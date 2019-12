ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in China fast auf Achtjahreshoch

Die chinesischen Verbraucherpreise haben mit ihrem Aufwärtstrend im November den höchsten Wert seit fast acht Jahren erreicht. Vor allem die Preise für Schweinefleisch und andere Lebensmittel liessen den Verbraucherpreisindex um 4,5 Prozent steigen. So hoch war die Teuerung seit Januar 2012 nicht mehr, wie die Statistikbehörde mitteilte. Im Oktober hatte die Inflation noch bei 3,8 Prozent gelegen, Volkswirte hatten für November mit einem Anstieg auf nur 4,4 Prozent gerechnet.

Zeitung: Scholz legt Gesetzentwurf für Finanztransaktionssteuer vor

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat einem Medienbericht zufolge seinen europäischen Amtskollegen einen finalen Gesetzentwurf zur Finanztransaktionssteuer vorgelegt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, sieht der Gesetzentwurf zunächst eine Steuer auf Aktienkäufe in zehn EU-Staaten vor. Der Zeitung zufolge bat Scholz die europäischen Finanzminister nun um ihre abschliessende Zustimmung.

Vermittlungsausschuss vertagt Beratungen zum Klimapaket

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat noch keine Lösung für den Streit um das Klimapaket gefunden. Die Verhandlungen wurden vertagt, wie der Bundesrat am Montagabend mitteilte. Die Beratungen sollen nun am Mittwoch, den 18. Dezember, um 12.00 Uhr fortgesetzt werden.

Starke Verkehrseinschränkungen vor neuen Protesten in Frankreich

Vor neuen Protesten und Kundgebungen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron haben Streiks in Frankreich den sechsten Tag in Folge für starke Einschränkungen im Zug- und Flugverkehr gesorgt. Laut staatlicher Bahngesellschaft SNCF fahren am Dienstag lediglich 20 Prozent der TGV-Schnellzüge. Die Fluggesellschaft Air France strich ein Viertel ihrer Inlandsflüge und etwa jeden zehnten Mittelstreckenflug.

Ukraines Botschafter sieht Hoffnungsschimmer nach Paris-Gipfel

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat nach dem Treffen in Paris eine überwiegend positive Bilanz gezogen. Zwar sei das Ergebnis des Ukraine-Gipfels "bescheiden", sagte Melnyk im Deutschlandfunk. Es sei aber "ein grosser Erfolg", dass das Treffen überhaupt stattgefunden habe. Die Abschlusserklärung bezeichnete Melnyk als einen "Hoffnungsschimmer für uns alle, vor allem für die Menschen in der Ostukraine".

Tausende Ungarn demonstrieren gegen geplantes Kulturgesetz

Tausende Ungarn sind am Montagabend in Budapest gegen ein geplantes Gesetz der Regierung zur stärkeren Kontrolle der Theater auf die Strasse gegangen. Die Regierung des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban hatte einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Kultureinrichtungen im Land einer stärkeren Kontrolle durch den Staat unterwerfen will.

Truppenabzug und Waffenstillstand bei Ukraine-Gipfel vereinbart

Ein Teilabzug von Truppen, ein Gefangenen-Austausch und eine Umsetzung der Waffenruhe noch in diesem Jahr: Beim Ukraine-Gipfel in Paris haben sich der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf Schritte zur Annäherung beider Länder geeinigt. Putin sprach nach dem ersten Treffen der beiden Politiker von einem "wichtigen Schritt". Selenskyj betonte dagegen, er habe sich mehr erhofft.

Saudi-Arabien rechnet 2020 mit Defizit von 50 Milliarden Dollar

Saudi-Arabien rechnet 2020 mit einem Haushaltsdefizit von 50 Milliarden Dollar. Das Defizit soll rund 15 Milliarden Dollar höher ausfallen als im laufenden Jahr, wie das staatliche Fernsehen unter Berufung auf eine amtliche Erklärung berichtete. Die Ausgaben sollen 2020 gegenüber dem laufenden Jahr um fast 8 Prozent auf 272 Milliarden Dollar zurückgehen.

Handelsgespräche USA-China sind laut Trump-Berater auf gutem Weg

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China "gehen in die richtige Richtung", sagte Jared Kushner, Berater im Weissen Haus, am Montag. Kushner, der auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump ist, wollte sich allerdings nicht dazu äussern, ob am 15. Dezember mit weiteren Importzöllen durch die US-Regierung auf Erzeugnisse aus China zu rechnen ist.

TV: USA, Mexiko und Kanada einigen sich auf Anpassungen im Freihandel

Die USA, Mexiko und Kanada haben sich nach Medienberichten auf Anpassungen im neuen Entwurf für ihr Freihandelsabkommen geeinigt. "Eine endgültige Einigung könnte gemäss mehrerer Quellen innerhalb von 24 Stunden erzielt werden", berichtete der US-Sender Fox Business. Damit könne die baldige Ratifizierung des neuen Freihandelsabkommens zwischen den Staaten erreicht werden. Auch US-Präsident Donald Trump sprach von Fortschritten.

Medien: Demokraten wollen Dienstag Anklagepunkte gegen Trump vorlegen

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus wollen laut Medienberichten voraussichtlich bereits am Dienstag die Anklagepunkte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump vorlegen. Trump solle wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung des Kongresses angeklagt werden, berichteten mehrere US-Medien. Das Repräsentantenhaus könne dann voraussichtlich noch vor Weihnachten über eine Anklageerhebung abstimmen. Zuvor muss der Justizausschuss über die Anklage befinden.

Trump empfängt russischen Aussenminister Lawrow in Washington

Rund anderthalb Jahre nach einem umstrittenen Treffen mit dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow im Weissen Haus empfängt US-Präsident Donald Trump diesen am Dienstag erneut in Washington. Thema der Gespräche, an denen auch US-Aussenminister Mike Pompeo teilnimmt, seien die bilateralen Beziehungen, sagte ein Regierungsvertreter in der US-Hauptstadt. Zudem wird es voraussichtlich um den Konflikt in Syrien, den Iran sowie um Nordkorea gehen.

USA berufen UN-Sicherheitsratstreffen wegen Nordkorea ein

Die USA haben inmitten neuer Spannungen mit Nordkorea eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates über die Gefahr einer eskalierenden "Provokation" einberufen. Das Treffen soll "einen umfassenden Überblick über die jüngsten Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel geben, einschliesslich der jüngsten Raketenstarts und der Möglichkeit einer eskalierenden Provokation", sagte ein Sprecher des US-Aussenministeriums.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Okt +0,4% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Okt PROGNOSE: +0,2% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Sep rev +0,4% (vorl: +0,3%) gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov +0,1% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov +2,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov PROG: +0,1% gg Vm, +2,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Nov +0,3% gg Vm, +1,6% gg Vj

