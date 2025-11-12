Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Wasserstoff und Clean Energy: Von der Vision zur Realität
Ausblick: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BYD-Aktie gibt wieder nach: Erholung vom Wochenstart nicht von Dauer
Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Diskussion um Roadster-Deal: Tesla-Aktie nach Wortgefecht zwischen Musk und Altman im Blick
12.11.2025 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Oktober auf 2,3 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober leicht nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,3 (Vormonat: 2,4) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Oktober. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,3 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Grosshandelpreise steigen im Oktober um 1,1 Prozent

Die Verkaufspreise im deutschen Grosshandel haben im Oktober um 1,1 Prozent höher gelegen als im Oktober des Vorjahres. Im September hatte die Veränderungsrate bei 1,2 Prozent gelegen, im August bei 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Binnen Monatsfrist stiegen die Grosshandelspreise im Oktober um 0,3 Prozent.

Anleger achten auf strukturelle Veränderungen am US-Arbeitsmarkt

Anleger sehen die neuesten wöchentlichen ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA als Beleg dafür, dass die Federal Reserve die Zinsen im Dezember erneut senken könnte. Es sei jedoch auch wichtig, die zugrunde liegenden Triebkräfte der Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt zu beurteilen, schreiben die Analysten der First Abu Dhabi Bank in einer Research Note. Da die jüngsten Arbeitsplatzverluste möglicherweise zumindest teilweise auf Entwicklungen im Bereich der KI und des Technologiesektors zurückzuführen seien, wäre eine geldpolitische Lockerung ein eher stumpfes Instrument, um die Beschäftigungslage zu stützen, so die Analysten.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

finanzen.net News

Datum Titel
09:13 AKTIEN IM FOKUS: Brenntag nach Zahlen stark - Mollstimmung bei Lanxess, Evonik
09:04 Aktien Asien: Durchwachsene Entwicklung bei überschaubaren Veränderungen
09:03 OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / Korrektur: HEIDELBERG mit erfreulichem ...
08:46 WDH: Heidelberger Druckmaschinen steigert Gewinn - Auftragsbestand schrumpft
08:38 ROUNDUP: Energiepreise sinken - doch Alltag bleibt spürbar teurer
08:31 Pistorius: Bundeswehr wird in Deutschland schlechtgeredet
08:27 ROUNDUP: Ukrainischer Justizminister nach Durchsuchungen entlassen
08:26 Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung hält an - Absehbares Ende des US-Shutdowns
08:22 Warum sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert zeigt
08:17 Jenoptik wird noch einmal vorsichtiger wegen Zöllen - Rückgänge im Quartal