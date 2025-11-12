|
12.11.2025 08:59:41
ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Oktober auf 2,3 Prozent
Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober leicht nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,3 (Vormonat: 2,4) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Oktober. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,3 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.
Grosshandelpreise steigen im Oktober um 1,1 Prozent
Die Verkaufspreise im deutschen Grosshandel haben im Oktober um 1,1 Prozent höher gelegen als im Oktober des Vorjahres. Im September hatte die Veränderungsrate bei 1,2 Prozent gelegen, im August bei 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Binnen Monatsfrist stiegen die Grosshandelspreise im Oktober um 0,3 Prozent.
Anleger achten auf strukturelle Veränderungen am US-Arbeitsmarkt
Anleger sehen die neuesten wöchentlichen ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA als Beleg dafür, dass die Federal Reserve die Zinsen im Dezember erneut senken könnte. Es sei jedoch auch wichtig, die zugrunde liegenden Triebkräfte der Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt zu beurteilen, schreiben die Analysten der First Abu Dhabi Bank in einer Research Note. Da die jüngsten Arbeitsplatzverluste möglicherweise zumindest teilweise auf Entwicklungen im Bereich der KI und des Technologiesektors zurückzuführen seien, wäre eine geldpolitische Lockerung ein eher stumpfes Instrument, um die Beschäftigungslage zu stützen, so die Analysten.
DJG/DJN/apo
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)
