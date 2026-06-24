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24.06.2026 08:59:43

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Australiens Kerninflation steigt trotz sinkender Kraftstoffkosten

Der Anstieg der australischen Verbraucherpreise hat sich im Mai abgeschwächt. Die Kerninflation zog jedoch weiter an. Grund dafür ist, dass Unternehmen höhere Kosten infolge des Nahost-Konflikts weitergaben. Der Verbraucherpreisindex stieg in den zwölf Monaten bis Mai um 4,0 Prozent, wie das australische Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Damit lag die Rate unter den 4,2 Prozent für das Jahr bis April und den 4,6 Prozent im März. Im März waren die Ölpreise nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran stark angestiegen.

BoJ-Mitglieder plädieren für stetige Zinserhöhungen zur Inflationskontrolle

Aus den Meinungsäusserungen auf der letzten Sitzung der Bank of Japan geht eine wachsende Besorgnis über die Inflation hervor. Zudem wird die Notwendigkeit betont, die Zinssätze in einem stetigen Tempo anzuheben, um nicht hinter die Kurve zu geraten. Die Zusammenfassung gibt die Ansichten wieder, die auf der Juni-Sitzung der Zentralbank geäussert wurden. Auf dieser Sitzung hatte die Bank ihren Leitzins auf ein 31-Jahres-Hoch angehoben. Die Veröffentlichung dürfte die bereits starken Erwartungen an eine weitere Straffung der Geldpolitik untermauern.

US-Senat beschneidet Trumps militärische Befugnisse gegen den Iran

Der US-Senat hat mit parteiübergreifender Unterstützung eine rechtlich nicht bindende Resolution verabschiedet, die die Befugnisse von US-Präsident Donald Trump für Militäroperationen gegen den Iran ohne Zustimmung des Kongresses einschränkt - es sei denn, es liegt ein akuter Verteidigungsfall vor. Da zuvor bereits das Repräsentantenhaus zugestimmt hatte, markiert dieses gemeinsame Vorgehen beider Kongresskammern eine deutliche Rüge an den Präsidenten, die nur eine Woche nach dessen Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem Iran erfolgte.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Mai Arbeitslosenquote bereinigt 4,7%

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen

Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’462.56 19.50 S6WBNU
Short 14’746.34 13.92 S6CB3U
Short 15’287.38 8.99 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’911.66 24.06.2026 09:02:35
Long 13’325.09 19.64 SVBOKU
Long 13’032.21 13.92 SXBT2U
Long 12’452.09 8.82 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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