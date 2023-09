ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Buch als Chefin der EZB-Bankenaufsicht nominiert

Bundesbankvizepräsidentin Claudia Buch soll Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Der EZB-Rat nominierte die Ökonomin nach einer geheimen Abstimmung, in der sich die Mehrheit für Buch aussprach, für den Posten der Bankenaufseherin, wie die EZB mitteilte. Buch muss noch eine Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments absolvieren. Wenn ihre Ernennung vom Europäischen Parlament gebilligt und vom Rat der Europäischen Union bestätigt wird, wird Buch am 1. Januar 2024 die Nachfolge des Italieners Andrea Enria antreten.

EU-Parlament stimmt für verschärfte Transparenzregeln

Rund neun Monate nach Auffliegen der "Katargate"-Korruptionsaffäre hat das EU-Parlament verschärfte Transparenzregeln beschlossen. Eine grosse Mehrheit der Abgeordneten stimmte für die neuen Verhaltensregeln. Dazu gehört die Vorschrift, Treffen mit Lobbyisten oder Vertretern von Drittstaaten zu melden sowie die Pflicht, sowohl zu Beginn als auch zum Ende eines Mandats eine Vermögenserklärung abzugeben.

Studie: Sechs von neun Belastungsgrenzen der Erde überschritten

Die Aktivitäten der Menschheit schwächen die Belastungsfähigkeit des Planeten und bringen ihn weit in den Gefahrenbereich: Sechs von neun Belastungsgrenzen, die zusammen einen sicheren Handlungsraum für die Menschheit definieren, sind überschritten, wie eine vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) veröffentlichte Studie ergab. Die Umweltschutzorganisation WWF sprach angesichts der Studienergebnisse von sechs "läutenden Alarmglocken" und forderte Deutschland zum stärkeren Handeln auf.

Russland meldet Angriffe mit Marinedrohnen

Die russische Armee hat ukrainische Angriffe mit Marinedrohnen und Drohnen in der Nacht auf Donnerstag vermeldet. Die ukrainischen Streitkräfte hätten gegen 05.00 Uhr Ortszeit (04.00 Uhr MESZ) versucht, das zur Schwarzmeerflotte gehörende Patrouillenschiff "Sergej Kotow" mit fünf Marinedrohnen anzugreifen, erklärte das russische Verteidigungsministerium im Online-Dienst Telegram. Zudem wurden nach russischen Angaben die annektierte Halbinsel Krim und die russischen Grenzregionen Brjansk und Belgorod aus der Luft mit Drohnen attackiert. Schäden oder Opfer wurden nicht gemeldet.

Putin nimmt Einladung Kims nach Nordkorea an - Agentur

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nordkoreanischen Angaben zufolge eine Einladung von Machthaber Kim Jong Un nach Nordkorea angenommen. Zum Abschluss des Treffens der beiden Staatschefs in Russland habe Kim Jong Un Putin "höflich eingeladen, die Demokratische Volksrepublik Korea zu einem passenden Zeitpunkt zu besuchen", meldete die Nachrichtenagentur KCNA. Russland bot demnach seinerseits Nordkorea an, erstmals einen Nordkoreaner ins All zu schicken.

Weisses Haus weist Impeachment-Vorwürfe gegen Biden erneut zurück

Das Weisse Haus hat das von den oppositionellen Republikanern angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Joe Biden erneut scharf kritisiert und die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. "Der Präsident hat nichts falsch gemacht", sagte Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre im Weissen Haus. Die Republikaner hätten keinerlei Beweise für ein Fehlverhalten des Präsidenten vorgebracht und erhöben "haltlose Anschuldigungen".

Verwaltung von Panamakanal denkt wegen Dürre über Bau eines neues Stausees nach

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der niedrigen Wasserstände musste der Schiffsverkehr auf dem Panamakanal bereits eingeschränkt werden, mit entsprechend langen Warteschlangen als Konsequenz. Da sich das Problem auf absehbare Zeit nicht lösen wird, sinnt die Kanalverwaltung (ACP) auf Alternativen, um den normalen Betrieb der künstlichen Wasserstrasse sicherzustellen. Dazu gehört der Bau eines neuen Stausee.

Schweden Aug Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweden Aug Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vormonat

Schweden Aug Verbraucherpreise +7,5% gg Vorjahr

Schweden Aug Verbraucherpreise PROGNOSE: +7,6% gg Vorjahr

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Juli -1,1% (PROG: -0,2%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Juli -13,0% gg Vj

