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03.11.2026 08:59:46

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

USA greifen iranische Insel Qeshm an - Trump spielt Kriegsgefahr herunter

Die USA haben am Montag nach Angaben von Regierungsvertretern die iranische Insel Qeshm angegriffen. Dies ist der jüngste in einer Reihe begrenzter Angriffe, die Washington in den vergangenen Wochen gegen das Land geführt hat, während US-Präsident Donald Trump zugleich die Möglichkeit eines diplomatischen Abkommens ins Spiel gebracht hat. Der Angriff folgt auf Äusserungen Trumps, in denen er die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum Krieg mit Iran nach den Zwischenwahlen am Dienstag herunterspielte. "Wir hatten einen Krieg mit Iran. Wir haben gewonnen", sagte Trump am Montag vor Reportern. "Ich weiss nicht, ob man das überhaupt einen Krieg nennen kann, weil wir seit Monaten keine Kämpfe mehr führen."

IEA: Iran-Krieg bedroht globalen LNG-Markt mit historischem Rückgang

Die Gasmärkte stehen vor einer massiven Verknappung. Die Produktion von verflüssigtem Erdgas (LNG) dürfte den stärksten jemals verzeichneten jährlichen Rückgang erleben, da der Iran-Krieg die Lieferungen abschneidet und den Wettbewerb unter den Importeuren verschärft. Dies teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit. Das weltweite LNG-Angebot wird in diesem Jahr voraussichtlich um 3 Prozent oder fast 20 Milliarden Kubikmeter sinken. Grund dafür sind Störungen des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus, über die zuvor rund 20 Prozent der weltweiten LNG-Ströme transportiert wurden. Zudem haben iranische Angriffe auf wichtige Infrastrukturen in der Region die Exporte aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten drastisch eingeschränkt.

RBA hebt Leitzins auf höchsten Stand seit 18 Jahren an

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat am Dienstag die Leitzinsen auf den höchsten Stand seit 18 Jahren angehoben, nachdem sie ihre Inflationsprognosen "erheblich" nach oben korrigiert hatte. Der offizielle Leitzins wurde um 25 Basispunkte auf 4,85 Prozent angehoben, den höchsten Stand seit 2008. Dieser Schritt macht die RBA zu einem Aussenseiter, da andere grosse Zentralbanken in den vergangenen Wochen beschlossen haben, zu unterbrechen. Das neunköpfige geldpolitische Board der RBA stimmte mit sechs zu drei Stimmen für eine Erhöhung. "Seit der vorangegangenen Sitzung haben die Daten bestätigt, dass die zugrunde liegende Inflation weiterhin breit abgestützt ist", teilte das Board mit. "Der Kapazitätsdruck erscheint etwas grösser als zuvor geschätzt, und es gibt Anzeichen dafür, dass die höheren Kraftstoffpreise an die Preise anderer Waren und Dienstleistungen weitergegeben werden."

Südkoreas Inflation schwächt sich im Oktober auf 2,8 Prozent ab,

Südkoreas Inflation ist im Oktober über dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank geblieben, obwohl sie sich gegenüber dem Vormonat abschwächte. Dies könnte die Argumente für eine weitere Straffung der Geldpolitik untermauern. Der Referenz-Verbraucherpreisindex stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 2,9 Prozent im September. Der jüngste Wert entsprach genau der Median-Prognose einer Umfrage des Wall Street Journal unter neun Ökonomen. Auf Monatsbasis stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,2 Prozent, was ebenfalls der Prognose der Umfrage entsprach. Im September waren sie um 0,3 Prozent gestiegen. Die Kern-Verbraucherpreise, bei denen die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie unberücksichtigt bleiben, stiegen im Oktober im Jahresvergleich um 2,8 Prozent und legten im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu.

Schweiz Okt Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Intel: +78 % im Rechenzentrum – trotzdem 29 % Kurssturz!
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’391.94 19.48 SBBH9U
Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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