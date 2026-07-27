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27.07.2026 09:00:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed dürfte Zinsen wohl unverändert lassen - Art der Kommunikation entscheidend

Die US-Notenbank dürfte auf ihrer Sitzung in dieser Woche den Leitzins stabil halten, und die Auswirkungen der Entscheidung werden stark davon abhängen, wie der Vorsitzende Kevin Warsh die Entscheidung und den weiteren Kurs darstellt, schreiben die Analysten von Goldman Sachs in einem Kommentar. Die relative Stabilität am langen Ende der Treasury-Kurve und die eingedämmten Inflationsrisikoprämien seien anfällig für eine Entscheidung, die Zinsen unverändert zu lassen, wenn diese mit einer begrenzten Prognose für die Aussichten oder die Reaktionsfunktion einhergehe, so die Analysten. Die Geldmärkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 31,5 Prozent für eine Zinserhöhung in dieser Woche ein, während die Mehrheit des Marktes von unveränderten Zinsen ausgeht.

Fed-Gouverneur Warsh dürfte Glaubwürdigkeit als Inflationsbekämpfer stärken

Anleger könnten sehr zuversichtlich sein, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, hawkish klingen und alles tun werde, um seine Glaubwürdigkeit als Inflationsbekämpfer zu stärken, ohne jedoch vorerst tatsächlich etwas zu unternehmen, schreibt Mark Dowding, CIO von BlueBay, in einer Research Note. "Dies könnte vorerst zu einer weiteren Abflachung der US-Zinskurve führen", sagt er. Da sich die Haushaltslage der USA jedoch weiter verschlechtere und die Rechnung für Trumps Krieg im Nahen Osten weiter steige, könne dies letztlich zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Wiederversteilerung der Kurve führen, so Dowding.

Mögliche Uneinigkeit bei Fed-Votum am Mittwoch - Könnte auf September-Ergebnis hindeuten

Anleger dürften sich bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch auf die Zahl möglicher abweichender Stimmen konzentrieren, schreibt Elmar Voelker von der LBBW in einer Research Note. "Wir halten es für möglich, dass es bis zu drei abweichende Stimmen geben könnte, da ein Block dieser Grösse bereits im April gegen die damalige '"dovish"' Forward Guidance der Fed gestimmt hatte", meint der Senior Fixed Income Analyst. Eine einstimmige Entscheidung zugunsten einer abwartenden geldpolitischen Haltung der Fed wäre eine positive Überraschung für Anleihen. Sie würde die derzeitige Überzeugung der Marktteilnehmer erschüttern, dass eine Zinserhöhung im September praktisch ausgemachte Sache sei, meint er.

Chef der indonesischen Zentralbank tritt unerwartet zurück

Der langjährige Gouverneur der Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ist überraschend zurückgetreten. Dies ist der jüngste Führungswechsel unter der Regierung von Prabowo und dürfte Sorgen über die Unabhängigkeit der Zentralbank und die Wirtschaftspolitik in der grössten Nation Südostasiens schüren. Staatssekretär Prasetyo Hadi gab den Rücktritt am Montag auf einer Pressekonferenz in Jakarta bekannt, an der Warjiyo nicht teilnahm. Er sagte, Präsident Prabowo Subianto habe den Rücktritt des Zentralbankchefs angenommen. Die ranghohe stellvertretende Gouverneurin Destry Damayanti wird das Amt der amtierenden Gouverneurin der BI übernehmen. Destry sagte, Warjiyo sei aus persönlichen Gründen zurückgetreten.

Wachstum der Industriegewinne in China im Juni leicht verlangsamt

Das Wachstum der chinesischen Industriegewinne hat sich im Juni leicht abgeschwächt, blieb aber im zweistelligen Bereich. Gestützt wurde es von der stark gestiegenen Nachfrage in den mit KI verbundenen Fertigungssektoren. Die Industriegewinne stiegen im Juni um 15,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und verlangsamten sich damit nach einem Anstieg von 21,1 Prozent im Mai, wie das Nationale Statistikamt am Montag mitteilte. Im ersten Halbjahr stiegen Chinas Industriegewinne um 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Laut offiziellen Daten ging der Zuwachs damit leicht zurück, nachdem er im Zeitraum von Januar bis Mai noch bei 18,8 Prozent gelegen hatte.

Trump setzt grössere Eskalation gegen den Iran aus

US-Präsident Donald Trump hat eine grössere Eskalation der Kampagne gegen den Iran verschoben. Das US-Militär sei am Freitag bereit gewesen, eine intensive Serie von Angriffen auf den Iran zu starten, die bis zu zwei Wochen hätten andauern können, sagten US-Offizielle. Die Operation wurde jedoch aufgeschoben, damit diplomatische Bemühungen fortgesetzt werden können und während Beamte die Auswirkungen erörterten, die ein Grossangriff auf die schwindenden US-Bestände an Patriot- und anderen Flugabwehrraketen haben könnte. Der Präsident könnte weiterhin einen Angriff anordnen, sagten die Vertreter.

Trump droht der EU mit weiteren Zöllen

Die USA ziehen in Reaktion auf die Geldstrafen, die die Europäische Union gegen US-Technologieunternehmen verhängt hat, die Einführung zusätzlicher Zölle auf Waren aus der Europäischen Union in Erwägung. Die EU hatte vergangene Woche angekündigt, den Google-Mutterkonzern Alphabet mit einer Geldstrafe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar wegen des Verstosses gegen digitale Wettbewerbsregeln zu belegen. Die Strafe ist die jüngste in einer ganzen Reihe von Geldbussen für US-Technologieunternehmen in den vergangenen Jahren. Als Reaktion darauf erklärte US-Präsident Donald Trump am Freitag, er werde seine Regierung anweisen, eine Zolluntersuchung einzuleiten, die zu neuen Abgaben für die EU führen könne.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

In eigener Sache

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