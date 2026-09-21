Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.7%  SPI 19’664 0.8%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’541 0.9%  Euro 0.9447 0.1%  EStoxx50 6’308 1.2%  Gold 4’355 -0.6%  Bitcoin 67’659 1.3%  Dollar 0.8227 0.0%  Öl 101.4 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy
ABB-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Strombedarf von KI-Rechenzentren
Neue Gefahr für Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co.? Michael Burry warnt vor wachsendem Bilanzrisiko
Suche...
ETF Sparplan
21.09.2026 08:59:40

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Commerzbank warnt vor Stillstand bei Reformen

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern stellen die Reformagenda der Bundesregierung auf eine Probe. "Für die CDU von Kanzler Friedrich Merz ist das Wahlergebnis katastrophal", schreibt Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer in einem Kommentar. "Die Partei wird in Berlin nicht mehr den Regierenden Bürgermeister stellen, in Mecklenburg-Vorpommern ist sie nach dem Ausscheiden aus dem Landtag nur noch ein Schatten ihrer selbst." Die geschrumpfte Machtbasis von Merz erhöhten den Gegenwind für die Sozialreformen. Es sei zunehmend fraglich, ob die Regierung diese in der beschlossenen Form umsetzen werde, auch wenn Merz das am Wahlabend nachdrücklich forderte.

BoJ dürfte Zins im Dezember auf 1,50 Prozent anheben

Die Bank of Japan (BoJ) dürfte ihren Leitzins im Dezember auf 1,50 Prozent anheben, nachdem sie ihn am Freitag auf 1,25 Prozent angehoben hatte, schreibt Tomo Kinoshita von Invesco Asset Management (Japan) in einer Research Note. Trotz der jüngsten Zinserhöhungen der Zentralbank habe sich die Finanzierung durch Unternehmen kaum verschlechtert, wie die vierteljährlichen Unternehmensumfragen der BoJ zeigten, meint der globale Marktstratege. Gleichzeitig seien die Risiken einer höheren Inflation aufgrund höherer Energiepreise und der Schwäche des Yen gestiegen, sagt er.

BoJ dürfte Leitzins auf jeder zweiten Sitzung anheben

Die Bank of Japan (BoJ) dürfte ihren Leitzins auf jeder zweiten Sitzung bis Juni 2027 auf einen Endsatz von 2 Prozent anheben, schreibt Jin Kenzaki von der Societe Generale in einer Research Note. Auf der Pressekonferenz am Freitag nach der Anhebung der Zinsen durch die BoJ auf 1,25 Prozent habe Gouverneur Kazuo Ueda angemerkt, dass bei einer Annäherung der zugrundeliegenden Inflation an ihr 2-Prozent-Ziel der nächste Fokus der Zentralbank darauf liege, ob sich diese auf diesem Niveau verfestigen werde, schreibt Kenzaki. Ueda habe ferner erklärt, dass die Tarifverhandlungen im Frühjahr nächsten Jahres zwischen Management und Gewerkschaften ein entscheidender Faktor für diese Einschätzung sein würden, so Kenzaki.

Chinas Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert

Chinas Zentralbank hat ihre Referenzzinssätze weiterhin nicht angetastet. Die People's Bank of China beliess den einjährigen Referenzzins (LPR - Loan Prime Rate) bei 3,00 Prozent. Auch der fünfjährige Satz verharrt bei 3,50 Prozent. Dieser Wert dient Banken vor allem als Massstab für langfristige Finanzierungen wie Immobilienkredite. Die Entscheidung der People's Bank of China (PBoC) fiel, obwohl wichtige Indikatoren in den vergangenen Monaten auf eine schwächelnde Binnennachfrage in China hinwiesen, einschliesslich des Konsums und der Investitionen. Da robuste Exporte das Wirtschaftswachstum aber absichern, rechnen Ökonomen in naher Zukunft nicht mit unmittelbaren Konjunkturmassnahmen.

Scope stuft Frankreichs Bonität auf A+ herab

Scope hat die Bonitätseinstufung Frankreichs herabgesetzt. Das langfristige Emittentenrating sowie die Bewertung vorrangiger unbesicherter Verbindlichkeiten in Lokal- und Fremdwährung hat die Ratingagentur auf "A+" von vorher "AA-" zurückgenommen. Den Ausblick passten die Analysten auf "stabil" von "negativ" an. Frankreichs primäres Haushaltsdefizit verharre weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Pandemie, erklärte Scope und wies darauf hin, dass es in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich bei 3,6 Prozent des BIP gelegen habe, verglichen mit 1,1 Prozent vor der Krise.

Scope erhöht Griechenland-Rating um eine Stufe auf BBB+

Die Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit Griechenlands von BBB auf BBB+ heraufgestuft und den Ausblick auf stabil geändert. Hauptgründe für die bessere Note seien der zügige Abbau der Staatsverschuldung, solide Primärüberschüsse sowie ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, gestützt durch Reformen und EU-Fördermittel, erklärte die Agentur. Die Finanzlage habe sich spürbar gefestigt: Dank besserer Steuereinnahmen und hoher Disziplin soll die Schuldenquote von 146,1 Prozent im Jahr 2025 auf etwa 136 Prozent im Jahr 2026 sinken.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

09:25 Marktüberblick: Infineon hui – Volkswagen pfui
09:00 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
08:49 Logo WHS Fed-Schock verdaut? 5-%-Rendite, Öl und Trump-Xi-Gipfel bringen neue Spannung
08:35 Kaffee im Fokus: Von der Plantage bis zur Börse
07:53 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte im Aufwind?
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’412.95 19.37 SBBCXU
Short 14’675.59 14.00 SJUBNU
Short 15’240.48 9.00 S7BCRU
SMI-Kurs: 13’879.03 21.09.2026 10:20:26
Long 13’283.40 19.98 SOB7MU
Long 12’985.21 13.93 SDFBZU
Long 12’436.02 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Deutsche Bank-Aktie: Dieser neue Krypto-Service verändert das Geschäft in Europa
NVIDIA-Aktie: Die 5-Millionen-Dollar-Wette, die den Chipkonzern rettete
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Roche-Aktie tiefer: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Vormittag
Wall Street To Continue In Positive Territory At Open

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.