ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

USA greifen iranische Insel Qeshm an - Trump spielt Kriegsgefahr herunter

Die USA haben am Montag nach Angaben von Regierungsvertretern die iranische Insel Qeshm angegriffen. Dies ist der jüngste in einer Reihe begrenzter Angriffe, die Washington in den vergangenen Wochen gegen das Land geführt hat, während US-Präsident Donald Trump zugleich die Möglichkeit eines diplomatischen Abkommens ins Spiel gebracht hat. Der Angriff folgt auf Äusserungen Trumps, in denen er die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum Krieg mit Iran nach den Zwischenwahlen am Dienstag herunterspielte. "Wir hatten einen Krieg mit Iran. Wir haben gewonnen", sagte Trump am Montag vor Reportern. "Ich weiss nicht, ob man das überhaupt einen Krieg nennen kann, weil wir seit Monaten keine Kämpfe mehr führen."

IEA: Iran-Krieg bedroht globalen LNG-Markt mit historischem Rückgang

Die Gasmärkte stehen vor einer massiven Verknappung. Die Produktion von verflüssigtem Erdgas (LNG) dürfte den stärksten jemals verzeichneten jährlichen Rückgang erleben, da der Iran-Krieg die Lieferungen abschneidet und den Wettbewerb unter den Importeuren verschärft. Dies teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit. Das weltweite LNG-Angebot wird in diesem Jahr voraussichtlich um 3 Prozent oder fast 20 Milliarden Kubikmeter sinken. Grund dafür sind Störungen des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus, über die zuvor rund 20 Prozent der weltweiten LNG-Ströme transportiert wurden. Zudem haben iranische Angriffe auf wichtige Infrastrukturen in der Region die Exporte aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten drastisch eingeschränkt.

RBA hebt Leitzins auf höchsten Stand seit 18 Jahren an

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat am Dienstag die Leitzinsen auf den höchsten Stand seit 18 Jahren angehoben, nachdem sie ihre Inflationsprognosen "erheblich" nach oben korrigiert hatte. Der offizielle Leitzins wurde um 25 Basispunkte auf 4,85 Prozent angehoben, den höchsten Stand seit 2008. Dieser Schritt macht die RBA zu einem Aussenseiter, da andere grosse Zentralbanken in den vergangenen Wochen beschlossen haben, zu unterbrechen. Das neunköpfige geldpolitische Board der RBA stimmte mit sechs zu drei Stimmen für eine Erhöhung. "Seit der vorangegangenen Sitzung haben die Daten bestätigt, dass die zugrunde liegende Inflation weiterhin breit abgestützt ist", teilte das Board mit. "Der Kapazitätsdruck erscheint etwas grösser als zuvor geschätzt, und es gibt Anzeichen dafür, dass die höheren Kraftstoffpreise an die Preise anderer Waren und Dienstleistungen weitergegeben werden."

Südkoreas Inflation schwächt sich im Oktober auf 2,8 Prozent ab,

Südkoreas Inflation ist im Oktober über dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank geblieben, obwohl sie sich gegenüber dem Vormonat abschwächte. Dies könnte die Argumente für eine weitere Straffung der Geldpolitik untermauern. Der Referenz-Verbraucherpreisindex stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 2,9 Prozent im September. Der jüngste Wert entsprach genau der Median-Prognose einer Umfrage des Wall Street Journal unter neun Ökonomen. Auf Monatsbasis stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,2 Prozent, was ebenfalls der Prognose der Umfrage entsprach. Im September waren sie um 0,3 Prozent gestiegen. Die Kern-Verbraucherpreise, bei denen die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie unberücksichtigt bleiben, stiegen im Oktober im Jahresvergleich um 2,8 Prozent und legten im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu.

Schweiz Okt Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

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November 03, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)