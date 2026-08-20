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20.08.2026 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise steigen im Juli stärker als erwartet

Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, kletterten die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit Steigerungsraten von 0,3 und 2,2 Prozent gerechnet. Der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat ist vor allem auf gestiegene Preise von Vorleistungsgütern zurückzuführen. Die Preise für Energie stiegen ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat. Auch Investitionsgüter und Gebrauchsgüter waren teurer als ein Jahr zuvor, günstiger waren hingegen Verbrauchsgüter.

Umsatz im Gastgewerbe sinkt im Juni

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Juni nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 1,2 Prozent weniger umgesetzt als im Mai. Nominal sank der Umsatz um 0,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 5,1 Prozent und stieg nominal um 2,3 Prozent. Im Mai verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber April nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,2 Prozent (vorläufig: minus 2,0 Prozent). Nominal sank der Umsatz um 0,1 Prozent (vorläufig: minus 2,1 Prozent).

Fed-Protokoll: "Viele" Vertreter sehen mögliche Zinserhöhung bei anhaltender Inflation

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank haben sich die Geldpolitiker gespalten hinsichtlich des weiteren Zinspfads gezeigt. In dem Protokoll des Treffens vom 28. und 29. Juli. hiess es, dass "viele" Währungshüter zu der Einschätzung gelangten, eine Straffung der Geldpolitik werde "wahrscheinlich notwendig sein", falls die Inflation nicht zurückgeht. Allerdings waren nur "einige" der Ansicht, dass die aktuelle Zinspolitik möglicherweise nicht "ausreichend restriktiv" sei, um das Inflationsziel der Fed von 2 Prozent zu erreichen. Bei dieser Sitzung beliess die Fed ihren Leitzins mit einem Votum von 9 zu 3 in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Drei regionale Fed-Präsidenten sprachen sich für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus.

Fed-Vertreter befürchten unzureichend straffe Bedingungen - Renditen fallen

Auf der Fed-Sitzung im Juli hätten "einige Teilnehmer angemerkt, dass die finanziellen Bedingungen derzeit möglicherweise nicht restriktiv genug seien, um eine Rückkehr der Inflation auf 2 Prozent zu ermöglichen." Die heutigen Bewegungen bei den Renditen - wie niedrigere Renditen am langen Ende, engere Laufzeitprämien und ein schwächerer Dollar - lockern die finanziellen Bedingungen nur noch weiter, sagte Matthew Luzzetti, Chefvolkswirt für die USA bei der Deutschen Bank. Für diese Vertreter "gibt ihnen das potenziell einen weiteren Grund, über eine Notwendigkeit für eine Straffung der Geldpolitik nachzudenken", sagte Luzzetti.

Demokraten drängen Kevin Warsh zur Offenlegung von Telefonaten mit Trump

Vier Demokraten im US-Senat haben Kevin Warsh am Mittwoch in einem Brief aufgefordert, seine Gespräche mit US-Präsident Donald Trump öffentlich zu machen. Zuvor hatte das Wall Street Journal diesen Monat berichtet, dass die beiden seit seinem Amtsantritt als Chairman der US-Notenbank (Federal Reserve) wiederholt miteinander gesprochen hätten, während Warshs Terminkalender keine derartigen Telefonate aufwiesen.

Arbeitslosenquote in Australien steigt im Juli - Beschäftigung sinkt

Die Arbeitslosenquote in Australien ist im Juli gestiegen, während die Beschäftigung gegenüber dem Vormonat stark zurückging. Die Arbeitslosenquote stieg in dem Monat auf 4,5 Prozent und lag damit über den Prognosen von Ökonomen. Die Wirtschaft verlor 15.800 Arbeitsplätze, wie das australische Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten wuchs im Juli um 16.300, während die Teilzeitbeschäftigung um 32.200 zurückging.

