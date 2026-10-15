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15.10.2026 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Britische Wirtschaft bleibt dank Industrie auf Wachstumspfad

Die britische Wirtschaft ist im August erneut gewachsen. Gestützt wurde diese Entwicklung durch eine Belebung der Industrieproduktion. Damit setzte sich die in diesem Jahr unerwartet starke Dynamik fort, obwohl Befürchtungen bestanden hatten, dass höhere Energiepreise die Aktivität dämpfen könnten. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Monatsvergleich um 0,1 Prozent. Dies stellt den dritten monatlichen Zuwachs in Folge dar, nachdem im Juli ein Plus von 0,4 Prozent verzeichnet worden war, wie das britische Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis fiel damit besser aus als der von Ökonomen in einer Umfrage von The Wall Street Journal in der vergangenen Woche prognostizierte Rückgang um 0,1 Prozent.

Beige Book der Fed zeigt, dass sich der Preisdruck verstärken könnte

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA ist in den meisten Bezirken der US-Notenbank in den letzten Wochen in einem geringen bis mässigen Tempo gewachsen, während der Preisdruck in einigen Bezirken zunahm. Dies geht aus dem Beige Book der Fed hervor. Das Beige Book, das anekdotische Informationen über die aktuelle Wirtschaftslage in den zwölf Distrikten der US-Notenbank sammelt, erscheint vor der Oktober-Sitzung des Ausschusses über die Zinssätze. Einige Vertreter der Fed hatten vor dem robusten Verbraucherpreisindex-Bericht vom Mittwoch signalisiert, die Zinsen in diesem Monat unverändert zu lassen.

BoJ-Ratsmitglied deutet weiteren Spielraum für Zinserhöhungen an

Junko Koeda, Mitglied des geldpolitischen Rates der Bank of Japan, hat weiteren Spielraum für Zinserhöhungen angedeutet und sich vorsichtig hinsichtlich einer möglichen Beschleunigung der Inflation gezeigt. In einer Rede vor Wirtschaftsvertretern im japanischen Kumamoto am Donnerstag sagte Koeda, die BoJ sollte ihren Leitzins zu einem "angemessenen Zeitpunkt" anheben. Gleichzeitig müsse sie den Umfang ihrer Wirtschaftsanalysen erweitern und deren Genauigkeit erhöhen. "Angesichts der Tatsache, dass es neben den weiterhin akkommodierenden Finanzierungsbedingungen erhebliche Aufwärtsrisiken für die Preisentwicklung gab, sollte die Bank bei der Anhebung des Leitzinses nicht übermässig vorsichtig agieren", sagte sie. Die BoJ hatte ihren Leitzins im September auf 1,25 Prozent angehoben und damit das Tempo der Straffung nach ihrer Zinserhöhung im Juni verschärft.

IWF: Asiens ungleichmässige wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit steht vor Belastungsproben

Das Wirtschaftswachstum in Asien habe sich trotz des Ölschocks behauptet, doch seine Widerstandsfähigkeit werde voraussichtlich durch Risiken wie schwache Haushaltspositionen und Unsicherheit über die Dauerhaftigkeit des Booms bei künstlicher Intelligenz auf die Probe gestellt, warnte der Internationale Währungsfonds. Die wirtschaftliche Entwicklung der Region werde zunehmend von der Fähigkeit bestimmt, externen Krisen standzuhalten oder von KI-Investitionen zu profitieren.

Fast 40.000 Arbeitsplätze in Australien im September abgebaut

In Australien sind im September fast 40.000 Arbeitsplätze abgebaut worden. Dies nimmt der Reserve Bank of Australia etwas Druck, die Leitzinsen im November weiter anzuheben. Die Beschäftigung sank im September um 39.300 Stellen, wie das australische Statistikamt (ABS) am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis war deutlich schlechter als der von einer Umfrage des Wall Street Journal unter Ökonomen prognostizierte Zuwachs von rund 15.000 Arbeitsplätzen. Die Teilzeitbeschäftigung brach um 73.700 Stellen ein, während die Vollzeitbeschäftigung um 34.400 Stellen zunahm, so das ABS. Die Arbeitslosenquote lag im September bei 4,7 Prozent, teilte das ABS mit.

GB/Handelsbilanz Aug Defizit 18,0 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Juli revidiert Defizit 19,3 Mrd GBP nach vorläufig Überschuss 21,0 Mrd GBP

GB/Industrieproduktion Aug +0,8% gg Vm; +1,6% gg Vj

GB/Industrieproduktion Juli rev +0,3% gg Vm, +0,8% gg Vj

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Aug +5,2% (PROG: +3,1%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Aug +18,6% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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