ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutscher Auftragseingang im September überraschend stark

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im September überraschend stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 4,2 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 1,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten nur einen monatlichen Anstieg um 1,4 Prozent prognostiziert. Der für August vorläufig gemeldete monatliche Rückgang um 5,8 Prozent wurde auf 5,4 Prozent revidiert.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im September

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im September gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, fiel er gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Der für August vorläufig gemeldete monatliche Anstieg um 3,2 Prozent wurde auf 3,0 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im September kalenderbereinigt um 4,4 Prozent niedriger.

Donald Trump gewinnt Swing State Pennsylvania - AP

Der US-Republikaner Donald Trump hat den Swing State Pennsylvania gewonnen und steht kurz davor, die Präsidentschaft zu erringen. Nach Hochrechnungen der Associated Press hat der Kandidat in dem Bundesstaat, der zur "blauen Mauer" zählt, einen wichtigen Sieg errungen. Nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen lag Trump bei 51,0 Prozent gegenüber 48,1 Prozent für Harris. Im Jahr 2016 hatte Trump den Bundesstaat knapp gewonnen, im Jahr 2020 jedoch knapp verloren. Pennsylvania war der am stärksten umkämpfte Bundesstaat, da er mit 19 Wahlmännerstimmen der grösste Gewinner unter den sieben umkämpften Bundesstaaten ist.

Fox News erklärt Trump zum Sieger der Wahl

Der US-Sender Fox News hat Donald Trump zum Sieger in Wisconsin erklärt, was den Sender zu der Prognose veranlasste, dass Trump die Präsidentschaft gewonnen hat. Fox News hatte zuvor Trump auch zum Sieger in Pennsylvania erklärt. Das Wall Street Journal stützt sich bei der Wahlvorhersage auf die Associated Press, die Trump weder in Pennsylvania noch in Wisconsin, wo Trump in Führung liegt, zum Sieger erklärt hat.

Donald Trump gewinnt Swing State Georgia

Donald Trump hat im US-Präsidentschaftsrennen nach North Carolina einen weiteren Swing State gewonnen. Laut Projektionen von Associated Press und anderen Medien hat Trump die Mehrheit in Georgia geholt. Für Kamala Harris wird es jetzt eng. In den anderen hart umkämpften Bundesstaaten, unter anderem Pennsylvania, führt Trump nach bisherigem Stand der Auszählungen.

Donald Trump gewinnt Swing State North Carolina - AP

Donald Trump hat in den hart umkämpften Bundesstaaten, den sogenannten Swing States, einen ersten Erfolg verbucht. Nach Projektionen der Associated Press (AP) hat er North Carolina mit 16 Wahlleuten geholt. Das Rennen konzentriert sich nun auf die anderen Swing States Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin und Nevada. Nach bisherigem Stand der Auszählung liegt Trump zumeist vorn, nur aus Nevada gibt es bislang keine Daten. Sowohl Trump als auch Kamala Harris haben ihre jeweiligen Hochburgen gewonnen.

Republikaner holen Mehrheit im Senat

Die Republikaner haben den Demokraten nach Projektionen von Associated Press (AP) die Mehrheit im Senat abgenommen. Die Republikanerin Deb Fischer aus Nebraska hat ihren Sitz in der Kongresskammer gegen den unabhängigen Kandidaten Dan Osborn verteidigt. Zuvor hatten republikanische Kandidaten zwei Senatssitze gewonnen, die zuvor von Demokraten gehalten wurden. Damit ist den Republikanern die Mehrheit im Senat laut AP nicht mehr zu nehmen. Bislang hatten die Demokraten eine Mehrheit von 51 zu 49 Sitzen.

Netanjahu entlässt Israels Verteidigungsminister Gallant

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Dienstag seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant entlassen. Vorausgegangen waren monatelange Streitigkeiten über den Kurs Israels in Gaza und im Libanon. "In den vergangenen Monaten hat das Vertrauen zwischen mir und dem Verteidigungsminister zu bröckeln begonnen", sagte Netanjahu in einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung.

Thailand Verbraucherpreise Okt +0,83% gg Vorjahr (PROG +1,0%)

November 06, 2024 03:00 ET (08:00 GMT)