Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’924 0.1%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’337 2.3%  Bitcoin 52’307 0.2%  Dollar 0.8076 -0.6%  Öl 83.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Stabilus: Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise
Suche...
ETF Sparplan
05.08.2026 08:59:43

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftserwartungen in der Autoindustrie deutlich verbessert

Der Geschäftsklimaindex in der Automobilindustrie ist im Juli deutlich gestiegen. Der Saldo lag bei minus 15,6 Punkten nach minus 21,6 im Juni. Die Unternehmen bewerteten ihre Geschäftslage zwar weiterhin so schlecht wie im Vormonat und planen, weitere Stellen abzubauen. Bei den Geschäftserwartungen ging es dagegen weiter steil nach oben: Nach einem Tief von minus 30,7 Punkten im April stiegen sie im Juli auf minus 0,1 Punkte. "Die Auftragsbücher füllen sich wieder etwas und die Exporterwartungen sind gestiegen", sagte Ifo-Fachexpertin Anita Wölfl.

China-Indikator signalisiert nachlassende Aktivität im Dienstleistungssektor

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich laut einem privaten Indikator im Juli abgeschwächt, da das Neugeschäft nachliess. Der von S&P Global erstellte RatingDog-Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im vergangenen Monat auf 50,4 von 54,1 im Juni, wie aus Daten hervorgeht. Der Wert markierte die langsamste Wachstumsrate seit September 2024. Ein Wert von über 50 deutet auf eine Expansion der Aktivität hin, während ein Wert darunter eine Kontraktion signalisiert.

Normalisierung im Nahen Osten entscheidend für EZB-Zinspause im Rest des Jahres

Trotz der Aufwärtsrisiken für die Inflation dürften sowohl die Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr unverändert lassen, schreiben Gregory Steiner und Benedicte Kukla von Indosuez Wealth Management in einer Research Note. "Unser Basisszenario ist, dass die EZB stillhalten wird; damit dies jedoch Bestand hat, muss sich die Lage im Nahen Osten von nun an verbessern", schreiben der globale Leiter der Vermögensallokation Steiner und die Chefstrategin Kukla. Sie betrachten den Energieschock weiterhin als signifikant, aber letztlich nur vorübergehend. Für die EZB hätten sich die Finanzierungsbedingungen in der Eurozone seit der Juni-Sitzung verschärft, was die Währungshüter auf einem hawkishen Kurs des Stillhaltens halte, schreiben sie. Die EZB hatte die Zinsen im Juni angehoben.

Fed-Präsident Schmid - Inflationsproblem ist nicht nur eine Energiefrage

Der Präsident der Federal Reserve von Kansas City, Jeff Schmid, sagte am Dienstag, das Inflationsproblem der US-Notenbank sei nicht nur eine Energiefrage. Um die Inflation auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zu senken, werde eine straffere Geldpolitik erforderlich sein. Auf dem Agricultural Economic Summit der Federal Reserve Bank of Kansas City in Omaha, Nebraska, sagte Schmid, dass Inflationsmasse, die Energie ausschliessen, immer noch deutlich über 2 Prozent lägen. Dies offenbare einen zugrunde liegenden Trend in den Daten.

Indische Zentralbank hält Zinsen wegen hoher Risiken durch Iran-Krise stabil

Die indische Zentralbank hat am Mittwoch ihre Leitzinsen erneut unverändert gelassen, da sie weiterhin die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts bewertet. Der geldpolitische Ausschuss der Reserve Bank of India (RBI) stimmte einstimmig dafür, den Repo-Satz bei 5,25 Prozent zu belassen. Damit unterbricht die Zentralbank ihre Zinserhöhungen zum vierten Mal in Folge. Grund dafür sind die erneuerten Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die die Zentralbanken hinsichtlich Inflations- und Währungsrisiken in Alarmbereitschaft versetzen.

Wirtschaftswachstum Indonesiens verlangsamt sich im zweiten Quartal

Die indonesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal langsamer gewachsen, da höhere Kraftstoffpreise die inländische und ausländische Nachfrage belasteten. Die grösste Volkswirtschaft Südostasiens expandierte im Zeitraum von April bis Juni um 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit verlangsamte sich das Wachstum gegenüber den 5,61 Prozent des ersten Quartals. Dies geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der nationalen Statistikbehörde hervor.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

20:35 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
20:31 Logo WHS Arbeitsmarkt-Schock: Fed muss reagieren? Palantir, SpaceX & DAX im Check
09:56 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
06:00 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

20:35 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Walmart Aktie News: Walmart gibt am Freitagabend nach
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 32/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.