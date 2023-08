ÜBERBLICK am Morgen /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Destatis bestätigt Stagnation des deutschen BIP im 2Q

Die deutsche Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2023 wie erwartet stagniert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, blieb das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preis-, kalender- und saisonbereinigt auf dem Niveau des ersten Quartals, nachdem das BIP im ersten Quartal um 0,1 Prozent gesunken war. Gegenüber dem Vorjahresquartal sank das BIP preis- und kalenderbereinigt um 0,2 (erstes Quartal: minus 0,2) Prozent. Damit wurde das Ergebnis der ersten Veröffentlichung vom 28. Juli bestätigt, wie die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten.

Deutsche Maastricht-Defizitquote steigt im 1. Halbjahr deutlich

Das Haushaltsdefizit Deutschlands hat sich im ersten Halbjahr deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausgeweitet. Hintergrund sind die überproportional zu den Einnahmen gestiegenen Ausgaben, Folge der Entlastungspakete bei den Energiepreisen, wie es in der Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) heisst. Das Defizit betrug 42,1 Milliarden Euro und lag damit um 37,6 Milliarden höher als vor einem Jahr. Daraus ergibt sich eine Defizitquote von 2,1 Prozent nach 0,2 Prozent im ersten Halbjahr 2022.

Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe sinkt im Juni

Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe Deutschlands hat sich im Juni erneut verringert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 2,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Hochbau stieg der Auftragseingang auf Monatssicht um 2,0 Prozent, während er im Tiefbau um 5,5 Prozent zurückging.

Wirtschaftsweise fürchtet um Akzeptanz des Klimaschutzes und fordert Klimageld

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer fürchtet angesichts des steigenden CO2-Preises um die Akzeptanz des Klimaschutzes in der Bevölkerung. "Ich mache mir grosse Sorgen, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, beim Klimaschutz mitzumachen, weiter sinkt", sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung. Um den ab 2024 steigenden CO2-Preis durchzusetzen, müsse das geplante Klimageld an die Haushalte "unbedingt" ausgezahlt werden.

Saudi-Arabien prüft chinesisches Angebot für Atomkraftwerk - Kreise

Saudi-Arabien prüft ein Angebot aus China für den Bau eines Atomkraftwerks im Königreich. Dies sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute saudische Informanten. Damit soll die US-Regierung unter Druck gesetzt werden, Kompromisse bei den Bedingungen für US-Hilfe bei den Atomkraft-Plänen des Landes einzugehen.

Polizeifoto von Donald Trump in Atlanta veröffentlicht

Es ist eine historische Premiere: Am Donnerstag ist in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Georgia mit Donald Trump erstmals ein ehemaliger US-Präsident auf einem Polizeifoto verewigt worden. Das Büro des Sheriffs veröffentlichte das Foto kurz darauf. Nach seiner Anklage wegen Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia war Trump in dem Gefängnis des Landkreises Fulton City in Atlanta wegen "Vorwürfen der Erpressung und Verschwörung" kurzzeitig verhaftet worden. Trump veröffentlichte das Foto im Internet und kehrte damit erstmals seit 2021 wieder zu dem mittlerweile in X umbenannten Kurzbotschaftendienst Twitter zurück.

USA sehen keine grossen Veränderungen durch Erweiterung der Brics-Gruppe

Washington hat verhalten auf die angekündigte Erweiterung der Brics-Staatengruppe um sechs neue Mitglieder reagiert. Zum Erhalt des globalen Friedens und der Sicherheit würden die USA weiterhin mit ihren Partnern und Verbündeten "in bilateralen, regionalen und multilateralen Foren zusammenarbeiten", erklärte ein Sprecher des Aussenministeriums am Donnerstag. Die USA seien der Überzeugung, dass jedes Land seine Partner für die Zusammenarbeit frei wählen könne.

GROssBRITANNIEN

GfK-Verbrauchervertrauen Aug -25 (Juli: -30)

GfK-Verbrauchervertrauen Aug PROGNOSE: -30

JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Aug +2,8% (PROG: +2,8%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Aug +2,9% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Aug +0,1% gg Vm

MALAYSIA

Verbraucherpreise Juli +2,0% (PROG: +2,1%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Juli +0,1% gg Vormonat

SCHWEDEN

Juli Arbeitslosenzahl 364.000

Juli Arbeitslosenquote 6,2%

