07.01.2026 08:59:42

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutscher Einzelhandelsumsatz sinkt im November unerwartet

Der Einzelhandelsumsatz in Deutschland ist im November schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,6 Prozent und lag um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von 0,2 Prozent prognostiziert. Das vorläufig für Oktober gemeldete Plus von 0,1 Prozent wurde auf 0,3 Prozent revidiert. Für das Gesamtjahr 2025 meldete Destatis einen Umsatzzuwachs von 2,4 Prozent.

Deutsche Erwerbstätigkeit im November nahezu unverändert

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im November nahezu unverändert gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren 46,0 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland tätig. Das waren 1.000 weniger als im Vormonat (0,0 Prozent) und 51.000 weniger (minus 0,1 Prozent) als im Vorjahresmonat. Im Oktober hatte die Zahl der Erwerbstätigen auf Monatssicht um 3.000 zugenommen. Von Mai bis September war sie dagegen gegenüber dem Vormonat um durchschnittlich 14.000 Personen zurückgegangen. In den Monaten August bis Oktober hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei minus 0,1 Prozent gelegen. Damit setzte sich der seit Juli 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort.

Venezuela wird laut Trump den USA bis zu 50 Millionen Barrel Öl geben

Die Übergangsregierung von Venezuela wird den Vereinigten Staaten nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump zwischen 30 und 50 Millionen Barrel sanktioniertes Öl überlassen. Die Erlöse aus dem Verkauf sollen vom Weissen Haus überwacht werden und beiden Seiten zugutekommen. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, er habe Energieminister Chris Wright angewiesen, den Plan umzusetzen, das Öl mit Tankern in die USA zu verschiffen. "Dieses Öl wird zum Marktpreis verkauft, und das Geld wird von mir als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert, um sicherzustellen, dass es zum Wohle der Menschen in Venezuela und den Vereinigten Staaten verwendet wird!", schrieb Trump.

Trump trifft sich Freitag mit Ölmanagern zu Gesprächen über Venezuela

US-Präsident Donald Trump will sich am Freitag mit Vertretern der drei grössten US-Ölkonzerne und weiteren Führungskräften der Öl-Branche im Weissen Haus treffen. Dabei sollen umfangreiche Investitionen in den venezolanischen Ölsektor besprochen werden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Demnach werden Vertreter von Chevron - dem einzigen derzeit in Venezuela aktiven US-Ölkonzern - sowie von Conocophillips und Exxon Mobil zu dem Treffen erwartet.

Thailand Verbraucherpreise Dez -0,28% gg Vorjahr (PROG -0,3%)

Bayern/Verbraucherpreise Dez unverändert gg Vm; +1,7% gg Vj

FR/Verbrauchervertrauen Dez 90 (Nov: 89)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

