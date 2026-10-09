Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’770 1.0%  SPI 19’525 1.0%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’123 1.3%  Euro 0.9321 0.0%  EStoxx50 6’191 1.0%  Gold 4’185 1.2%  Bitcoin 68’615 1.0%  Dollar 0.8308 -0.1%  Öl 102.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
RBC Capital Markets gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
RBC Capital Markets gibt Siemens-Aktie Sector Perform
So steht es vor dem Wochenende um Franken, Euro und Dollar
MTU Aero Engines-Aktie: Sector Perform-Bewertung durch RBC Capital Markets
RBC Capital Markets gibt Rheinmetall-Aktie Outperform
Suche...
ETF Sparplan
09.10.2026 09:00:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland im Juli 8,0% über Vj

Deutsche Amtsgerichte haben im Juli 2.373 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 8,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfliessen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor. In den ersten sieben Monaten 2026 wurden 15.185 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert - 6,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Tourismus in Deutschland im August um 1,1% unter Vorjahresniveau

Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im August 58,7 Millionen Übernachtungen verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 1,1 Prozent weniger als im August 2025. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm um 1,6 Prozent auf 48,8 Millionen ab. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 1,3 Prozent auf 9,9 Millionen. Im Zeitraum Januar bis August konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 340,8 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,4 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 339,4 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2024.

Baupreise für Wohngebäude in Deutschland im August 5,5% über Vj

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland haben im August inklusive Mehrwertsteuer um 5,5 Prozent über dem Niveau von August 2025 gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, hatte der Preisanstieg im Mai, dem vorherigen Berichtsmonat, 5,0 Prozent betragen. Gegenüber Mai erhöhten sich die Baupreise im August um 1,0 Prozent.

Trump: USA werden Iran vor Zwischenwahlen nicht angreifen

Die USA werden den Iran vor den Zwischenwahlen im November laut US-Präsident Donald Trump nicht angreifen. "Wir führen produktive Gespräche mit der Islamischen Republik Iran", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen angreifen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden. DER IRAN WIRD KEINE ATOMWAFFE HABEN!" Die Seeblockade der USA gegen Teheran werde "in vollem Umfang und wirksam in Kraft bleiben", fügte Trump hinzu. Nach Angaben eines Marinevertreters verfügen die USA derzeit über rund ein Dutzend Kriegsschiffe in den Gewässern des Nahen Ostens, um die Blockade durchzusetzen und andere Missionen auszuführen.

US-Finanzministerium akzeptiert 6 Milliarden USD an langfristigen Anleihen bei Rückkaufaktion

Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag bei einer Rückkaufaktion von Anleihen mit einer Laufzeit von 20 bis 30 Jahren Wertpapiere im Wert von 6 Milliarden US-Dollar angenommen. Für die Transaktion wurden Wertpapiere im Wert von fast 14,9 Milliarden Dollar angeboten, wobei das Finanzministerium den maximal zulässigen Betrag akzeptierte. Nach der Operation bewegten sich die Renditen für 30-jährige US-Staatsanleihen bei 5,608 Prozent und lagen damit unter dem Tageshoch von 5,7315 Prozent. Analysten prognostizierten, dass der Rückkauf wahrscheinlich keine nennenswerten Auswirkungen auf die Renditen von Staatsanleihen haben werde, da das Volumen der Operation von 6 Milliarden Dollar erwartet worden war.

Japan/Ausgaben privater Haushalte Aug -3,1% (PROGNOSE: -3,6%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Aug -6,8% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Aug 64,5%

Japan/Konsumneigung Aug -4,1 Pkt gg Vorjahr

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep +0,2% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep +3,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep PROG: +0,3% gg Vm, +3,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Sep +0,5% gg Vm, +3,4% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 03:01 ET (07:01 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:22 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:39 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09:35 Logo WHS Nasdaq bricht ein – warum Heiko Behrendt trotzdem auf LONG setzt!
09:09 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.21 SCBOJU
Short 14’624.41 13.92 S1B74U
Short 15’169.70 8.91 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’769.72 09.10.2026 11:54:26
Long 13’222.94 19.62 S8BFJU
Long 12’940.53 13.99 SRDBIU
Long 12’361.76 8.83 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag stärker
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
VW-Aktie im Blick: Konzern holt mehr als 22'000 Elektroautos in die Werkstatt
Roche-Aktie im Minus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten - China-Kooperation verkündet
Samsung steigert operativen Gewinn deutlich: Anleger schicken die Aktie dennoch abwärts
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/41: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/41. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.