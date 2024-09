ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

VDMA senkt Produktionsprognose für 2024

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat seine Produktionsprognose für dieses Jahr gesenkt. In den ersten sieben Monaten habe die Produktion mit einem realen Minus von 6,8 Prozent die Erwartungen deutlich verfehlt, erklärte der Verband. Daher reduzierten die VDMA-Volkswirte ihre Produktionsprognose für 2024 von bisher minus 4 auf minus 8 Prozent. Die Konjunktur in den ersten sieben Monaten sei eher enttäuschend verlaufen. "Zwar hatten wir noch nicht mit einer moderaten Erholung gerechnet, wohl aber mit einer nachhaltigen Stabilisierung auf niedrigem Niveau", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im August um 0,3 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im August kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Ifo: Auftragsmangel im Wohnungsbau sinkt minimal

Der Auftragsmangel im Wohnungsbau hat leicht abgenommen. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts berichteten im August 50,6 Prozent der Unternehmen davon, nach 51,3 Prozent im Juli. Der Anteil liege aber nun seit neun Monaten über der 50 Prozent-Marke. "Die Krise im Wohnungsbau wird sich noch lange hinziehen", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Unternehmen suchen weiterhin nach Hoffnungssignalen."

Japans Wirtschaft trotz leichter Abwärtsrevision auf Kurs

Die japanische Wirtschaft ist in den drei Monaten von April bis Juni dank gestiegener Ausgaben von Haushalten und Unternehmen gewachsen. Allerdings wurde der Wert in der zweiten Veröffentlichung leicht nach unten revidiert. So stieg das Bruttoinlandsprodukt um annualisiert 2,9 Prozent, wie aus Daten der Regierung hervorgeht. Im Vergleich zum Vorquartal betrug das Wachstum 0,7 Prozent. In der ersten Veröffentlichung Mitte August war eine annualisierte Rate von 3,1 Prozent gemeldet worden. Die Verbraucherausgaben legten im Quartalsvergleich um 0,9 Prozent zu. Die Investitionen kletterten um 0,8 Prozent. Vorläufig waren Werte von 1,0 Prozent bzw 0,9 Prozent gemeldet worden.

Chinas Inflation steigt nicht so stark wie erwartet

Die Inflation in China hat im August den siebten Monat in Folge zugelegt. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Im Juli hatte er noch um 0,5 Prozent zugelegt. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für August wegen widriger Wetterbedingungen wie grosser Hitze und heftiger Regenfälle mit einem stärkeren Anstieg von 0,8 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise fielen um 1,8 Prozent. Es war der 23. Rückgang in Folge.

Lindner und Söder fordern deutliche Reduzierung der Asylanträge

FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner und CSU-Chef Markus Söder (CSU) haben eine deutliche Reduzierung der Asylzahlen gefordert. Das sagten beide am Sonntagabend in der ARD. Lindner attestierte Deutschland einen Kontrollverlust, während nach Ansicht des bayerischen Ministerpräsidenten Deutschland die Migration "über den Kopf gewachsen" ist. Söder forderte, dass die Zahl der Asylanträge insgesamt "deutlich auf weit unter 100.000 auf Dauer" reduziert werden müsse. Auch Lindner unterstützte diese Zielmarke.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Leistungsbilanz Juli nsb Überschuss 3,193 Bill JPY; +15,1% gg Vj

September 09, 2024