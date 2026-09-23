ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Barkin: Eine Fed- Zinserhöhung könnte nicht ausreichen

Der Präsident der Federal Reserve von Richmond hat eine weitere Zinserhöhung angedeutet, um die Inflation im Zaum zu halten. Bei einer Veranstaltung in Baltimore verglich Thomas Barkin das duale Mandat der Federal Reserve - Preisstabilität und maximale Beschäftigung - mit der Erziehung von zwei "sehr unterschiedlichen Kindern". Die Federal Reserve habe sich in der vergangenen Woche dazu entschieden, die Zinsen zum ersten Mal seit drei Jahren anzuheben, weil die Inflation zu einem "Störenfried" geworden sei, um den sich die Zentralbank kümmern müsse, während der Arbeitsmarkt "weiterhin gute Noten bekommt", sagte Barkin laut dem vorbereiteten Redetext.

Fitch erwartet für 2027 deutlichen Überschuss am Ölmarkt

Fitch Ratings rechnet damit, dass der Ölmarkt im Jahr 2027 wieder einen erheblichen Überschuss aufweisen wird. Obwohl Fitch für das kommende Jahr mit fallenden Ölpreisen rechnet, hat die Ratingagentur ihre Prognose für den Ölpreis im Jahr 2027 von 65 auf 70 US-Dollar pro Barrel angehoben, um dem länger als erwartet andauernden Nahost-Konflikt und den Auswirkungen auf die geopolitische Risikoprämie Rechnung zu tragen. Die Analysten Brian Coulton und Alex Muscatelli räumen ein, dass diese Prognosen mit einer hohen Unsicherheit behaftet seien.

Südkorea will Energieabhängigkeit vom Nahen Osten drastisch reduzieren

Südkorea plant, seine Abhängigkeit von Rohöl aus dem Nahen Osten drastisch zu verringern. Damit will das Land seine Importquellen diversifizieren und die Anfälligkeit für geopolitische Risiken lindern. Asiens viertgrösste Volkswirtschaft bezog 2025 rund 70 Prozent ihrer Rohölimporte aus dem Nahen Osten. Bis 2035 soll dieser Anteil auf unter 50 Prozent gesenkt werden, wie das Industrieministerium des Landes am Mittwoch mitteilte.

Verbraucherpreise in Singapur ziehen wegen höherer Energiepreise an

Die Verbraucherpreisinflation in Singapur hat im August wegen gestiegener Energiepreise weiter angezogen. Der Verbraucherpreisindex stieg im August um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Regierungsdaten hervorging. Das war ein stärkerer Anstieg als die 2,2 Prozent im Juli und entsprach der Prognose von 2,3 Prozent aus einer Umfrage des Wall Street Journal.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Aug Arbeitslosenquote bereinigt 4,5%

DJG/DJN/apo

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September 23, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)