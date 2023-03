ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Steuereinnahmen gehen im Februar zurück

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Februar um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen, nachdem sie im Januar noch um 0,8 Prozent gestiegen waren. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Hauptursache war demnach ein Rückgang von 4,2 Prozent bei den Gemeinschaftssteuern, zu dem massgeblich steuerliche Erleichterungen wie die Erhöhung von Grundfreibetrag und Verschiebung der Tarifeckwerte durch das Inflationsausgleichsgesetz sowie die temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme beigetragen hätten.

Deutsche Exporte in Drittstaaten steigen im Februar kräftig

Die deutschen Exporte in Staaten ausserhalb der EU sind im Februar kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis eines Frühindikators mitteilte, wuchsen die Ausfuhren in sogenannte Drittstaaten gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 5,2 Prozent auf 61,2 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Exporte um 7,4 Prozent.

Erzeugerpreise für Dienstleistungen steigen 2022 um 5,5 Prozent

Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland sind im Jahresdurchschnitt 2022 um 5,5 (Vorjahr 8,0) Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, schwächte sich der Anstieg zuletzt ab, die Erzeugerpreise für Dienstleistungen stiegen im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal mit 0,9 Prozent nur noch geringfügig. Im Vergleich mit dem dritten Quartal 2022 gab es mit 2,7 Prozent sogar einen Preisrückgang.

Gastgewerbe im Januar erholt - Umsatz aber unter Vorkrisenniveau

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Januar seine Erholung von der Corona-Krise fortgesetzt, aber die Umsätze liegen immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Umsätze im Gastgewerbe im Januar gegenüber Dezember kalender- und saisonbereinigt real um 7,1 Prozent und nominal um 8,9 Prozent. Im Vergleich zum Januar 2019, dem Vergleichsmonat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, lag der Umsatz aber um 12,7 Prozent niedriger.

Ifo-Institut: EU sollte auf Subventionswettlauf mit USA verzichten

Die Europäische Union sollte auf weitere schuldenfinanzierte Subventionen gegen das US-Inflationsbekämpfungsgesetz verzichten. Das verlangt das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in einem Gutachten für das Bundesfinanzministerium. "Die EU sollte vermeiden, sich in einen Subventionswettlauf um die Ansiedlung von Batterie- oder Solarzellenfabriken zu begeben, die mit bekannten Technologien arbeiten, das ist selbstschädigend", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Australiens Notenbank bereitet sich auf Zinspause vor

Die Reserve Bank of Australia (RBA) will auf ihrer nächsten Sitzung am 4. April über eine Pause bei ihren Zinserhöhungen diskutieren. "Die Mitglieder kamen überein, die Argumente für eine Pause auf der nächsten Sitzung erneut zu prüfen, da sie anerkannten, dass ein Halt zusätzliche Zeit für eine Neubewertung der Wirtschaftsaussichten bieten würde", heisst es im Protokoll der Ratssitzung der Notenbank vom 7. März.

Scholz rechnet nicht mit raschem Ende des Kriegs in der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rechnet nicht mit einem raschen Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. "Wir müssen uns darauf einrichten, dass es lange dauern kann", sagte Scholz beim Ständehaus-Treff der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. "Selbst wenn der Krieg vorbei ist, wird nicht gleich alles normal sein." Scholz betonte, auch die "Bemühungen, dass der Krieg ein Ende findet", müssten fortgesetzt werden. Voraussetzung für einen gerechten Frieden sei, dass Moskau anfange, Truppen abzuziehen.

Scholz pocht auf Ende des Einstimmigkeitsprinzips in der EU

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat tiefgreifende EU-Reformen gefordert und ein Ende des Einstimmigkeitsprinzips als unvermeidbar bezeichnet. "Es muss so sein, dass nicht ein Land alles aufhalten kann", sagte Scholz beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post in Düsseldorf. "Wir dürfen die Tatsache nicht als Problem sehen, dass nicht immer alle einer Meinung sind", sagte Scholz. Es müssten Wege gefunden werden, um zu einer Entscheidung zu kommen.

Frankreichs Regierung übersteht knapp Misstrauensvotum

Die umstrittene Rentenreform von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist verabschiedet. Die Regierung hat zwei damit verbundene Misstrauensanträge überstanden, wodurch die Reform, die die Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre vorsieht, nun als angenommen gilt. Beim ersten, fraktionsübergreifenden Antrag fehlten laut offiziellem Abstimmungsergebnis lediglich neun Stimmen bis zur absoluten Mehrheit, welche den Sturz der Regierung nach sich gezogen hätte.

