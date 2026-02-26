Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Notenbanker sieht mehr Arbeit bei Inflation

Der Präsident der Kansas City Fed, Jeff Schmid, hat erneut seine Besorgnis über die Inflation zum Ausdruck gebracht. In einer Rede vor dem Economic Club of Colorado sagte Schmid mit Blick auf das Doppelmandat der Fed für Preisstabilität und maximale Beschäftigung: "Ich denke, wir haben auf der Inflationsseite noch Arbeit vor uns. Ich denke, wir sind bei der Beschäftigung gut aufgestellt, auch wenn sich strukturell einige Dinge auf dem Arbeitsmarkt ändern", fügte er hinzu.

IWF: USA sollten Wirtschaftspolitik ändern

Ein alternativer Policy-Mix in den USA könnte nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) die Ziele der US-Regierung unter Präsident Donald Trump erreichen und gleichzeitig negative Auswirkungen vermeiden. In einer Überprüfung der US-Wirtschaft konzentrierte sich der IWF auf die makroökonomischen Auswirkungen der 2025 eingeführten politischen Veränderungen und deren Folgen für die USA, ihre Handelspartner und die Weltwirtschaft. Er kam zu dem Schluss, dass ein anderer Ansatz die Ziele der Regierung besser voranbringen würde, ohne "negative Ausstrahlungseffekte" zu verursachen.

BoJ-Mitglied Takata: Inflationsrisiko erfordert baldige Zinserhöhung

Die Bank of Japan (BoJ) sollte nach Meinung ihres Lenkungsratsmitglieds Hajime Takata die Zinsen eher früher als später anheben, nachdem die Deflation endgültig überwunden sei. "Ich bin der Meinung, dass die Bank einen Gang höher schalten und in ihrer Kommunikation davon ausgehen sollte, dass das Preisstabilitätsziel fast erreicht ist", sagte Takata am Donnerstag in einer Rede vor Wirtschaftsführern in Kyoto. Er wies auf das Risiko hin, dass externe Schocks die Inflation in Japan stärker als erwartet in die Höhe treiben könnten.

Südkoreas Notenbank hält Zinsen stabil und erhöht Wachstumsprognose

Die südkoreanische Notenbank hat ihren Leitzins zum sechsten Mal in Folge stabil gehalten. Die Bank of Korea erhöhte ihre Wachstums- und Inflationsprognosen und signalisierte damit keine Veränderungen über die nächsten sechs Monate. Die Notenbanker hatten die Zinsen zuletzt im Mai 2025 gesenkt. Die starke Nachfrage nach koreanischen Chip-Exporten hat seitdem den Unterstützungsbedarf der Wirtschaft verringert.

Konsumtrends in China nach Neujahrsfest - Wichtiger Indikator für Stärke der Wirtschaft

Die Konsumtrends in China nach den Feiertagen zum Mondneujahr werden ein wichtiger Indikator für die Stärke der Wirtschaft des Landes sein, schreiben die Volkswirte von BofA Securities in einem Kommentar. Eine rekordlange Neujahrsperiode hat Reisen und Ausgaben angekurbelt, angeführt von den reisebezogenen Dienstleistungssektoren. Allerdings habe sich in den letzten Jahren ein klares Muster gezeigt, wonach sich die Ausgaben zunehmend auf lange Feiertagsperioden konzentrieren, oft gefolgt von einer Verlangsamung, sobald der Feiertagsboom nachlasse, so BofA.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

