagieren werden, und ein Grossteil des Inflationsdrucks ist bereits in der Pipeline", sagen sie. Die Energiepreise griffen auf andere Bereiche über; die Warenpreise tendierten, angetrieben durch erhöhte Frachttransportkosten, weiter nach oben, während sich auch die Dienstleistungen beschleunigten, teilweise aufgrund der Energie, sagen sie.

Markt überschätzt wahrscheinlich Risiken von Zinserhöhungen der US-Notenbank

Unerwartet starke US-Inflationsdaten haben Spekulationen über eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 50 Basispunkte im Dezember geschürt. Doch Seiji Katsurahata, Ökonom beim Daiichi Life Research Institute, bezeichne solche Erwartungen als übertrieben. Die US-Renditen stünden kurzfristig unter Aufwärtsdruck, was den Dollar stärke und die Gewinne an den Aktienmärkten begrenze. "Wenn sich die Markteinschätzung letztendlich auf eine Erhöhung um 25 Basispunkte einpendelt, sollten sich die kurzfristigen Renditen [von US-Staatsanleihen] normalisieren und der Dollar dürfte vor einem begrenzten Aufwärtspotenzial stehen", fügt er hinzu. Der Dollar liegt bei 158,75 Yen.

Ölpreis steigt - Risiken im Nahen Osten bleiben bestehen

Der Ölpreis steigt im asiatischen Handel, wie ANZ Research in einem Kommentar schreibt. Die Preise seien jüngst in der Hoffnung auf ein Ende des Nahostkonflikts gefallen, doch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran verharren in einer Sackgasse, da beide Seiten an ihren Kernforderungen festhalten. Dies werde das Angebot weiterhin verknappen. Zudem nähmen die Risiken für die regionale Energieinfrastruktur nach den Angriffen auf die wichtige Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens und den zwei begrenzten US-Angriffen auf die iranische Insel Qeschm weiter zu, heisst es weiter. Die am nächsten fälligen WTI-Rohöl-Futures steigen um 0,2 Prozent auf 86,21 US-Dollar je Barrel, während Brent-Futures um 0,5 Prozent höher bei 91,92 US-Dollar je Barrel notieren.

Republikaner blockieren Impeachment-Vorstoss gegen Hegseth

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat einen Versuch zu seiner Amtsenthebung im Repräsentantenhaus abgewehrt. Das Repräsentantenhaus stimmte dafür, die vom republikanischen Abgeordneten Thomas Massie eingebrachten Anklagepunkte zur weiteren Beratung an den Justizausschuss zurückzuverweisen. Damit ist der Vorstoss vorerst blockiert. Das Abstimmungsergebnis lag bei 211 zu 204 Stimmen, wobei Massie der einzige Republikaner war, der sich auf die Seite der Demokraten stellte. Es wird erwartet, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus den Versuch wieder aufgreifen werden, sobald sie im Januar die Kontrolle über den Kongress übernehmen.

DJG/DJN/apo

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November 11, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)