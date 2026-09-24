Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’889 -0.2%  SPI 19’706 -0.3%  Dow 51’512 -0.7%  DAX 25’277 -0.5%  Euro 0.9417 0.2%  EStoxx50 6’269 -0.5%  Gold 4’253 -0.8%  Bitcoin 68’916 -1.0%  Dollar 0.8278 0.3%  Öl 105.3 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum Anleger bei Rüstungswerten Kasse machen
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Schneider Electric-Aktie freundlich: Übernahmeangebot für bulgarische Shelly Group geplant
H&M-Aktie fällt Richtung Jahrestief: Nur minimales Wachstum
V-Zug-Aktie schwächer: Carsten Liesener soll 2027 VR-Präsident werden
Suche...
ETF Sparplan
24.09.2026 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preise für Wohnimmobilien im zweiten Quartal gestiegen

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im zweiten Quartal 2026 um durchschnittlich 0,6 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2025 gestiegen. Gegenüber dem ersten Quartal 2026 erhöhten sich die Preise um 0,3 Prozent. Im zweiten Quartal 2026 zeigten sich bei den Immobilienpreisen je nach Region und Gebäudetyp unterschiedliche Entwicklungen. Während sich Ein- und Zweifamilienhäuser in den meisten Regionen verteuerten, gaben die Preise für Eigentumswohnungen vor allem in den Metropolen sowie in ländlichen Regionen nach.

Japans vorläufiger PMI signalisiert Widerstandsfähigkeit trotz Kostendruck

Das Wachstum des japanischen Privatsektors habe im September einen Gang zurückgeschaltet, aber das Geschäftsklima und die Beschäftigung sähen weiterhin ermutigend aus, sagt Annabel Fiddes von S&P Global Market Intelligence. Der vorläufige Composite-PMI für die Produktion habe die schwächste Expansionsrate seit Mai gezeigt, aber den 18. Wachstumsmonat in Folge. Der Inflationsdruck bleibe angesichts von Kostensteigerungen im Zusammenhang mit einem schwachen Yen und dem Nahost-Konflikt hoch. Dennoch sei der Personalbestand so stark wie seit sieben Monaten nicht mehr gestiegen, da die Unternehmen angesichts der anhaltenden Umsatzsteigerungen ihre Kapazitäten ausbauen wollten, so Fiddes.

BoJ dürfte Leitzins alle vier bis fünf Monate anheben

Die Bank of Japan (BoJ) dürfte ihren Leitzins alle vier bis fünf Monate anheben, schreibt Yoshimasa Maruyama von SMBC Nikko Securities in einer Research Note. Die japanische Zentralbank hat den Zinssatz am vergangenen Freitag auf 1,25 Prozent angehoben, nur drei Monate nach ihrer vorherigen Zinserhöhung. Eine übermässig schnelle Straffung könne Abwärtsrisiken für die Wirtschaft bergen, sagt er und fügt hinzu, dass die BoJ den Zeitraum auf drei Monate verkürzen könne, falls die Aufwärtsrisiken bei der Inflation erheblich zunehmen. SMBC Nikko erwartet, dass die Zentralbank den Zinssatz im Januar und Juni nächsten Jahres auf einen Endzins von 1,75 Prozent anheben wird.

US-Notenbank erwartet wohl keinen nachhaltigen Zinserhöhungszyklus

Goldman Sachs Asset Management erwarte weiterhin keinen nachhaltigen Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, schreibt das Unternehmen in einer Research Note. "Wir glauben, dass der zoll- und energiebedingte Preisdruck nachlassen dürfte, die Wirtschaft kaum Anzeichen einer Überhitzung zeigt und die Inflationserwartungen verankert bleiben", heisst es. Der Dot-Plot - die Zinsprognosen der Währungshüter - auf der Sitzung der US-Notenbank in der vergangenen Woche deutet auf eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr hin. Die Geldmärkte preisen laut LSEG für die verbleibenden zwei Sitzungen des Jahres Zinserhöhungen der US-Notenbank im Umfang von 37 Basispunkten ein.

