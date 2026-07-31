Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’392 -0.7%  SPI 20’246 -0.3%  Dow 52’208 1.2%  DAX 25’612 0.6%  Euro 0.9289 0.1%  EStoxx50 6’344 1.5%  Gold 4’077 -0.7%  Bitcoin 51’766 -0.7%  Dollar 0.8065 0.1%  Öl 87.6 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF des Monats Juli 2026: Europas übersehene Nebenwerte
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Sony hebt Gewinnausblick dank besserer Playstation-Geschäfte - Aktie letztlich wenig bewegt
BP-Aktie: Verkaufsprozess für britisches Nordsee-Geschäft gestartet
Aktie im Fokus: AXA sieht durch schwere Brände keinen Einfluss auf Jahresprognose
Suche...
31.07.2026 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Weniger Materialengpässe in der Industrie

Die Materialversorgung in der deutschen Industrie hat sich im Juli leicht verbessert, die Risiken für die Lieferketten bleiben jedoch bestehen. Nach einer aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts berichteten im Juli noch 13,7 Prozent der Unternehmen von Beschaffungsproblemen bei Vorprodukten, nachdem der Anteil im Juni noch bei 17,2 Prozent gelegen hatte. Das Münchner Institut warnte jedoch vor voreiligem Optimismus. "Die Entspannung bei der Materialversorgung könnte nur vorläufig sein", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Lieferketten bleiben anfällig für neue Störungen rund um die Strasse von Hormus."

Erwerbstätigkeit in Deutschland im Juni leicht gesunken

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Juni leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,54 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 23.000 Personen (minus 0,1 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Januar bis Mai war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 19.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

Chinas Industrieaktivität schrumpft unerwartet

Chinas riesiger Industriesektor ist im Juli unerwartet geschrumpft. Extreme Wetterbedingungen beeinträchtigten die Fabrikaktivitäten und erhöhen den Druck auf Peking, zusätzliche politische Unterstützung zur Stützung des Wachstums auf den Weg zu bringen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel in diesem Monat auf 49,2 von 50,3 im Juni, wie aus den vom Nationalen Statistikamt veröffentlichten Daten hervorgeht. Der Juli-Wert verfehlte die in einer Umfrage des Wall Street Journal unter Ökonomen ermittelte Prognose von 50,1. Die 50-Punkte-Marke trennt Wachstum von Schrumpfung.

Chinas schwacher PMI deutet auf nötige Konjunkturimpulse hin

Die chinesischen PMI-Daten für Juli deuten auf eine unerwartet starke Verlangsamung des Wachstums aufgrund des weltweiten Einbruchs im Technologiesektor hin, meint Vicky Xiao, Volkswirtin bei ANZ. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe sei zum ersten Mal seit März 2026 wieder in den kontraktiven Bereich gefallen, wobei sich die Schwäche auf die Nachfrageseite konzentriert habe, mit drastischen Rückgängen sowohl bei den neuen Aufträgen als auch bei den neuen Exportaufträgen, sagt sie. Die Daten deuteten auf eine steigende Wahrscheinlichkeit für politische Konjunkturimpulse mit einem potenziellen Zeitfenster im September hin.

Chinas Einkaufsmanagerindizes deuten auf breite Konjunkturabschwächung hin

Chinas offizielle Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für Juli, die beide in den kontraktiven Bereich gefallen sind, signalisieren eine breit angelegte Abschwächung der Wirtschaftsaktivität, wie die UOB-Ökonomin Ho Woei Chen in einem Kommentar schreibt. Die Abschwächung der industriellen Aktivität sei besonders besorgniserregend, fügt sie hinzu. Die Politik habe sich auf die externe Nachfrage und das Exportwachstum verlassen, um die anhaltende Schwäche der Binnennachfrage auszugleichen. "Schlechte Wetterbedingungen wie Taifune, Überschwemmungen und Hitzewellen haben wahrscheinlich das Baugewerbe und den Reiseverkehr beeinträchtigt, während die Produktionstätigkeit eine saisonale Verlangsamung erlebte", so die Ökonomin.

Fed-Gouverneur Warsh zögert Zinserhöhung wohl absichtlich hinaus

Eine der Schlussfolgerungen der Macquarie Group aus der Pressekonferenz des Vorsitzenden der Federal Reserve, Kevin Warsh, am Mittwoch ist, dass "Warsh versucht, die Anhebung des Leitzinses der Fed absichtlich zu verzögern", schreibt der globale Devisen- und Zinsstratege Thierry Wizman in einer Research Note. Warsh nutze Worte als Ersatz für Taten und um seine ihm innewohnende 'taubenhafte' Haltung zu verschleiern oder davon abzulenken, meint Wizman. "Dies würde sich mit unserer Ansicht decken, dass Warsh 'Trumps Zwilling' sei, aber mit einem weiterentwickelten Vokabular," so Wizman.

