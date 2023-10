ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

De Guindos: Letzte Meile bei Inflation vielleicht die härteste

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos vorerst nicht senken können. In einem Interview mit der Financial Times bezeichnete der Spanier Reden über Zinssenkungen als "verfrüht" und warnte, dass die "letzte Meile" beim Rückgang der Inflation auf 2 Prozent die schwerste werden könnte. De Guindos zufolge könnte vor allem der jüngste Anstieg des Ölpreises die Bekämpfung der Inflation erschweren. Neben dem Erdöl könnten auch der rasche Lohnanstieg, ein schwächerer Euro und die robuste Nachfrage nach Dienstleistungen die Inflation hoch halten.

Weltbank senkt Wachstumsprognose für China

Chinas Wirtschaft wird sich nach Einschätzung der Weltbank im kommenden Jahr aufgrund des anhaltenden innenpolitischen Gegenwinds abkühlen. Unter anderem dürften Faktoren wie die enorme Verschuldung und die Schwäche des Immobiliensektors das Wachstum in China belasten, heisst es halbjährlichen Ausblick der Weltbank für die Region Ostasien und Pazifik. Die Weltbank senkte ihre Prognose für das Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts 2024 auf 4,4 Prozent von zuvor 4,8 Prozent. Die Schätzung für das BIP-Wachstum im Jahr 2023 beliess die Weltbank allerdings bei 5,1 Prozent.

Stimmung unter japanischen Grossunternehmen weiter verbessert

Die Stimmung unter den grossen japanischen Grossunternehmen hat sich das zweite Mal in Folge verbessert. Wie aus der vierteljährlich veröffentlichten Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht, stieg der Hauptindex für die Stimmung unter den grossen Produzenten in den drei Monaten bis Ende September auf plus 9 Punkte von plus 5 Punkten im Juni. Ökonomen hatten mit einem Wert von plus 6 Punkten gerechnet. Der Index gibt den Prozentsatz der Unternehmen an, die die Geschäftslage als günstig bezeichnen, abzüglich derjenigen, die die Lage als ungünstig einstufen.

Mindestlohn in Grossbritannien soll im kommenden Jahr steigen

Der Mindestlohn in Grossbritannien soll im April 2024 auf 11 Pfund (12,67 Euro) pro Stunde angehoben werden. Das geht aus Auszügen vom Sonntag aus einer Rede von Finanzminister Jeremy Hunt hervor, die er am Montag auf dem Parteitag der regierenden Konservativen halten will. "Arbeit muss sich lohnen und wir sorgen dafür, dass das so ist", hiess es darin. Derzeit liegt der Mindestlohn bei 10,42 Pfund. Nach Angaben der Regierung profitieren zwei Millionen Menschen von der Mindestlohnerhöhung.

Anteil erwerbstätiger Mütter nimmt innerhalb von 25 Jahren deutlich zu

Der Anteil der Mütter, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, hat innerhalb der vergangenen 25 Jahre deutlich zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, waren 2022 in Deutschland etwa sieben von zehn Müttern mit Kindern unter 18 Jahren erwerbstätig. Der Anteil stieg damit auf 69 Prozent, 11 Prozentpunkte mehr als 1997.

Britische Konservative stimmen sich auf schwierigen Wahlkampf ein

Mehr als ein Jahr vor den britischen Unterhauswahlen haben sich die regierenden Konservativen bei ihrem Parteitag in Manchester auf einen schwierigen Wahlkampf eingestimmt. Der spätestens bis Januar 2025 anstehende Urnengang werde "wahrscheinlich eine Parlamentswahl sein, bei der die Konservativen als Aussenseiter antreten", sagte Tory-Generalsekretär Greg Hands bei seiner Eröffnungsrede am Sonntagnachmittag.

Türkei greift mutmassliche PKK-Stellungen im Nordirak aus der Luft an

Wenige Stunden nach einem Anschlag in Ankara haben türkische Kampfflugzeuge Luftangriffe im Nordirak geflogen. Teile der Region Bradost seien ebenso bombardiert worden wie das Dorf Badran, sagte der Bürgermeister der nahe den Grenzen zur Türkei und zum Iran gelegenen Stadt Sidakan, Ihsan Tschalabi, am Sonntagabend der Nachrichtenagentur AFP. Das türkische Verteidigungsministerium erklärte, es habe 20 Stellungen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak bombardiert.

Ampel-Politiker offen für Aufstockung der Bundeswehr -Präsenz im Kosovo

Angesichts der angespannten Lage im Kosovo sprechen sich Vertreter von SPD, Grünen und FDP für eine Stärkung der Nato-geführten KFOR-Friedenstruppe aus und regen dazu die Entsendung zusätzlicher Bundeswehrkräfte an. "Deutschland sollte in Absprache mit den Verbündeten schnell prüfen, ob das KFOR-Mandat komplett ausgefüllt wird, und weitere Soldaten in den Kosovo entsenden", sagte der Grünen-Politiker Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, dem Magazin Spiegel laut Mitteilung vom Sonntag.

GROssBRITANNIEN

Nationwide Hauspreisindex Sep unverändert gg Vm; -5,3% gg Vj

INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Sep +2,0% gg Vorjahr (Aug: +2,18%)

JAPAN

BoJ Tankan: Index Grossunternehmen Industrie 9; PROGNOSE:6

BoJ Tankan: Grossunternehmen erwarten für Dez Index von 10

Kfz-Absatz Sep +12,5% gg Vorjahr

