ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

New Yorker Fed: Mehr Unternehmen können Zinsen nicht aufbringen

Eine steigende Zahl von US-Unternehmen hat Probleme mit Zinszahlungen. Wie Experten der New Yorker Fed feststellten, ist die Zahl der börsennotierten US-Unternehmen im ersten Quartal 2020 in die Höhe geschossen, die nicht genug Bargeld generierten, um ihre Zinskosten zu bezahlen. Die Unternehmen haben in diesem Jahr einen Rekordbetrag an Schulden ausgegeben, um sich während der Covid-19-Pandemie über Wasser zu halten.

Mehr als 20 Millionen verzeichnete Coronavirus-Infektionen weltweit

Die Zahl der weltweit verzeichneten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist über die Schwelle von 20 Millionen gestiegen. Das ergab eine auf Behördenangaben beruhende Zählung der Nachrichtenagentur AFP. Rund 40 Prozent der insgesamt 20.002.577 Fälle wurden in den USA und Brasilien registriert, den beiden am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern.

SPD holt Grüne in Umfrage ein

Die SPD hat nach einer neuen Umfrage zu den Grünen aufgeschlossen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Sozialdemokraten auf 16 Prozent und damit einen Punkt mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Grünen geben hingegen einen Punkt auf ebenfalls 16 Prozent ab. Die Union bleibt demnach unverändert bei 36,5 Prozent, die AfD bei 11 Prozent, die Linke bei 8,5 Prozent und die FDP bei 6,5 Prozent.

SPD-Chef Walter-Borjans fordert Mitspracherecht beim Wahlprogramm

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat angekündigt, dass Kanzlerkandidat Olaf Scholz nicht allein über das Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 entscheiden kann und ein Mitspracherecht für die Parteiführung reklamiert. "Die Programmarbeit hat schon begonnen, und sie geht weiter. Ich habe immer gesagt, dass ein Kanzlerkandidat nicht einfach seine Agenda durchdrücken kann", sagte Walter-Borjans im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Griechenland verschärft Corona-Massnahmen

Griechenland hat wegen eines Anstiegs der Coronavirus-Infektionsraten seine Schutzmassnahmen verschärft. In zahlreichen Gebieten und Städten, darunter beliebten Touristenzielen, müssen Restaurants und Bars künftig um Mitternacht schliessen, wie Regierungssprecherin Aristotelia Peloni im Fernsehen mitteilte. Ausserdem wurden Einreisebeschränkungen für Reisende aus mehreren EU-Staaten verhängt. Reisende aus Deutschland sind davon aber nicht betroffen.

Belarussische Oppositionskandidatin nach Litauen ausgereist

Die bei der Präsidentschaftswahl in Belarus unterlegene Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja ist nach Litauen ausgereist. "Sie ist in Litauen angekommen und in Sicherheit", sagte der litauische Aussenminister Linas Linkevicius der Nachrichtenagentur AFP. Die belarussische Polizei ging in den vergangenen Tagen gewaltsam gegen Demonstranten vor, die gegen die Wiederwahl des amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko protestierten.

Ein Toter am zweiten Abend der Proteste nach Lukaschenkos Wiederwahl

Nach der umstrittenen Wiederwahl des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ist es am zweiten Abend in Folge in der Hauptstadt Minsk zu schweren Konfrontationen zwischen Sicherheitskräften und regierungskritischen Demonstranten gekommen. Dabei kam ein Protestierender ums Leben. Der Mann sei durch einen Sprengsatz getötet worden, den er auf Polizisten habe schleudern wollen, teilte das Innenministerium mit.

Israel schliesst einzigen Grenzposten für Warenlieferungen in Gazastreifen

Israel schliesst den einzigen Grenzübergang für Warenlieferungen in den Gazastreifen. Dies kündigte die israelische Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete (Cogat) in der Nacht zum Dienstag an. Mit der Massnahme werde auf die Angriffe gegen Israel mit aus dem Gazastreifen abgefeuerten Brandballons reagiert. Der Grenzposten Kerem Schalom bleibe nur noch für die Lieferungen von "essenzieller humanitärer Hilfe" und Treibstoff geöffnet.

Israel reduziert Truppenstärke an Grenze zum Libanon und Syrien

Zwei Wochen nach heftigen Gefechten im israelisch-libanesischen Grenzgebiet hat die israelische Armee zur Verstärkung in die Region entsandte Soldaten wieder abgezogen. "Die Truppenstärke in der Gegend wird reduziert", teilte die Armee mit.

Trump erwägt G7-Gipfel nach US-Wahl im November

US-Präsident Donald Trump erwägt, den wegen der Corona-Pandemie verschobenen G7-Gipfel nach der US-Wahl am 3. November abzuhalten. Er neige dazu, das Treffen der Staats- und Regierungschefs sieben führender Industriestaaten "irgendwann nach" der Präsidentschaftswahl stattfinden zu lassen, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus. Es gebe dann eine "bessere, ruhigere Atmosphäre" als vor der Wahl.

USA wollen Zahl ihrer Soldaten in Afghanistan auf unter 5.000 senken

Angesichts der Fortschritte in den afghanischen Friedensbemühungen streben die USA einen Abbau ihrer Truppenpräsenz in dem Land auf unter 5.000 Soldaten in den kommenden vier Monaten an. Der derzeitige Plan sehe vor, dass bis Ende November die Zahl der in Afghanistan stationierten Soldaten unter 5.000 liegen solle, teilte das US-Verteidigungsministerium mit.

Kuba meldet Rekord bei Corona-Neuinfektionen

In Kuba haben die Behörden einen neuen Rekord bei den Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Seit Sonntag seien 93 neue Infektionsfälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die meisten der Fälle seien in der Hauptstadt Havanna und der benachbarten Provinz Artemisa aufgetreten.

Singapurs Wirtschaft im zweiten Quartal schwächer als zunächst gedacht

Die Wirtschaftsentwicklung in Singapur hat im zweiten Quartal schwächer gezeigt als zunächst ermittelt. Die Wirtschaft sei um 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, teilte das Wirtschaftsministerium auf Grundlage revidierter Daten mit. Zunächst war ein Minus von 12,6 Prozent gemeldet worden. Das Ministerium führte die Konjunkturschwäche auf die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zurück und auf eine geringe externe Nachfrage.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Juli +94.400

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Juni -9.000, Quote 3,9%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)