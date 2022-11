ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Steuereinnahmen legen im Oktober wieder zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Oktober um 6,1 Prozent gestiegen und haben damit ihren Abwärtstrend der vergangenen beiden Monate beendet. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Das Aufkommen der Gemeinschaftsteuern stieg demnach um 9,7 Prozent. Massgeblich hierfür sei die starke Zunahme des Lohnsteueraufkommens sowie der Steuern vom Umsatz gewesen - hier der Einfuhrumsatzsteuer. Der Bund verbuchte im Oktober 17,1 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 23,6 Milliarden Euro. Im Wesentlichen war dies laut dem Ministerium auf um 15,6 Prozent gewachsene Einnahmen des Bundes aus den Gemeinschaftsteuern zurückzuführen.

Lindner: Von Wirtschaftsweisen vorgeschlagene Steuererhöhung wäre gefährlich

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat seine Haushaltspläne für dieses und nächstes Jahr verteidigt und sich gegen Vorschläge der Wirtschaftsweisen gewandt, einkommensstarke Haushalte über einen Energie-Solidaritätszuschlag oder eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes an der Finanzierung der Entlastungsmassnahmen in der gegenwärtigen Energiekrise zu beteiligen. "Die Wirtschaftsweisen haben ja gar nicht gesagt, in welcher Grössenordnung, wie viele Milliarden sie da tatsächlich sich vorstellen", sagte Lindner im ARD-Morgenmagazin. "Das könnte nur einen sehr kleinen Beitrag leisten, und der wäre gefährlich", hob der Finanzminister hervor.

Ampelpolitiker fordern Kartellamt zu Einschreiten wegen hoher Fernwärmepreise auf

Wegen teils stark gestiegener Fernwärmepreise fordern Politiker der Ampelkoalition einem Zeitungsbericht zufolge das Bundeskartellamt zum Handeln auf. Das Kartellamt müsse auch im Fernwärmebereich darauf achten, dass der Wettbewerb gewahrt bleibe - deshalb "sollte eine neue Sektoruntersuchung durchgeführt werden", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Reinhard Houben, dem Handelsblatt. Fernwärme leiste einen Beitrag zum klimafreundlichen Heizen und habe auch deshalb einen guten Ruf, sagte Houben demnach. Die Anbieter sollten diesen nicht durch "hohe und intransparente Preise" aufs Spiel setzen.

Ampel und Union sind sich bei Sanktionen beim Bürgergeld einig - Zeitung

Im Streit um das Bürgergeld gibt es einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge eine erste Einigung zu den geplanten Sanktionsregeln. Demnach wollen SPD, Grüne und FDP diese auf Druck der Union verschärfen. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, sollen die Sanktionen bei Verfehlungen nun anders als zuvor geplant vom ersten Tag des Bezugs an ausgesprochen werden können. Den bisherigen Plänen zufolge drohen Betroffenen in der "Vertrauenszeit" nur eingeschränkt Leistungskürzungen - und zwar, wenn sie mehrfach einen Termin beim Jobcenter verpassen.

WHO: Winter wird für Millionen von Ukrainern "lebensbedrohlich"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist angesichts der russischen Angriffe auf das ukrainische Stromnetz wegen des bevorstehenden Winters in grosser Sorge. "Dieser Winter wird für Millionen von Menschen in der Ukraine lebensbedrohlich sein", sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge. "Einfach ausgedrückt: In diesem Winter wird es ums Überleben gehen." Die Schäden an der ukrainischen Energieinfrastruktur, die durch die zahlreichen Raketenangriffe verursacht wurden, hätten bereits schwere Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und die Gesundheit der Bevölkerung. Die WHO habe seit Beginn der russischen Invasion auch bereits mehr als 700 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine registriert.

Türkei bestellt schwedischen Botschafter ein

Das türkische Aussenministerium hat den schwedischen Botschafter in Ankara einbestellt. Dadurch habe die Türkei verurteilen wollen, dass "Bilder mit terroristischer Propaganda und Beleidigungen gegen unseren Präsidenten auf das Gebäude unserer Botschaft in Stockholm projiziert" worden seien, hiess es aus türkischen Diplomatenkreisen. Verantwortlich dafür seien Gruppen, die mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Verbindung stünden.

Russland will Türkei von Zurückhaltung in Syrien überzeugen

Nach massiven türkischen Luft- und Artillerieangriffen auf kurdische Stellungen im Norden Syriens hat Russland seine Hoffnung auf Zurückhaltung der Türkei ausgedrückt. "Wir hoffen, unsere türkischen Kollegen davon überzeugen zu können, von einer übermässigen Gewaltanwendung auf syrisches Gebiet" abzusehen, um "die Eskalation der Spannungen zu vermeiden", sagte der Kreml-Gesandte für Syrien, Alexander Lawrentjew.