Bank of Japan belässt Leitzins bei 1,00 Prozent

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Geldpolitik unverändert belassen, während sie derzeit bewertet, wie sich ihre jüngste Zinserhöhung auf die Wirtschaft und die Preisentwicklung auswirkt. Wie allgemein erwartet, behielt die Zentralbank am Ende ihrer zweitägigen Sitzung ihren Leitzins bei 1,00 Prozent bei. Im Juni hatte sie den Leitzins auf den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten angehoben und dabei die Möglichkeit angeführt, dass die Kerninflation ihr Ziel von 2 Prozent überschreiten könnte. Das Abstimmungsergebnis lautete 8 zu 1, wobei das hawkische Vorstandsmitglied Hajime Takata eine Anhebung auf 1,25 Prozent vorgeschlagen hatte.

Bank of Japan dürfte Zinsen im Dezember anheben - Oktober bleibt aber möglich

Die Bank of Japan dürfte am Basisszenario von Mizuho Securities festhalten, das eine Zinserhöhung alle sechs Monate vorsieht, womit die nächste Zinserhöhung auf die Dezember-Sitzung fallen würde, meint der Volkswirt Yusuke Matsuo. Die Kommunikation der Bank of Japan deute zwar darauf hin, dass die Zentralbank ihre nächste Zinserhöhung möglicherweise auf Oktober vorziehen könnte, ein Schritt im Dezember bleibe aber am wahrscheinlichsten, stellt er fest. Das Festhalten an einem Sechs-Monats-Rhythmus biete der Bank of Japan auch einen politischen Vorteil, da es wahrscheinlich einfacher wäre, die Unterstützung von Premierministerin Takaichi zu erhalten, fügt Matsuo hinzu. Takaichi gilt allgemein als zurückhaltend, was die Unterstützung einer schnellen geldpolitischen Straffung angeht.

USA: Hamas hat umfassendem Plan zur Entwaffnung zugestimmt

Die Hamas und andere militante palästinensische Gruppen haben US-Regierungsvertretern zufolge einem Plan zugestimmt, der die Entwaffnung dieser Gruppen vorsieht sowie den Verlust ihrer Macht im Gazastreifen, sofern sich Israel aus der Enklave zurückziehe. Die Vereinbarung sei der Beginn eines unbefristeten, mehrphasigen Prozesses zur Beendigung der Herrschaft der Hamas in Gaza und zum Wiederaufbau der Enklave, sagten die US-Regierungsvertreter am Donnerstagabend im Gespräch mit Reportern. Es gebe allerdings noch viele Herausforderungen, darunter die Überprüfung der Einhaltung durch die palästinensischen Gruppen. Zudem müsse sichergestellt werden, dass eine skeptische israelische Regierung nicht die Fortschritte zunichtemache.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Juli +0,1% gg Vm; +1,8% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
30.07.26 Logo WHS Fed lässt Zinsen unverändert – Nasdaq-Trade bringt 95 Punkte!
30.07.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Adecco Group AG, Nestle SA, Swatch Group AG
30.07.26 Marktüberblick: Rheinmetall nach Zahlen gefragt – Können die Bullen dem DAX neue Impulse liefern?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’983.75 19.84 S6HB9U
Short 15’297.53 13.86 S8UB1U
Short 15’905.94 8.73 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’392.49 30.07.2026 17:30:47
Long 13’781.96 19.31 SGBRFU
Long 13’475.02 13.67 SJB42U
Long 12’898.99 8.89 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

adidas-Aktie zweistellig tiefer: Umsatzprognose erhöht - Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagnachmittag ins Minus
Idorsia-Aktie rutscht ab: Biotech-Konzern sieht sich nach erstem Semester auf Kurs
Microsoft liefert Traumquartal - Azure treibt Wachstum an - Aktie hebt ab
Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sanofi-Aktie sackt ab: Pharmakonzern hebt Jahresziele an - Gewinneinbruch im Quartal
Clariant-Aktie zieht zweistellig an: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück
DroneShield-Aktie verliert die Hälfte in drei Monaten: Was steckt hinter dem Kurssturz?
BMW-Aktie letztlich etwas schwächer: Ergebnis im zweiten Quartal rückläufig
adidas Aktie News: adidas am Mittag im Ausverkauf

Top-Rankings

Die 30 bestbezahlten US-CEOs
Jahresgehälter von mehreren 100 Millionen Dollar - bei US-CEOs keine Ausnahme
Bildquelle: Nomad Soul / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.