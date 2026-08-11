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11.08.2026 08:59:40

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Mitglied Hammack zufolge hilft Zinsschritt um Viertelprozentpunkt der Wirtschaft kaum

Ein einzelner Zinsschritt um einen Viertelprozentpunkt wird für die Wirtschaft wahrscheinlich nicht viel bewirken, um die Inflation auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zurückzuführen. Dies sagte die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack. Hammack hatte bei der Fed-Sitzung im Juli von der Mehrheitsmeinung abgewichen und für eine Zinserhöhung gestimmt. Sie begründete dies damit, dass sie den aktuellen geldpolitischen Kurs nicht für ausreichend restriktiv halte. "Ich weiss nicht genau, wo wir am Ende landen werden. Im Allgemeinen bewirkt ein einzelner Schritt um 25 Basispunkte wahrscheinlich nicht sehr viel für die Wirtschaft", sagte Hammack in einem Interview mit Yahoo Finance.

Australische Notenbank belässt Zinsen unverändert, bleibt aber wegen Inflation besorgt

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat die Zinsen unverändert gelassen. Die Notenbank warnte aber weiterhin, die Inflation sei nach wie vor zu hoch, insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges im Nahen Osten. Die RBA beliess den Leitzins bei 4,35 Prozent und entsprach damit den Erwartungen von Ökonomen. Sie hatte den Leitzins in diesem Jahr bereits dreimal angehoben, wobei die Auswirkungen dieser Entscheidungen noch auf die Wirtschaft durchschlagen. Das neunköpfige, für die Geldpolitik zuständige Board der RBA stimmte einstimmig dafür, die Zinsen unverändert zu lassen.

Chinas Zentralbank könnte weitere geldpolitische Lockerungen einführen

Chinas Zentralbank könnte aufgrund des nachlassenden Inflationsdrucks und des konjunkturellen Gegenwinds weitere geldpolitische Lockerungen einführen, schreibt Ho Woei Chen von UOB in einem Kommentar. Dazu könnten Leitzinssenkungen und weitere Senkungen des Mindestreservesatzes für Banken gehören, meint die Volkswirtin. Vorerst bleibe die Basisprognose von UOB, dass die People's Bank of China den siebentägigen Reverse-Repo-Satz bis 2026 unverändert bei 1,40 Prozent belassen werde. Allerdings erwarte die Bank Spielraum für eine Senkung des Mindestreservesatzes (RRR) um 25 bis 50 Basispunkte. Dies würde dazu beitragen, dem Bankensystem Liquidität zuzuführen und die Refinanzierungskosten der Banken zu senken, so UOB.

Chinas Verbraucher- und Erzeugerpreisinflation dürfte Höhepunkt erreicht haben

Die Gesamtinflation der Verbraucher- und Erzeugerpreise in China hat wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht, schreibt Ho Woei Chen von UOB in einer Research Note. Er erwarte für den Rest des Jahres einen begrenzten Aufwärtsdruck auf die Preise. Der Ökonom sehe die Verbraucherpreise bei etwa 1,0 Prozent oder darunter, da die schwache Verbrauchernachfrage die Preissetzungsmacht weiterhin einschränke. Die Erzeugerpreise dürften weitgehend von den Entwicklungen im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf die globalen Öl- und Rohstoffpreise beeinflusst werden, so UOB. Der Nahost-Konflikt und die schwankenden Ölpreise blieben die Hauptrisiken für den Kostendruck bei den Erzeugern, fügt Chen hinzu.

Singapur hebt Wachstumsprognose für 2026 an

Singapur hat seine Wachstumsprognose für das Jahr 2026 nach einer stärker als erwarteten Leistung im ersten Halbjahr angehoben. Vertreter des Landes warnten jedoch, dass weiterhin Risiken für die Weltwirtschaft bestünden. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im Quartal von April bis Juni um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus den revidierten Daten des Ministeriums für Handel und Industrie hervorgeht. Die vorläufige Schätzung des Ministeriums vom Juli hatte für das zweite Quartal ein Wachstum von 5,7 Prozent prognostiziert, nach einem Wachstum von 6,3 Prozent im ersten Quartal. Im ersten Halbjahr wuchs das BIP um 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

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