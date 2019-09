ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BIZ: US-Renditekurve kein geeigneter Rezessionsindikator

Der Leiter der Währungs- und Wirtschaftsabteilung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Claudio Borio, hat davor gewarnt, die Inversion der US-Renditekurve als Vorboten einer Rezession zu betrachten. "Im Gegensatz zu früheren Episoden spiegelt die Inversion die historisch niedrige Laufzeitprämie, die ihrerseits massgeblich von den Wertpapierkäufen der Zentralbanken beeinflusst ist", sagte Borio anlässlich der Veröffentlichung des aktuellen BIZ-Quartalsberichts. Die Laufzeitprämie sei kein Rezessionsindikator.

Habeck erneuert Grünen-Kritik am Klimapaket der Regierung

Grünen-Chef Robert Habeck hat die Kritik seiner Partei am Klimapaket der Regierung bekräftigt und einen Einstieg mit einem höheren CO2-Preis gefordert. Von dem Paket halte er "nichts", sagte Habeck im Morgenmagazin von ARD und ZDF, "gemessen an dem, was erwartet wurde und was angekündigt wurde". Zwar seien die Fördermassnahmen "nicht falsch", aber das Paket selbst sei deswegen "noch lange nicht richtig", erklärte er. Es genüge den Herausforderungen in keinster Weise.

Europäische Autobauer warnen vor ungeregeltem Brexit

In einer seltenen gemeinsamen Erklärung haben die europäischen Autobauer vor den Folgen eines ungeregelten EU-Austritt Grossbritanniens gewarnt. Der Autoindustrie drohe im Falle eines No-Deal-Brexits ein wirtschaftliches "Erdbeben", heisst es in der am Montag veröffentlichten Stellungnahme von 23 europäischen Automobilverbänden. Die Automobilindustrie in Europa würde durch zusätzliche bürokratische Hürden "erheblich" gestört werden, warnte der Chef des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes.

Merkel zum UN-Klimagipfel in New York eingetroffen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Sonntagabend (Ortszeit) zu einem zweitägigen Besuch bei der UNO in New York eingetroffen. Am Montag wird die Kanzlerin unter anderem an einem Klimagipfel teilnehmen, zu dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres eingeladen hat. Dabei wird sie in einer kurzen Rede das Klimaschutzpaket vorstellen, das ihre Regierung am Freitag auf den Weg gebracht hatte.

Italien lässt 182 Flüchtlinge an Bord der "Ocean Viking" an Land

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche lässt Italiens neue Regierung Flüchtlinge an Bord der "Ocean Viking" an Land. Das Rettungsschiff dürfe in den Hafen der sizilianischen Stadt Messina einfahren, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee am späten Sonntagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Ein Vertreter des Innenministeriums in Rom bestätigte die Öffnung des Hafens gegenüber der Zeitung "La Stampa".

Reparatur der Aramco-Raffinerie könnte deutlich länger dauern

Nach dem Anschlag auf die saudische Raffinerie am Persischen Golf will der Betreiber Aramco die Anlagen möglichst schnell wieder in Betrieb nehmen können. Das könne aber Monate dauern, statt die versprochenen maximal zehn Wochen, berichten saudische Offizielle und Vertreter der Ölfeldausrüster, die die Reparaturen vornehmen müssen. Aramco führe Krisengespräche mit den Ersatzteilelieferanten und den Dienstleistern und sei auch bereit, für eine schnelle Reparatur mehr zu bezahlen.

Schwedischer Eigner: Iran will Öltanker "Stena Impero" in Kürze freigeben

Im Streit um den vom Iran festgesetzten Öltanker "Stena Impero" rechnet der schwedische Eigner damit, dass Teheran das Schiff in Kürze freigibt. Stena-Bulk-Chef Erik Hanell sagte am Sonntag dem schwedischen Fernsehsender SVT, dass mit der Freigabe des Schiffes "in einigen Stunden" zu rechnen sei. Am 19. Juli hatten die iranischen Revolutionsgarden die Kontrolle über den 183-Meter-Tanker übernommen. Sie schleppten ihn in den Hafen Bandar Abbas.

Trump: Joe Biden und sein Sohn waren Thema bei Telefonat mit Selenskyj

In der Kontroverse um sein Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump bestätigt, dass der demokratische Politiker Joe Biden und dessen Sohn Hunter Thema des Gespräches waren. Es sei um eine mögliche Verwicklung der beiden in Korruption in der Ukraine gegangen, sagte Trump am Sonntag. Zugleich äusserte er die Hoffnung, dass das äusserst umstrittene Telefonat veröffentlicht werde.

US-Präsidentschaftsbewerberin Warren überholt erstmals Biden in Umfragen

Im internen Rennen der US-Demokraten für die Präsidentschaftskandidatur hat die Senatorin von Massachussetts, Elizabeth Warren, erstmals in einem Bundesstaat in Umfragen den Favoriten Joe Biden überholt. Im wichtigen Bundesstaat Iowa erreichte Warren einer Umfrage von Des Moines Register und CNN vom Sonntag zufolge 22 Prozent Zustimmung; Biden kam auf 20 Prozent. Der landesweit drittplatzierte demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders erhielt elf Prozent Zustimmung.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Aug +0,5% gg Vj (PROG: +0,4%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Aug +0,8% (Juli: +0,8%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)