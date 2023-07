ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im Mai unerwartet stark erholt

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Mai weitaus stärker als erwartet erholt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 6,4 Prozent, lagen aber um 4,3 (April: 9,3) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um nur 1,5 Prozent prognostiziert. Das für April vorläufig gemeldete Minus von 0,4 Prozent wurde auf plus 0,2 Prozent revidiert.

VP Bank: Deutsche Auftragslage bleibt kritisch

Die Auftragslage der deutschen Industrie bleibt nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, trotz des unerwartet kräftigen Auftragszuwachses im Mai kritisch. "Das letzte Jahr war schwach und der Auftragszuwachs ist auf stark volatile Auftragskomponenten zurückzuführen", schreibt Gitzel unter Verweis auf die Bestellungen aus dem "sonstigen Fahrzeugbau" (plus 137 Prozent).

Coba: Deutsche Auftragseingänge weiter im Abwärtstrend

Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen sieht die deutschen Auftragseingänge trotz des unerwartet starken Zuwachses im Mai in einem Abwärtstrend. Solveen verweist darauf, dass die Bestellungen ohne den volatilen "sonstigen Fahrzeugbau" um nur 2,4 Prozent gestiegen seien. "Dieser Zuwachs folgt auf einen Einbruch dieser Kerngrösse um mehr als 8 Prozent im März", schreibt er in einem Kommentar. Zusammen mit dem geringeren April-Anstieg sei dieser Rückgang bisher nur zur Hälfte wettgemacht worden.

Union Investment: Deutsche Auftragseingänge stabilisiert

Jörg Zeuner, der Chefvolkswirt von Union Investment, bewertet den unerwartet deutlichen Anstieg der deutschen Auftragseingänge im Mai nur als eine Stabilisierung. "Dass die Neubestellungen dauerhaft zulegen, ist kaum zu erwarten. Die Nachfrage wird sich nur langsam erholen - auch weil aus der Industrie derzeit zu wenige positive Impulse für neue Investitionen kommen", schreibt er in einem Kommentar. Aber ein massiver Einbruch der Auftragseingänge und damit ein Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Aktivität werden seiner Meinung nach ausbleiben.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Mai um 2,7 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Mai deutlich gestiegen und war zudem im April höher als bisher angenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 2,7 Prozent. Der für April gemeldete monatliche Rückgang von 1,2 Prozent wurde auf 0,2 Prozent revidiert. Hauptgrund der Revision waren nach Aussage eines Sprechers Nachmeldungen aus dem Bereich Kraftfahrzeuge.

Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt April um 0,3 Prozent

Der Umsatz im Dienstleistungssektor Deutschlands (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) ist im April gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lag er damit um 3,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ohne Preisbereinigung betrugen die Raten minus 0,8 und plus 3,6 Prozent.

Ifo-Institut: Materialengpässe in der Industrie gesunken

Die Materialknappheit in der deutschen Industrie hat sich nach einer Umfrage des Ifo-Instituts entspannt. Im Juni berichteten demnach noch 31,9 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, nach 35,3 Prozent im Mai. Das sei allerdings immer noch deutlich mehr als der langfristige Mittelwert von 15,2 Prozent. "Die Entspannung kann dem Stimmungsabschwung in der Industrie leider kaum etwas entgegensetzen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Aufträge können zwar schneller abgearbeitet werden, dennoch kommen im Moment zu wenige neu herein."

Fed-Protokoll: Einige Teilnehmer hätten Zinserhöhung im Juni mitgetragen

Bei der Sitzung der US-Notenbank (Fed) am 13. und 14. Juni hat es auch Stimmen für eine Zinserhöhung gegeben. Wie aus dem nun veröffentlichten Protokoll der Sitzung hervorgeht, hätten einige Teilnehmer zwar eine Zinserhöhung um weitere 25 Basispunkte unterstützt, letztlich fiel die Entscheidung aber einstimmig, die Zinsen unverändert zu belassen. Einige Teilnehmer hätten signalisiert, dass sie eine Erhöhung der Zinsen um 25 Basispunkte bevorzugt oder zumindest einen solchen Vorschlag unterstützt hätten, heisst es in dem Protokoll.

Bundestag muss Abstimmung über Heizungsgesetz verschieben

Der Bundestag kann das von der Ampel-Koalition beschlossene Heizungsgesetz nicht wie geplant vor der Sommerpause verabschieden. Das Bundesverfassungsgericht gab einem Eilantrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann gegen das Gesetzgebungsverfahren statt. Die Karlsruher Richter gaben dem Parlament auf, die zweite und dritte Lesung des von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzentwurfs zu verschieben. Die Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Koalition wollen am Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten, wie SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dem Spiegel sagte.

Biden sagt Schweden erneut Unterstützung für Nato-Beitritt zu

US-Präsident Joe Biden hat Schweden angesichts des Widerstands der Türkei erneut seine Unterstützung für einen Nato-Beitritt ausgesprochen. Bei einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson im Weissen Haus sagte Biden, er hoffe inständig auf eine Ratifizierung des Beitritts des skandinavischen Landes zu dem westlichen Verteidigungsbündnis. Die USA würden Schwedens Beitrittsambitionen "vollständig unterstützen".

US-Marine verhindert versuchte Beschlagnahmung von zwei Tankschiffen durch Iran

Die US-Marine hat nach eigenen Angaben Versuche des Iran abgewehrt, im Golf von Oman zwei Tanker unter seine Kontrolle zu bringen. In einem Fall habe ein Schiff der iranischen Marine sogar das Feuer auf einen Öltanker eröffnet, erklärte die US-Marine. Sie veröffentlichte auch Aufnahmen von den Vorfällen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)