ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI meldet Rekordwert von 590 Corona-Todesfällen binnen eines Tages

Die Zahl der neuen Corona-Sterbefälle in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb eines Tages seien 590 Tote verzeichnet worden, teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mit. Der bisherige Höchstwert war vor einer Woche erreicht worden, als das RKI 487 neue Todesfälle gemeldet hatte. Auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg im Vergleich zur Vorwoche an. Nach Angaben des RKI wurden binnen 24 Stunden 20.815 Ansteckungsfälle registriert und damit gut 3.500 mehr als am Mittwoch vor einer Woche.

Bundesländer verschärfen Corona-Auflagen - Sachsen zieht Notbremse

Die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus zwingt die Politik zu drastischem Handeln. Als erstes Bundesland kehrt Sachsen zu einem harten Lockdown zurück: Ab Montag werden Schulen, Kindergärten, Horte und grosse Teile des Handels geschlossen, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ankündigte. Auch andere Länder beschlossen Verschärfungen. Die Wissenschaftsakademie Leopoldina riet zu einem bundesweiten harten Lockdown ab Heiligabend. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stimmte die Bürger auf einen möglichen harten Lockdown nach Weihnachten ein.

Spahn stimmt auf härteren Lockdown nach Weihnachten ein

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bürger auf einen möglichen Lockdown nach Weihnachten eingestimmt. In der Internetsendung Bild Live sagte Spahn zur Möglichkeit eines harten Lockdowns nach den Feiertagen: "Ich weiss nicht wie es anderen geht, aber meine ruhigste Zeit im Jahr ist tatsächlich die um Weihnachten bis Anfang Januar. Und mir fiele fast keine bessere Zeit im Jahr ein, in der Gesellschaft weiter runterzukommen, Kontakte zu reduzieren."

Spahn wirbt für Verzicht auf innerdeutsche Reisen zu Weihnachten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zum Verzicht auf innerdeutsche Reisen zu Weihnachten aufgerufen. "Den Ort der Familienfeier in das Bundesland mit den grosszügigsten Regeln zu legen, fände ich nicht richtig. Denn auch innerhalb der Familien kann Covid-19 ganz schnell gefährlich werden", sagte Spahn der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Spahn rechnet bis Ende des Jahres mit Impfstoff-Zulassung in Deutschland

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht in Deutschland von einer Zulassung des Corona-Impfstoffs bis Ende des Jahres aus. "Rund um den Jahreswechsel, spätestens im Januar" sei mit dem Impfbeginn zu rechnen, sagte Spahn bei Bild Live. Stolz zeigte er sich über den Impfstoff des Mainzer Pharmaentwicklers Biontech, dessen Wirkstoff seit Dienstag in Grossbritannien zur Anwendung kommt.

Deutsche Exporte wachsen im Oktober schwächer als erwartet

Die Exporte der deutschen Wirtschaft sind im Oktober schwächer gestiegen als erwartet. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,8 Prozent mehr ins Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten hingegen ein Plus von 1,4 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fielen die Exporte um 6,5 Prozent niedriger aus.

Von der Leyen empfängt Johnson am Mittwoch zum Abendessen in Brüssel

Im festgefahrenen Streit um ein Handelsabkommen zwischen Grossbritannien und der EU empfängt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den britischen Regierungschef Boris Johnson am Mittwochabend in Brüssel. "Ich freue mich darauf, Premierminister Boris Johnson morgen Abend zu begrüssen", schrieb die Präsidentin der Europäischen Kommission im Onlinedienst Twitter. Downing Street bestätigte das Treffen.

Trump erleidet in Wahlstreit schwere Niederlage vor Oberstem Gerichtshof

US-Präsident Donald Trump hat in seinem Kampf gegen seine Abwahl eine schwere Niederlage erlitten. Der Oberste US-Gerichtshof in Washington wies einen Eilantrag ab, mit dem Verbündete des abgewählten Präsidenten den Wahlausgang im Schlüsselstaat Pennsylvania kippen wollten. Eine Begründung veröffentlichte der konservativ dominierte Supreme Court nicht. Ausserdem veröffentlichte keiner der neun Verfassungsrichter eine abweichende Meinung. Das deutet darauf hin, dass der Supreme Court sich nicht in den Streit um den Ausgang der Präsidentschaftswahl einschalten will.

Trump will US-Bürgern mit Dekret Vorrang bei Verteilung von Impfstoffen geben

US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, das US-Bürgern Vorrang bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen einräumen soll. Der abgewählte Präsident unterzeichnete den Erlass bei einem "Impfgipfel" im Weissen Haus. Damit solle sichergestellt werden, dass US-Bürger "oberste Priorität" hätten, um "amerikanische Impfstoffe zu erhalten", sagte Trump.

Biden nominiert afroamerikanischen Ex-General Lloyd Austin als Pentagon-Chef

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat den pensionierten Vier-Sterne-General Lloyd Austin als Verteidigungsminister nominiert. Der 67-Jährige soll damit als erster Afroamerikaner der Geschichte die Spitze des Pentagon übernehmen, wie Bidens Übergangsteam mitteilte.

US-Repräsentantenhaus stimmt mit breiter Mehrheit für Verteidigungshaushalt

Ungeachtet einer Veto-Drohung von US-Präsident Donald Trump hat das Repräsentantenhaus mit breiter Mehrheit für den neuen Verteidigungshaushalt gestimmt, mit dem auch der geplante Truppenabzug aus Deutschland blockiert werden soll. In der Kongresskammer votierten 335 Abgeordnete für die Gesetzesvorlage, nur 78 Abgeordnete stimmten dagegen. Auch Trumps Republikaner stimmten mit breiter Mehrheit für den Text, der jetzt noch den Senat passieren muss.

Verbraucherpreise in China im November überraschend rückläufig

Die chinesischen Verbraucherpreise sind im November wegen niedriger Lebensmittelpreise überraschend gesunken. Der Verbraucherpreisindex ging unerwartet um 0,5 Prozent im Jahresvergleich zurück, teilte das nationale Statistikbüro mit. Volkswirte hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet. Die Lebensmittelpreise sanken im November im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Prozent, nachdem im Vormonat noch ein Anstieg von 2,2 Prozent verzeichnet wurde.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Okt +17,1% (PROG: +2,5%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Okt +2,8% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)