Zinsentscheidung der RBA könnte uneinheitlich ausfallen

Für eine Zentralbank, die eine Forward Guidance um jeden Preis vermeidet, hat die Reserve Bank of Australia (RBA) im vergangenen Monat bemerkenswerte Arbeit geleistet, indem sie die Finanzmärkte auf eine mögliche Zinserhöhung in der kommenden Woche vorbereitet hat. Wichtig ist, dass die Flut von Kommentaren hochrangiger RBA-Mitarbeiter auch darauf abzielen könnte, Stimmen im Board zu gewinnen. Im Geiste einer offenen Debatte im Board sagt RBA-Gouverneurin Michele Bullock, sie sei nur "eine Stimme". Das nicht-exekutive Board-Mitglied Iain Ross sagte diese Woche, es gebe keine Anzeichen für eine Lohn-Preis-Spirale. Seine zurückhaltende Haltung könnte darauf hindeuten, dass eine geteilte Abstimmung in der kommenden Woche möglich ist.

Bank Indonesia könnte Leitzins bis November auf 6,25% anheben

Die Bank Indonesia könnte ihren Leitzins auf ihren Sitzungen im Oktober und November um jeweils weitere 25 Basispunkte auf dann 6,25 Prozent anheben, schreiben die Nomura-Ökonomen Euben Paracuelles und Nabila Amani in einer Research Note. Die Prognose spiegele die Erwartungen eines anhaltenden Drucks auf die indonesische Aussenbilanz und die Rupiah wider, schreiben sie. Dies lasse der Bank Indonesia nur begrenzten Spielraum, um eine weitere Straffung aufzuschieben. Sie rechneten damit, dass sich das Leistungsbilanzdefizit angesichts höherer Ölpreise und gedämpfter Exporte von 0,1 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf 2,1 Prozent im Jahr 2026 ausweiten werde.

Bessent: USA und China verlängern Zoll-Waffenstillstand bis Januar

Die USA und China werden einen bilateralen Handelswaffenstillstand bis Mitte Januar verlängern, wie Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch mitteilte. Damit werden höhere Zölle vermieden, die im November hätten verhängt werden sollen, falls keine Einigung erzielt worden wäre. "Wir haben heute vereinbart, dass wir das sogenannte Busan-Abkommen, die wirtschaftliche Entspannung zwischen den beiden Ländern, die am 10. November auslaufen sollte, bis zum 10. Januar verlängern werden. Dies gibt uns mehr Zeit, um zu sehen, was wir an der Wirtschaftsfront erreichen können", sagte Bessent auf Fox News.

Trump lädt Putin zu G20-Gipfel nach Florida ein

Der russische Präsident Wladimir Putin soll nach dem Willen der US-Regierung am nächsten G20-Gipfel teilnehmen. Die Regierung habe Putin für diesen Dezember auf das Anwesen von US-Präsident Donald Trump in Florida eingeladen, um am Treffen der Staats- und Regierungschefs der Gruppe der 20 (G20) teilzunehmen, sagte US-Aussenminister Marco Rubio nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.

KI-Führungskräfte fordern vor UN-Sicherheitsrat Zusammenarbeit bei Sicherheit

Die Vorstandsvorsitzenden von OpenAI und Anthropic haben am Mittwoch vor den Vereinten Nationen vor den Sicherheitsrisiken von KI gewarnt und zu internationaler Zusammenarbeit aufgerufen, um diese zu bewältigen. "Es spielt keine Rolle, ob die Menschen das Katastrophenrisiko auf 10 Prozent, 1 Prozent, 12 Prozent oder 0,1 Prozent beziffern", sagte der Vorstandsvorsitzende von OpenAI, Sam Altman. "Keines dieser Niveaus ist auch nur annähernd akzeptabel."

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

11:31 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: IT-Sicherheit – Mehr Schutz wegen KI/Straumann – Eine Patt-Situation
10:27 SMI verliert an Fahrt
09:18 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen trüben die Stimmung
23.09.26 Logo WHS CFDs im Fokus: Hebelprodukte verstehen – live auf der FINANCE26
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
22.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’430.45 19.75 SPBZFU
Short 14’734.44 13.92 SJ1B5U
Short 15’278.56 8.92 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’889.21 24.09.2026 11:32:38
Long 13’287.23 19.89 SOB7MU
Long 12’988.96 13.78 SDFBZU
Long 12’439.61 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Aufwind
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
BioNTech-Gründer Sahin gründet neues Unternehmen Arife
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Nach Kurssprung von 530 Prozent: Analysten sehen weiteres Potenzial für Micron – Wie tragfähig sind die Erwartungen?

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.