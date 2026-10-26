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26.10.2026 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Starlink läuft in der Ukraine wieder

Das militärische Starlink-System der Ukraine funktioniert offenbar wieder störungsfrei. Drohnentests hätten gezeigt, dass die Verbindung zu Starshield, einem militärischen Starlink-Dienst, bei Geschwindigkeiten von über 400 Kilometern pro Stunde stabil war, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Evgeniy Khmara vor Journalisten. Die Tests bei höheren Geschwindigkeiten würden fortgesetzt, erklärten weitere ukrainische Regierungsvertreter. Einer von ihnen betonte, Kiew habe aus den USA nach wie vor keine Erklärung dafür erhalten, weshalb Starshield überhaupt gedrosselt worden sei. SpaceX hatte seit dem 14. Oktober Tempolimits für Starshield im ukrainischen Einsatzgebiet verhängt.

Moody's lässt Frankreichs Kreditrating unverändert

Moody's Ratings hat das Kreditrating Frankreichs am Freitag unverändert gelassen. Die Ratingagentur behielt die Einstufung Frankreichs trotz eines stetigen Anstiegs der Verschuldung und der politischen Zersplitterung, welche die Eindämmung der Kreditaufnahme erschwert, bei Aa3. Moody's begründete dies mit der diversifizierten Wirtschaft des Landes und den starken öffentlichen Institutionen. Der Ausblick bleibe aber negativ. Ausschlaggebend hierfür sei die politische Instabilität, welche die Bemühungen zur Bewältigung des fiskalischen Drucks erschweren könnte.

Lula da Silva gewinnt Präsidentschaftswahl in Brasilien

Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat sich bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag in Brasilien mit einem überraschenden Sieg über Flavio Bolsonaro an der Macht gehalten. Damit sicherte er sich eine beispiellose vierte Amtszeit und festigte seinen Status als einer der weltweit am längsten amtierenden demokratisch gewählten Staats- und Regierungschefs. Der linke Politiker, der nur zwei Tage vor seinem 81. Geburtstag steht, holte 51,8 Prozent der Stimmen gegenüber 48,2 Prozent für Bolsonaro, wie die Wahlbehörden nach Auszählung von über 99 Prozent der Stimmen mitteilten.

Überraschender Wahlausgang in Brasilien dürfte Aktien und Real belasten

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Brasilien dürfte die Finanzmärkte belasten. Währungs-Futures und börsengehandelte Fonds (ETFs) auf lokale Aktien brachen im asiatischen Handel ein. Dem linksgerichteten Kandidaten und ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva gelang am Sonntag ein Überraschungssieg über den rechtsgerichteten Amtsinhaber Jair Bolsonaro, nachdem laut lokalen Behörden mehr als 99 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Der Real-Future mit der kürzesten Laufzeit verbilligte sich am frühen Montag im asiatischen Handel um fast 10 Prozent gegenüber dem Dollar, wie aus Daten der CME hervorgeht. Börsengehandelte Fonds auf brasilianische Aktien, die in Japan und China gehandelt werden, gaben zwischen 10 Prozent und 14 Prozent nach.

Schweden Sep Erzeugerpreise +3,4% gg Vormonat

Schweden Sep Erzeugerpreise +11,2% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’031.82 19.54 S5ZB0U
Short 15’340.51 13.77 SJDBFU
Short 15’903.17 8.90 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’506.11 26.10.2026 09:59:27
Long 13’820.19 19.40 S05FBU
Long 13’507.29 13.72 SNB4VU
Long 12’944.75 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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