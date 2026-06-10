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10.06.2026 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Erzeugerpreise ziehen im Mai stärker an

Die Inflation der Erzeugerpreise in China hat sich im Mai beschleunigt, da der andauernde Konflikt im Nahen Osten die Energie- und Rohstoffkosten weiter in die Höhe trieb. Der Erzeugerpreisindex stieg im Mai um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und beschleunigte sich damit nach einem Anstieg von 2,8 Prozent im April, wie aus den am Mittwoch vom Nationalen Statistikamt veröffentlichten Daten hervorgeht. Der Wert übertraf den von Ökonomen in einer Umfrage des Wall Street Journal prognostizierten Anstieg von 3,7 Prozent.

China bewegt sich offenbar in ein Umfeld niedriger Inflation

Steigende Preise in China deuten darauf hin, dass sich das Land von einer Deflation in ein Umfeld niedriger Inflation bewegt, schreibt Lynn Song von ING in einem Kommentar. Die Inflationsdaten für Mai hätten weitgehend den Prognosen entsprochen, meint der Chefvolkswirt. Die Lebensmittel- und Immobilienpreise trügen vorerst dazu bei, die Gesamtinflation zu dämpfen. "Diese Art von niedriger, aber positiver Inflation dürfte eine mögliche Lockerung der Geldpolitik nicht behindern, insbesondere, wenn sich die Konjunkturdaten weiter abschwächen", sagt Song.

BoJ-Zinsschritte dürften langsamer ausfallen als Inflationsausblick rechtfertigt

Die Bank of Japan dürfte bei den Zinsen weiterhin langsamer vorgehen, als es die Inflationsaussichten rechtfertigen würden, schreiben die BofA Securities in einem Kommentar. BofA erwartet eine Anhebung um 25 Basispunkte im Oktober dieses Jahres, gefolgt von weiteren Anhebungen im März 2027 und Juli 2027, so dass bis Ende 2027 ein Endzinssatz von 1,75 Prozent erreicht werde. Das Risiko bestehe darin, dass die BoJ mit diesem schrittweisen Ansatz hinter die Kurve geraten könnte.

Starker Anstieg der Grosshandelspreise in Japan stützt Zinserhöhung der BoJ im Juni

Ein starker Anstieg der japanischen Erzeugerpreise liefert weitere ermutigende Anzeichen für eine Zinserhöhung auf der Sitzung der Zentralbank in der nächsten Woche. Obwohl sich der Anstieg noch nicht sichtbar auf die Verbraucherpreise ausgewirkt habe, erwarteten die Währungshüter der Bank of Japan wahrscheinlich, dass die vorgelagerten Kostensteigerungen in naher Zukunft an die Verbraucher weitergegeben werden, und seien zunehmend wachsam gegenüber den Aufwärtsrisiken für die Inflation, so der Ökonom Takeshi Minami vom Norinchukin Research Institute. "

USA reagieren mit drei Angriffswellen gegen Iran auf Hubschrauberabschuss

Die USA haben mit Militärschlägen gegen den Iran auf den Abschuss eines US-Apache-Hubschraubers in der Nähe der Strasse von Hormus reagiert. Laut dem US-Zentralkommando dauerten sie mehrere Stunden und waren vom US-Präsidenten angeordnet worden. Ein ranghoher US-Regierungsvertreter sprach von drei Angriffswellen, die sich gegen iranische Luftabwehr- und Radaranlagen in der Nähe der Strasse von Hormus gerichtet hätten. Luftwaffen- und Marinekampfflugzeuge setzten Präzisionsmunition gegen die Ziele ein, zu denen laut Centcom auch Bodenstationen gehörten. Als Reaktion darauf erklärte das iranische Korps, es habe einen Drohnenangriff auf die US-Fünfte Flotte in Bahrain gestartet, woraufhin diese ihre Bürger in den sozialen Medien aufforderten, sich "zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben".

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’990.19 19.45 SKFBBU
Short 14’274.18 13.66 SYMBIU
Short 14’792.47 8.94 SEBBCU
SMI-Kurs: 13’356.31 09.06.2026 17:30:06
Long 12’902.29 19.88 SE2BZU
Long 12’596.43 13.73 SQ6BJU
Long 12’056.98 8.88 SM6BBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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