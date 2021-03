ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Exporterwartungen steigen im März deutlich

Die Ifo-Exporterwartungen der deutschen Industrie sind im März von 11,9 auf 24,9 Punkte gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Januar 2011. "Unter den deutschen Exporteuren breitet sich eine grosse Zuversicht aus", teilte das Ifo-Institut mit. "Die Exportwirtschaft profitiert von einer starken Konjunktur in Asien und den USA. Auch der Euroraum nimmt langsam etwas Fahrt auf."

Merkel nennt jüngsten Bund-Länder-Gipfel zu Corona-Politik "Zäsur"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ein deutlich härteres Vorgehen in der Corona-Pandemie gefordert und den jüngsten Bund-Länder-Gipfel als "Zäsur" bezeichnet. So könne es nicht weitergehen, sagte Merkel in der ARD-Sendung "Anne Will". Merkel forderte die Länder zu entschiedenem Handeln auf, brachte aber auch Initiativen des Bundes ins Spiel. Sie lehnte Öffnungsschritte momentan klar ab und bezeichnete stattdessen Ausgangsbeschränkungen als "wichtiges Mittel" bei hohen Infektionszahlen. "Wir müssen mit grosser Ernsthaftigkeit die geeigneten Massnahmen einsetzen", sagte Merkel.

Containerschiff "Ever Given" im Suezkanal teilweise frei

Das im Suezkanal havarierte Containerschiff "Ever Given" ist nach einer tagelangen Blockade teilweise befreit worden. Der Schifffahrtsdienstleister Inchcape Shipping twitterte, dass das Schiff am frühen Montag erfolgreich wieder flott gemacht worden sei. "Sie wird im Moment gesichert. Weitere Informationen über die nächsten Schritte werden folgen, sobald sie bekannt sind."

Biden zeigt sich entsetzt über Gewalt gegen Demonstranten in Myanmar

US-Präsident Joe Biden und der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell haben das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten in Myanmar scharf verurteilt. "Es ist schrecklich", sagte Biden in seinem Heimatstaat Delaware. "Es ist absolut skandalös und nach den mir vorliegenden Informationen sind sehr viele Menschen vollkommen unnötig getötet worden." Borrell verurteilte die "blinde Gewalt" in Myanmar. Die Eskalation der Gewalt sei "inakzeptabel".

UNO verhandelt mit China über Besuch von Menschenrechtskommissarin in Xinjiang

Die UNO will mit China die Entsendung einer Delegation in die von der unterdrückten Minderheit der Uiguren bewohnte Region Xinjiang vereinbaren. "Derzeit laufen ernsthafte Verhandlungen zwischen dem Büro der Hochkommissarin (für Menschenrechte) und den chinesischen Behörden", sagte UN-Generalsekretär António Guterres in einem Interview mit dem kanadischen Sender CBC. Er hoffe auf eine baldige Einigung, die es der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet erlaube, China ohne Einschränkungen zu besuchen.

