ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Europäischer Nutzfahrzeugmarkt im September weiter rückläufig

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt ist im September den 15. Monat in Folge geschrumpft, allerdings mit einer geringeren Geschwindigkeit. Die Nutzfahrzeug-Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone EFTA und Grossbritannien sanken im September um 3 Prozent auf 179.450 Fahrzeuge, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Bezogen auf den Neunmonatszeitraum Januar bis September betrug der Rückgang deutlich stärkere 17,5 Prozent auf 1,483 Millionen Fahrzeuge.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,5 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 1,3 Millionen Barrel vermeldet worden. Der deutliche Anstieg hänge mit der Freigabe eines weiteren Teils der strategischen Ölreserven der USA zusammen, hiess es. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,3 Millionen Barrel nach minus 2,2 Millionen eine Woche zuvor.

Ifo: Exporterwartungen steigen im Oktober

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich nach Aussage des Ifo-Instituts leicht verbessert. Die Exporterwartungen stiegen im Oktober auf minus 5,3 (September: minus 6,0) Punkte, wie das Ifo-Institut mitteilte. Die Lage für die exportierenden Unternehmen bleibt demnach aber schwierig. Die hohe Unsicherheit löse Zurückhaltung bei Neuaufträgen aus dem Ausland aus.

Merz wirft Scholz Belastung der deutsch-französischen Beziehungen vor

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (CDU) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor dessen Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeworfen, für die jüngsten Spannungen zwischen Berlin und Paris verantwortlich zu sein. "Das deutsch-französische Verhältnis ist in den letzten Monaten durch die Bundesregierung stark belastet worden", sagte Merz der Augsburger Allgemeinen. Die Reise des Bundeskanzlers nach Paris diene "erkennbar der Schadensbegrenzung", fügte der Unionsfraktionschef hinzu.

Steinmeier warnt vor zu grosser wirtschaftlicher Abhängigkeit von China

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor einer zu grossen wirtschaftlichen Abhängigkeit Deutschlands und Europas von China gewarnt. Das Prinzip "Wandel durch Handel" sei etwas, "auf das wir in Zukunft nicht mehr vertrauen dürfen", sagte Steinmeier während seines Besuchs in der Ukraine in einem Interview mit den ARD-"Tagesthemen" am Dienstag.

Umweltbehörde: Europa wird Emissionsziele nicht erreichen

Die Europäische Union muss einem neuen Bericht der Europäischen Umweltagentur (EUA) vom Mittwoch zufolge deutlich mehr für die Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgas-Emissionen tun. Aktuelle Vorhersagen liessen "nicht erwarten", dass das von der EU gesetzte Ziel von 55 Prozent weniger Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 erreicht werde, sagte Agentur-Expertin Melanie Sporer Journalisten. Die EU müsse ihre Bemühungen "jedes Jahr von 2021 bis 2030 im Vergleich zu 1990 bis 2020 verdoppeln", fügte sie hinzu.

Bericht: Bundesregierung erleichtert Familiennachzug bei Kindern und Jugendlichen

Die Bundesregierung hat einem Bericht zufolge den Nachzug von Kindern, Jugendlichen und Eltern auf der Flucht erleichtert. Um die Vorgaben mehrerer Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Familienzusammenführung "möglichst schnell umzusetzen" habe das Auswärtige Amt seine Auslandsvertretungen bereits Anfang September 2022 angewiesen, "bislang ruhendgestellte Anträge zum Elternnachzug im Rahmen des Möglichen prioritär abzuarbeiten", heisst es laut Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben) in einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag.

AUSTRALIEN

3Q Verbraucherpreise +1,8% gg Vorquartal (PROGNOSE: +1,6%)

3Q Verbraucherpreise +7,3% gg Vorjahr (PROGNOSE: +7,0%)

SCHWEDEN

Sep Handelsbilanz Defizit 1,8 Mrd SEK

Sep Exporte 179,5 Mrd SEK

Sep Importe 181,3 Mrd SEK