Australiens Arbeitsmarkt schwach - Inflationsdaten entscheidend für Zinsen

Die monatlichen australischen Arbeitsmarktdaten sind zwar sehr volatil, aber bereinigt um die Schwankungen tendiert die Arbeitslosenquote nach oben und liegt damit leicht über den jüngsten Prognosen der Reserve Bank of Australia, meint Mary Jo Vergara, Senior Economist bei RBC Capital Markets. Auch umfassendere Indikatoren für eine Unterauslastung des Marktes stiegen weiter an, fügt sie hinzu. Die schleppenden Ergebnisse dürften sich fortsetzen, da das Vertrauen der Unternehmen schwach sei und die Einstellungsabsichten nachliessen. Trotz alledem bleibe die Kommunikation der Zentralbank hawkish. Die Inflationsdaten der nächsten Woche seien daher von entscheidender Bedeutung, fügt sie hinzu.

Japans Exporte steigen dank starker Chip-Nachfrage elften Monat in Folge

Japans Exporte sind im Juli den elften Monat in Folge gestiegen, gestützt auf die anhaltende Nachfrage nach globaler chipbezogener Technologie. Wie aus am Donnerstag veröffentlichten Regierungsdaten hervorgeht, stiegen die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 23,2 Prozent. Angetrieben wurde dies durch eine gestiegene Nachfrage nach Elektronikteilen, Anlagen zur Halbleiterherstellung und Autos. Dieser Wert übertraf den im Juni verzeichneten Anstieg von 19,3 Prozent und lag über dem von Ökonomen in einer Umfrage des Datenanbieters LSEG prognostizierten Wachstum von 19,9 Prozent.

Japans Exporte dürften langfristig widerstandsfähig bleiben

Die japanischen Exporte dürften langfristig widerstandsfähig bleiben, gestützt durch ein stetiges Wirtschaftswachstum bei wichtigen Handelspartnern, meint der Volkswirt von Mizuho Securities, Yasuhisa Irie. Robuste Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) dürften die solide US-Nachfrage nach japanischen Halbleiterprodukten weiter antreiben, so Irie. Die US-Zollpolitik werde jedoch wahrscheinlich andere Lieferungen belasten, so dass Japans gesamter Handelsüberschuss mit den USA im Allgemeinen stagnieren dürfte, fügt er hinzu. "Auch die Exporte in andere Länder und Regionen dürften dank der soliden wirtschaftlichen Fundamentaldaten auf einem Aufwärtstrend bleiben." Japans Gesamtexporte sind im Juli gegenüber dem Vorjahr um 23,2 Prozent gestiegen, wie Regierungsdaten am Donnerstag zeigten.

Chinas Referenzzinssätze für Kredite bleiben unverändert

Chinas Referenzzinssätze für Kredite wurden wie allgemein erwartet unverändert belassen, trotz Daten, die eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Dynamik zu Beginn des dritten Quartals zeigten. Der einjährige Referenzzinssatz für Kredite wurde bei 3,0 Prozent und der fünfjährige Satz bei 3,5 Prozent belassen, teilte die People's Bank of China am Donnerstag mit. Beide Zinssätze sind seit mehr als einem Jahr auf diesem Niveau. Einige Ökonomen sehen Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik durch die Zentralbank, sollte sich das Wachstum weiter abschwächen.

Trump droht Iran mit "wirtschaftlichem D-Day"

US-Präsident Donald Trump hat geschworen, den Iran mit einem, wie er es nannte, "WIRTSCHAFTLICHEN D-DAY" zu überziehen, während die Frustration über mangelnde Fortschritte bei der Wiedereröffnung der Strasse von Hormus oder einer Einigung zur Beendigung des fast sechsmonatigen Krieges wächst. Trump sagte am Mittwochabend, er werde eine grosse Wirtschaftskampagne gegen den Iran und jede Organisation starten, die mit dem Regime Geschäfte mache.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Juli Handelsbilanz Überschuss 8,141 Mrd CHF

Schweiz Juli Exporte 27,790 Mrd CHF

Schweiz Juli Importe 19,649 Mrd CHF

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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Short 15’265.48 13.90 S8UB1U
Short 15’837.32 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’396.95 20.08.2026 09:52:34
Long 13’776.09 19.35 S1BOXU
Long 13’467.53 13.64 SGBWIU
Long 12’891.14 8.88 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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