Proteste in Frankreich nach Verabschiedung der umstrittenen Rentenreform

Nach der Verabschiedung der umstrittenen Rentenreform ist es in Frankreich am Montagabend landesweit zu Protesten gekommen. In Paris versammelten sich hunderte Menschen in der Nähe der Nationalversammlung, auch in Strassburg, Dijon, Lyon, Lille und anderen Städten gingen Menschen auf die Strasse, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Vielerorts wurden Mülltonnen umgeworfen oder angezündet, Barrikaden errichtet oder Steine geworfen. Allein in Paris nahm die Polizei nach eigenen Angaben rund 170 Menschen vorläufig fest.

BBC empfiehlt Angestellten die Löschung von Tiktok aus Datenschutzgründen

Wegen Datenschutzbedenken hat die britische Sendeanstalt BBC ihren Angestellten empfohlen, die Video-App Tiktok nur für geschäftliche Zwecke auf den Arbeitsgeräten zu behalten. "Wir empfehlen, Tiktok nicht auf Dienstgeräten zu installieren, es sei denn, es gibt einen gerechtfertigten geschäftlichen Grund", heisst es in einer Mitteilung an die BBC-Mitarbeiter. "Wer Tiktok nicht aus geschäftlichen Gründen braucht, sollte es löschen."

Geberkonferenz sagt 7 Mrd Euro Erdbebenhilfe für Türkei und Syrien zu

Sechs Wochen nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind bei einer internationalen Geberkonferenz in Brüssel mehr als 7 Milliarden Euro an Hilfen zusammengekommen. Allein die Europäische Kommission sagte der Türkei eine Milliarde Euro für den Wiederaufbau zu. Für die humanitäre Hilfe in Syrien will die EU 108 Millionen Euro bereitstellen. Auch Deutschland erhöhte seine Hilfen deutlich.

Israelische Regierung ändert einen Teil ihrer umstrittenen Justizreform

Die rechtsreligiöse Regierung Israels hat einen Teil ihrer umstrittenen Justizreform geändert. Ein bereits in erster Lesung angenommener Gesetzentwurf zur Änderung der Auswahl von Richtern wurde modifiziert, wie die Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mitteilte. Die neue Fassung sieht eine Vergrösserung des Gremiums zur Ernennung von Richtern vor.

Japans Ministerpräsident Kishida auf dem Weg nach Kiew

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida ist auf dem Weg nach Kiew. Wie das Aussenministerium in Tokio mitteilte, will er bei dem unangekündigten Besuch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen, um die "Solidarität und unerschütterliche Unterstützung Japans und der G7" zu bekunden. Japan hat derzeit den Vorsitz der Staatengruppe und ist im Mai Gastgeber eines G7-Gipfels.

Biden blockiert erstmals in Präsidentschaft Gesetz mit Veto

US-Präsident Joe Biden hat zum ersten Mal in seiner Amtszeit mit seinem Veto ein im Kongress beschlossenes Gesetz blockiert. Der Präsident stoppte ein von den oppositionellen Republikanern vorgelegtes Gesetz, das es Rentenfonds untersagt hätte, bei Investmententscheidungen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung als Kriterien zu beachten.

Biden unterzeichnet Gesetz zur Freigabe von Geheimdokumenten zur Corona-Pandemie

US-Präsident Joe Biden hat ein Gesetz in Kraft gesetzt, mit dem Geheimdokumente zum Ursprung der Corona-Pandemie freigegeben werden sollen. Dabei gehe es auch um "mögliche Verbindungen zum Institut für Virologie in (der chinesischen Stadt) Wuhan", erklärte Biden. Seine Regierung werde "so viele Informationen wie möglich" freigeben. Allerdings müsse dabei sichergestellt werden, dass kein Schaden für die nationale Sicherheit entstehe.

Trump setzt vor möglicher Anklageerhebung Attacken gegen Staatsanwalt fort

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat vor einer möglichen Anklageerhebung wegen einer Schweigegeldzahlung an einen Pornostar seine Attacken gegen den verantwortlichen Staatsanwalt fortgesetzt. Trumps Wahlkampfteam bezeichnete Manhattans Staatsanwalt Alvin Bragg als "woken Tyrannen, der das Justizsystem politisiert hat". Bragg sei ausserdem ein linker "Aktivist", habe "unschuldige Opfer" verfolgt, sei "weich gegenüber Berufsverbrechern" und habe es schon "seit Jahren" auf Trump abgesehen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)