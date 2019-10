ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang sinkt im August wider Erwarten

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im August schwächer entwickelt als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert. Ohne Grossaufträge lag der reale Auftragseingang um 0,3 Prozent niedriger. Das vorläufig für Juli gemeldete Auftragsminus von 2,7 Prozent revidierten die Statistiker auf 2,1 Prozent nach oben.

Lampe: Keine Hoffnung auf Trendwende

Das Auftragsminus für die deutsche Industrie im August bezeichnete Alexander Krüger, Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, als "weitere Negativnachricht". Dies zeige, dass es keine Hoffnung auf eine Trendwende gebe, die Industrierezession setze sich fort. Wegen der Lage der Sommerferien habe das Bankhaus eigentlich eine andere Entwicklung im August erwartet. Die grosse Frage ist nach Ansicht von Krüger, wie lange der Dienstleistungssektor dem Abwärtssog der Industrie widerstehen kann.

LBBW: Deutsche Wirtschaft in technischer Rezession

"Es geht also weiter abwärts", lautet das Fazit von LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch mit Blick auf den deutschen Auftragseingang, der im August um 0,6 Prozent gesunken ist. "Nach dem zweiten Quartal dürfte auch das dritte Quartal höchstwahrscheinlich einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung bringen", schreibt der Experte in einem Kommentar. "Damit befände sich Deutschland in einer sogenannten technischen Rezession. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern", fügt Niklasch hinzu.

Deutscher Industrieumsatz steigt im August um 1,3 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im August gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent. Der für Juli gemeldete Umsatzrückgang von 0,9 Prozent wurde auf ein Minus von 1,2 Prozent revidiert.

Fed-Notenbankerin George: US-Wirtschaft ist in guter Verfassung

Die Chefin der Federal Reserve von Kansas City, Esther George, ist derzeit nicht über die niedrige Inflation besorgt. Zudem zeigte sie sich in einer Rede einerseits skeptisch über die Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen, aber andererseits offen für weitere Zinsschritte. "Die US-Wirtschaft ist derzeit in einer guten Verfassung - die Inflation ist niedrig, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, und das moderate Wachstum dürfte sich fortsetzen", sagte George laut Redetext beim Jahrestreffen der National Association für Business Economics in Denver.

DIHK-Präsident warnt vor langwierigen Planverfahren als Standortrisiko

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, hat von der Bundesregierung Massnahmen zur Beschleunigung von Planverfahren gefordert. "Aus Sicht der Betriebe können wir es uns nicht länger leisten, jede Infrastruktur, ob Verkehr, Energie oder Breitband nach eigenen Regelungen zu planen und zu genehmigen", sagte Schweitzer dem Handelsblatt.

BGA: Schon 3,5 Milliarden Euro Schaden durch Brexit

Aussenhandelspräsident Holger Bingmann hat die Bundesregierung und die übrigen EU-Staaten eindringlich vor einem harten Brexit Ende Oktober gewarnt. "Ein ungeregelter Austritt der Briten aus der EU ist wahrscheinlicher denn je. Ein harter Brexit aber hätte katastrophale Folgen für den deutschen Aussenhandel", sagte Bingmann der Rheinischen Post. Der Brexit werfe längst seinen Schatten voraus. "Allein im ersten Halbjahr hat sich das deutsche Exportgeschäft mit Grossbritannien in Höhe von über 3,5 Milliarden Euro in Luft aufgelöst", sagte Bingmann.

Bundesregierung schwächt Klimaschutzgesetz deutlich ab - Magazin

Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist laut einem Medienbericht im Vergleich zu früheren Plänen deutlich abgeschwächt worden. Das meldete das Portal Spiegel Online unter Verweis auf den finalen Entwurf aus dem Umweltministerium, den die Regierung am Mittwoch zusammen mit der Langfassung ihres Klimapakets verabschieden will. In dem Papier, das dem Spiegel vorliege, werde für das Jahr 2040, anders als zunächst vorgesehen, kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung mehr definiert.

BDI kritisiert in Acht-Punkte-Papier Klimapaket - Zeitung

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert die Bundesregierung auf, bei ihrem Klimaschutzprogramm nachzusteuern. Das geht aus einem Acht-Punkte-Papier hervor, aus dem dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. "Aus Sicht der Wirtschaft sehen wir die Gefahr gravierender Fehlentwicklungen."

Neue US-Zölle würden vor allem Deutschland schaden - Zeitung

Die von den USA angekündigten Strafzölle auf Waren aus Europa werden vor allem Deutschland treffen. Wie die Zeitung Die Welt unter Berufung auf ein bisher unveröffentlichtes Dokument des US-Handelsministeriums berichtet, sind deutsche Importe im Wert von rund 2,4 Milliarden Dollar pro Jahr betroffen. Dies sei der höchste Betrag und allen EU-Mitgliedsstaaten.

Johnson schliesst erneuten Brexit-Aufschub aus

Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine erneute Verschiebung des Brexit ausgeschlossen. Die EU solle nicht "irrtümlich" davon ausgehen, dass Grossbritannien über den derzeitigen Austrittstermin Ende Oktober hinaus in dem Staatenverbund bleiben werde, sagte Johnson nach Angaben eines Sprechers in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Johnson sagte demnach, er werde in Brüssel um keinen erneuten Aufschub bitten.

Regierende Sozialisten gewinnen Parlamentswahl in Portugal

Die Sozialistische Partei von Ministerpräsident Antonio Costa hat die Parlamentswahl in Portugal klar gewonnen. Die Sozialisten kamen nach Auszählung fast aller Stimmen auf knapp 37 Prozent und errangen mindestens 106 der 230 Sitze im portugiesischen Parlament. Damit ist Costa aber voraussichtlich weiter auf Koalitionspartner angewiesen.

US-Truppen in Nordsyrien ziehen sich von türkischer Grenze zurück

Die US-Truppen in Nordsyrien ziehen sich nach Angaben des Weissen Hauses wegen einer bevorstehenden Offensive der türkischen Armee von der türkischen Grenze zurück. Wie die US-Regierung nach einem Telefonat von Präsident Donald Trump mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan mitteilte, werden die US-Soldaten künftig nicht mehr in der "unmittelbaren Gegend" präsent sein.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)