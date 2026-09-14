Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’908 1.0%  SPI 19’587 0.7%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’421 -0.6%  Euro 0.9448 -0.2%  EStoxx50 6’266 -0.9%  Gold 4’310 -0.9%  Bitcoin 63’573 1.4%  Dollar 0.8188 0.3%  Öl 108.0 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Aktien im Blick: China kritisiert Warnung von Techbossen - Staatschef Xi schlägt gemeinsame Regulierung vor
Kryptobörsen vor der institutionellen Reifeprüfung
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag
Suche...
14.09.2026 08:59:40

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mögliche Zinserhöhung der US-Notenbank

Jefferies erwartet diese Woche eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank und erachtet die Kommentare von Chairman Kevin Warsh als entscheidend, schreibt der globale Ökonom Mohit Kumar in einer Research Note. "Wir erwarten eine Zinserhöhung von der US-Notenbank, aber die Kommentare von Warsh über die zukünftige Ausrichtung der Politik wären entscheidend", sagt er. Hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen glaubt Jefferies, dass die US-Notenbank weniger liefern wird als die Terminkontrakte, die 3,5 Zinserhöhungen erwarten, einschliesslich einer möglichen in dieser Woche. "Die erste Zinserhöhung könnte aus Gründen der Glaubwürdigkeit erforderlich sein", sagt Kumar. "Aber nachfolgende Zinserhöhungen werden von der Dauer des Krieges und den Ölpreisen abhängen."

Anstieg der Anleiherenditen für EZB zunehmend relevant

Die Aufwärtsspirale bei den Anleiherenditen dürfte für die geldpolitischen Überlegungen der Europäischen Zentralbank zunehmend an Bedeutung gewinnen, schreibt Elmar Völker von der LBBW in einem Kommentar. "Die daraus resultierende Verschärfung der Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft hat bereits die Wirkung einer strafferen Geldpolitik", sagt der Senior Fixed Income Analyst. Für sich genommen spreche dies gegen eine weitere übereilte Anhebung der Leitzinsen, meint er. Dennoch deuteten die aktualisierten Mitarbeiterprojektionen von der September-Sitzung in der vergangenen Woche darauf hin, dass der EZB-Rat unter den gegenwärtigen Umständen zu einer weiteren Straffung neige, sagt er.

BoJ dürfte Zins diese Woche anheben - Danach schnellere Zinsschritte

Die Bank of Japan dürfte ihren Leitzins am Freitag von 1,00 Prozent auf 1,25 Prozent anheben und den Zins bis Juni 2027 durch weitere Zinserhöhungen auf 1,75 Prozent bringen, schreibt SMBC Nikko Securities in einem Kommentar. Die japanische Zentralbank dürfte das Tempo der geldpolitischen Straffung beschleunigen, um den Aufwärtsrisiken bei der Inflation zu begegnen, schreibt das Brokerhaus. Ein komplizierter Nahost-Konflikt habe die Risiken steigender Rohölpreise, höherer globaler Zinsen und einer weiteren Schwäche des Yen erhöht, schreibt das Brokerhaus. Die BoJ könnte den Zinssatz weiter in Richtung 2,25 Prozent anheben, falls die Rohölpreise weiter steigen und andere Zentralbanken die Zinsen erhöhen, was die Risiken einer Abwertung des Yen erhöhe, schreibt SMBC Nikko.

Saudi-Arabien schliesst nach Angriffen wichtige Pipeline

Saudi-Arabien hat eine wichtige Pipeline abgeschaltet, die es dem Königreich ermöglicht hatte, nach der Schliessung der Strasse von Hormus weiterhin Rohöl zu exportieren. Als Grund gab das Land an, dass die Pipeline im Zuge der aufflammenden Kämpfe im Nahen Osten mehrfach angegriffen worden sei. Die Ost-West-Pipeline kann bis zu 7 Millionen Barrel Rohöl aus dem saudischen Ölförderzentrum am Persischen Golf zum Hafen von Yanbu am Roten Meer transportieren. Von dort aus war Saudi-Arabien in der Lage gewesen, Öl an Kunden weltweit zu verschiffen, was den Engpass bei der globalen Ölversorgung linderte und die Rohölpreise im Zaum hielt.

Grösste KI-Konzerne wollen Entwicklungstempo drosseln

Die Chefs dreier KI-Giganten sind sich einig, dass sie die Entwicklung der Technologie bremsen müssen, bevor die Fortschritte zu einer unkontrollierbaren Bedrohung werden. Die Einigkeit von Elon Musk, Sam Altman und Dario Amodei, die etliche Milliarden Dollar ausgegeben haben, um immer mächtigere Modelle an Künstlicher Intelligenz zu entwickeln, ist ungewöhnlich. Altman erklärte zudem am Wochenende, dass OpenAI einen Börsengang nicht dieses Jahr umsetzen werde.

Trump beharrt auf minimaler KI-Regulierung trotz Warnungen

US-Präsident Donald Trump und der KI-Berater des Weissen Hauses, David Sacks, haben die Strategie einer minimalen Regulierung verteidigt, nachdem die Leiter der führenden KI-Unternehmen des Landes eine koordinierte Verlangsamung bei der Entwicklung der Technologie befürwortet hatten. "Wir können Schutzplanken errichten, und wir können dies und das tun, aber ich denke, es gibt viele negative Kräfte, die das Thema aufbringen", sagte Trump zu Journalisten am Sonntag während einer Reise nach Irland. "Und sie bringen Dinge auf, die nicht eintreten werden." Der Präsident bekräftigte seine Überzeugung, dass die USA China beim Aufbau von Künstlicher Intelligenz (KI) abhängen müssen, und sagte: "Wer KI gewinnt, gewinnt alles."

Grösste KI-Konzerne wollen Entwicklungstempo drosseln

Die Chefs dreier KI-Giganten sind sich einig, dass sie die Entwicklung der Technologie bremsen müssen, bevor die Fortschritte zu einer unkontrollierbaren Bedrohung werden. Die Einigkeit von Elon Musk, Sam Altman und Dario Amodei, die etliche Milliarden Dollar ausgegeben haben, um immer mächtigere Modelle an Künstlicher Intelligenz zu entwickeln, ist ungewöhnlich. Altman erklärte zudem am Wochenende, dass OpenAI einen Börsengang nicht dieses Jahr umsetzen werde.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:55 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09:16 Marktüberblick: Ölpreise bleiben im Fokus
09:06 SMI stoppt Talfahrt
08:45 Logo WHS Fed-Showdown an der Börse: Zinserhöhung, Öl-Schock und die nächste Richtungsentscheidung
08:07 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenstart?
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 13.91 S6CB3U
Short 15’181.07 8.95 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’908.38 14.09.2026 10:45:39
Long 13’203.80 19.54 S8BFJU
Long 12’922.07 13.99 SRDBIU
Long 12’344.69 8.86 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie
Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung - Moderna-Kurs verdoppelt sich
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien New York: Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Start

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.