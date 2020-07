ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preise in Sachsen sinken mit Mehrwertsteuersenkung

Die Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli hat in Sachsen zu spürbar niedrigeren Preisen geführt. Wie das Statistische Landesamt berichtete, sanken die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Steueränderung schlug sich auf rund 70 Prozent der im Warenkorb befindlichen Waren und Dienstleistungen nieder. Mit einer Jahresteuerungsrate von 0,2 Prozent bewegen sich die sächsischen Verbraucherpreise im Juli, nicht zuletzt infolge der Mehrwertsteuersenkung, annähernd auf dem Vorjahrsniveau.

Österreich erleidet historischen BIP-Einbruch im zweiten Quartal

Die österreichische Wirtschaft hat im Zuge der Pandemie einen historischen Einbruch im zweiten Quartal erlitten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel um 10,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Schätzung berichtete. Im Vergleich zum Vorjahr lag das BIP um 12,8 Prozent niedriger. "Der Rückgang dieser Grössenordnung erwies sich als einzigartig in den Berechnungen zur wirtschaftlichen Aktivität seit dem Zweiten Weltkrieg", schrieb das Wifo

Fed bekräftigt Bereitschaft für weiteren Stimulus

Die Federal Reserve sieht die US-Wirtschaft wegen der Pandemie vor grossen Herausforderungen und hat ihr Versprechen bekräftigt, aggressive Massnahmen zu ergreifen, um eine Erholung zu unterstützen. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Der Beschluss fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Fed will zudem ihre Käufe von Anleihen "mindestens" im gegenwärtigen Umfang fortsetzen, also Staatsanleihen im Wert von 80 Milliarden Dollar pro Monat sowie Hypothekenpapiere für 40 Milliarden Dollar.

Fed verlängert Dollar-Fazilitäten bis März 2021

Die Federal Reserve hat ihre Fazilitäten für die Dollar-Liquidität von ausländischen und internationalen Währungsbehörden bis zum 31. März 2021 verlängert. Diese Fazilitäten waren im März 2020 eingerichtet worden, um die durch die Pandemie verursachten Spannungen auf den globalen Dollar-Finanzierungsmärkten zu lindern.

FDP fordert in Wirecard-Skandal Rücktritt von Kukies

Die FDP fordert im Wirecard-Skandal den Rücktritt von Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies. "Dem Staatssekretär fehlt ganz offensichtlich der nötige Abstand zu dem Skandalkonzern", sagte der FDP-Finanzpolitiker Frank Schäffler am Mittwoch der Bild-Zeitung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) "wäre daher gut beraten, Kukies aus dem Dienst zu entlassen".

Japan lockert Corona-Einreiseverbote leicht

Japan lockert seine rigorosen Corona-Einreisebeschränkungen etwas. Ab kommenden Mittwoch darf ein Teil der Ausländer mit Wohnsitz in Japan wieder ins Land, wie das Aussenministerium in Tokio am Donnerstag mitteilte. Rund 90.000 Ausländer mit Aufenthaltsgenehmigungen - darunter Geschäftsleute, Studenten und Auszubildende - sitzen derzeit im Ausland fest. Ihnen war die Rückkehr nach Japan verwehrt worden, weil ihre aktuellen Aufenthaltsorte auf einer Liste für Einreiseverbote stehen.

Zahl der Corona-Toten in den USA übersteigt Schwelle von 150.000

In den USA sind inzwischen mehr als 150.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch überschritten. Bis zum Abend (Ortszeit) wurden 150.447 Todesfälle gezählt. Zuletzt kamen weitere 1.267 verzeichnete Todesopfer binnen 24 Stunden hinzu.

Australien meldet Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen

Trotz einer nunmehr zweiwöchigen Ausgangssperre in Melbourne steigen die Corona-Fallzahlen im australischen Bundesstaat Victoria weiter dramatisch an. Nach mehreren Ausbrüchen in Seniorenheimen meldete Australien eine Rekordzahl an landesweiten Neuinfektionen - und registrierte die höchste Todeszahl seit Beginn der Pandemie. Allein im Bundesstaat Victoria wurden binnen 24 Stunden 13 Todesfälle und 723 Neuinfektionen verzeichnet.

Brasilien öffnet Grenzen für ausländische Flugreisende wieder

Brasilien öffnet trotz der weiterhin rasanten Ausbreitung des Coronavirus im Land seine Grenzen wieder für ausländische Flugreisende. Durch ein Regierungsdekret wurde diese Einreisesperre aufgehoben. Die Einreise für Ausländer über Land oder Meer bleibt aber für mindestens weitere 30 Tage verboten.

Chefs von US-Internetriesen bei Kongressanhörung scharf kritisiert

Die Chefs der US-Internetriesen Amazon, Apple, Google und Facebook haben sich bei einer Kongressanhörung zu ihrer Marktmacht scharfe Kritik anhören müssen. "Sie haben zu viel Macht", sagte der demokratische Abgeordnete und Ausschussvorsitzende David Cicilline. Ob durch eine Bevorzugung ihrer eigenen Angebote, missbräuchliche Preissetzung oder die Verpflichtung zum Kauf zusätzlicher Produkte - "die dominierenden Plattformen haben ihre Macht auf zerstörerische, schädliche Weise ausgeübt, um zu wachsen."

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Einzelhandelsumsatz Juni -1,2% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Juni -3,5% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)