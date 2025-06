ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ingmar Königshofen schaut sich heute die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Buffett geht, Trump regiert – Zerreissprobe für die Wall Street? mit Tim Schäfer | BX Swiss TV

Was passiert bei Berkshire Hathaway nach Buffetts Rückzug? Wie wirkt sich die aktuelle US-Zollpolitik auf Stimmung und Märkte aus? Und welche Value-Aktien sieht Tim Schäfer @TimSchaeferMedia aktuell als kaufenswert? In diesem Gespräch gibt der bekannte New-York-Korrespondent Einblicke direkt von der Invest.

🔍 Themen im Video:

🔹 Warren Buffetts Rückzug & die Zukunft von Berkshire Hathaway

🔹 Cash-Berge & Dividendenstrategien bei grossen Holdings

🔹 Auswirkungen der US-Zollpolitik auf Bevölkerung & Börsen

🔹 Stimmung in den USA: Altersvorsorge & politische Unsicherheit

🔹 Value Investing in Krisenzeiten: Was Tim gerade gekauft hat

🔹 UnitedHealth, Kostendruck & Chancen bei Rücksetzern

🔹 Erste Eindrücke von der Invest 2025 in Stuttgart

🔹 Finanzbildung, Auswandern & junge Anleger

🔹 Persönliche Einblicke: Tim Schäfers Reisepläne & Lebensstil

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Buffett geht, Trump regiert – Zerreissprobe für die Wall Street? mit Tim Schäfer | BX Swiss TV