Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’961 0.0%  SPI 19’760 0.0%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’585 0.0%  Euro 0.9404 -0.1%  EStoxx50 6’322 0.1%  Gold 4’322 -0.5%  Bitcoin 70’730 -0.3%  Dollar 0.8210 0.0%  Öl 98.8 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998On113454047Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RBC Capital Markets: Outperform-Note für adidas-Aktie
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
Monero: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt
So viel Verlust hätte ein Neo-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger an einem Ripple-Investment von vor 10 Jahren verdient
Suche...
Plus500 Depot
22.09.2026 09:00:43

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU und Philippinen erzielen Durchbruch bei Freihandelsgesprächen

Die Europäische Union und die Philippinen haben eine "substanzielle" Einigung über ein Freihandelsabkommen erzielt. Anhaltende geopolitische Schocks und Zölle unterstreichen dabei die Notwendigkeit einer Diversifizierung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, sie habe die Einigung mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand R. Marcos Jr. am Dienstag erzielt. Dies sei ein Meilenstein, der auf ihren Besuch in dem südostasiatischen Land drei Jahre zuvor zur Wiederaufnahme der Verhandlungen folge.

RBA-Chefvolkswirtin bekräftigt Warnung vor Zinserhöhung

Die Chefvolkswirtin der Reserve Bank of Australia (RBA), Sarah Hunter, hat in einem Podcast-Interview die Warnungen der Zentralbank vor der Inflation bekräftigt. "Wir sind der Meinung, dass die Inflationsrisiken eher nach oben gerichtet sind", sagt sie und fügt hinzu, das Board der RBA habe klargestellt, dass es definitiv prüfen werde, ob der Leitzins angehoben werden müsse, sollte sich dieses Risiko bewahrheiten. Die Kommentare folgen auf eine wochenlange Positionierung von Vertretern der RBA, die die Märkte dazu veranlasst hat, bis zum Jahresende zwei weitere Zinserhöhungen zu erwarten.

RBNZ-Chefin Breman sieht Risiko - Inflation könnte Prognosen übertreffen

Die Gouverneurin der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Anna Breman, warnt, dass die Inflation die aktuellen Prognosen der Zentralbank übertreffen werde, sollten die Ölpreise hoch bleiben. Auf einer Reise nach Dunedin mit anderen Entscheidungsträgern der RBNZ merkte sie an, die wirtschaftliche Erholung setze sich fort, bleibe aber "uneinheitlich". Die Erholung werde sich voraussichtlich verstärken und ausweiten, was einen widerstandsfähigen Exportsektor und einen allmählichen Anstieg der Haushaltsausgaben widerspiegele, fügt sie hinzu.

Erholung der Aussenbilanz Indonesiens durch Wetter und Ölpreise gefährdet

Wetterbedingte Störungen bei Palmöl und im Bergbau könnten, gepaart mit höheren Ölpreisen, die Erholung der indonesischen Aussenbilanz verlangsamen, schreiben die CIMB-Volkswirte Joel Cheung und Michelle Chia in einem Kommentar. Die Palmölproduktion könnte durch trockenes Wetter und Waldbrände unter Druck bleiben, während niedrige Wasserstände kurzfristig den Kohletransport und die Nickelproduktion stören könnten, meinen sie. Höhere Ölpreise dürften das Defizit zudem ausweiten, indem sie die Importkosten erhöhen, sagen sie. Sie erwarten, dass sich das Leistungsbilanzdefizit von seinem Höchststand im zweiten Quartal von 3,3 Prozent des BIP verringern wird.

Treffen von Trump und Xi dürfte mehr Schein als Sein werden

Bei dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi werde es voraussichtlich mehr um die Optik als um die Substanz gehen, ohne dass es zu makroökonomisch bewegenden Entwicklungen komme, schreibt Barclays Research in einer Research Note. China werde voraussichtlich auf weitere Zollerleichterungen drängen und gegen den Zoll wegen "Überkapazitäten" argumentieren, heisst es weiter. China könne zudem auf eine Lockerung der US-Technologiebeschränkungen dringen. Gleichzeitig werde China wahrscheinlich einige Zugeständnisse bei Seltenen Erden und eine konstruktive Rolle in Fragen wie dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran anbieten, fügt die Research Note hinzu.

US-Regierung schlägt Wiederaufbau-Fonds für Energieanlagen im Golf vor - Kreise

Die Trump-Regierung hat vorgeschlagen, 5 Milliarden US-Dollar in einen neuen Fonds zu investieren, der Ländern im Nahen Osten dabei helfen soll, die im Iran-Krieg beschädigte Energieinfrastruktur wiederaufzubauen. Zudem solle er deren Abhängigkeit von der Strasse von Hormus für den Transport von Öl und Gas verringern. Dies geht aus Angaben von US-amerikanischen und nahöstlichen Regierungsvertretern sowie aus Dokumenten hervor, in die das Wall Street Journal Einblick hatte.

Globale Ölreserven in 5 bis 10 Wochen erschöpft - Laut CBA

Die CBA schätzt nun, dass die globalen Ölmärkte noch 5 bis 10 Wochen Zeit haben, bevor die Lagerbestände an Öl und raffinierten Produkten zur Neige gehen. Zum Vergleich: Noch vor zwei Wochen lagen die Schätzungen bei eher 15 bis 20 Wochen. Eine Erschöpfung der Lagerbestände erhöhe das Risiko, dass die Brent-Öl-Futures auf 150 US-Dollar pro Barrel steigen, fügt sie hinzu. Der Druck, den der Iran und seine Stellvertreter durch ihre Kontrolle wichtiger Meerengen und ihren Angriff auf die Pipeline-Infrastruktur Saudi-Arabiens ausgeübt hätten, habe die Preise für Öl und raffinierte Produkte in die Höhe getrieben und den Zeitrahmen für die Erschöpfung der Lagerbestände verkürzt, so Vivek Dhar, Ökonom bei der CBA. Dhar sei nun zuversichtlicher, dass die USA versuchen werden, ein Abkommen mit dem Iran zu schliessen.

Ölpreis legt leicht zu - Fokus auf diplomatische Signale im Nahost-Konflikt

Der Ölpreis legt im asiatischen Handel leicht zu, wobei der Frontmonats-Future für Brent über der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar pro Barrel notiert. Die Aufmerksamkeit an den Ölmärkten werde sich wahrscheinlich auf die diplomatischen Entwicklungen konzentrieren, schreibt Lukman Otunuga von FXTM in einem Kommentar. Der Iran habe gewarnt, dass eine erneute Eskalation des Nahost-Konflikts eine deutliche Reaktion auslösen würde, was die Rohölpreise in die Höhe treiben könnte, so der Leiter der Marktforschung. Eine Bestätigung direkter Gespräche zwischen den USA und dem Iran auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen in dieser Woche könnte die Preise jedoch unter Verkaufsdruck setzen, da dies die Erwartungen an das Angebot aus dem Nahen Osten erhöhen würde, fügt er hinzu.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Logo WHS Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
21.09.26 Kaffee im Fokus: Von der Plantage bis zur Börse
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’509.38 19.94 SSBLXU
Short 14’819.74 13.96 S3PBUU
Short 15’372.26 8.95 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’960.53 22.09.2026 10:50:28
Long 13’359.28 19.38 SWBZHU
Long 13’080.71 13.89 S2B8UU
Long 12’501.31 8.89 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.