ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Krisenstimmung zu Beginn des G20-Gipfels in Osaka

Unter dem Eindruck wachsender politischer Spannungen und einer schwächer werdenden Weltwirtschaft hat am Freitag in Osaka der G20-Gipfel begonnen. Bis Samstag wollen die Staats- und Regierungschefs der grossen Industrie- und Schwellenländer in der japanischen Hafenstadt über den Zustand der globalen Wirtschaft, Handelsfragen, die Digitalisierung und den Klimaschutz beraten. Besondere Bedeutung dürfte auch den bilateralen Treffen der Staatenlenker am Rande zukommen. Dort soll es um die aktuellen Krisenherde gehen.

US-Berater Kudlow: Bei Treffen Trump/Xi keine Vorbedingungen

Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel in Japan hat Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow versichert, dass es für den Dialog zur Beilegung des erbitterten Handelsstreits zwischen Washington und Peking von keiner Seite Vorbedingungen gebe. "Es gibt keine Vorbedingungen für diese Gespräche", sagte Kudlow vor Journalisten im Weissen Haus. "Das ist sehr wichtig."

Auf G20-Gipfel zeichnet sich Konfrontation zwischen USA und EU in Klimapolitik ab

Beim G20-Gipfel in Osaka zeichnet sich eine harte Auseinandersetzung zwischen den europäischen Staaten und den USA um den Klimaschutz ab. Die Europäer hätten sich am Rande des Gipfels in Japan auf eine rote Linie verständigt, hiess es am Freitag aus französischen Regierungskreisen. Demnach wollten sie keine Abschlusserklärung akzeptieren, die auf Betreiben der USA hinter der letzten G20-Erklärung zum Klimaschutz zurückbleibe.

Deutsche Importpreise sinken im Mai wegen Energiepreisen

Die Importpreise in Deutschland sind im Mai angesichts fallender Energiepreise gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang von 0,2 Prozent registriert. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten die Preisentwicklung exakt vorhergesagt.

Inflationsdruck in Frankreich nimmt im Juni zu

Die französische Inflation hat sich im Juni verstärkt. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene jährliche Inflationsrate stieg auf 1,4 von 1,1 Prozent im Mai, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte.

Hälfte der Ostdeutschen gegen CDU-Kooperationsverbot mit AfD

Das Kooperationsverbot der CDU mit der AfD spaltet die Wahlberechtigten in Ostdeutschland. 49 Prozent der Befragten möchten nicht, dass die CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschliesst, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für den Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin ergab. 46 Prozent sehen das anders.

U-Haft für zwei mutmassliche Komplizen im Mordfall Lübcke

Im Fall des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind die beiden mutmasslichen Komplizen des Hauptbeschuldigten Stephan E. in Untersuchungshaft gekommen. Ein Ermittlungsrichter habe Haftbefehl gegen den 64-jährigen Elmar J. und den 43-jährigen Markus H. erlassen und für sie U-Haft angeordnet, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Macron will bei EU-Gipfel am Sonntag "drei Namen" für Topjobs

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Notwendigkeit bekräftigt, beim EU-Sondergipfel am Sonntag einen Durchbruch bei der Besetzung europäischer Spitzenjobs zu erzielen. Die Nominierungen müssten erfolgen, sonst drohe "ein Zyklus institutioneller Funktionsstörung", sagte Macron vor Journalisten bei seinem Japan-Besuch zum G20 Gipfel in Osaka. Es werde dann "drei Namen" für die Posten geben, deren Besetzung von den EU-Staats- und Regierungschefs abhänge.

Istanbuls neuer Bürgermeister Imamoglu vereidigt

Zur Vereidigung des neuen Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu haben sich zahlreiche Menschen vor dem Rathaus der türkischen Millionenmetropole versammelt. Dort trat der frühere Bezirksbürgermeister offiziell sein neues Amt an. Der Wahlerfolg Imamoglus gilt als wichtiger Sieg der Opposition gegen den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdigan.

Biden bei zweiter Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber unter Druck

Bei der zweiten TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber ist Umfragefavorit Joe Biden unter Druck geraten. Mehrere der Kandidaten gingen den früheren Vizepräsidenten bei der Debatte in Miami scharf an. Der 38-jährige Abgeordnete Eric Swalwell etwa rief den 76-jährigen Biden auf, er solle "den Stab weitergeben". "Ich halte den Stab immer noch fest", entgegnete Biden.

Trump sieht in Iran-Krise "keine Eile"

Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump ein Signal der Entspannung entsandt. "Wir haben viel Zeit. Es gibt keine Eile, sie (die Iraner) können sich Zeit nehmen", sagte Trump am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka. "Es gibt überhaupt keinen zeitlichen Druck." Er hoffe, dass der Konflikt sich letztlich beilegen lasse.

US-Kongress billigt Milliarden-Nothilfen zu Milderung von Migrationskrise

Der US-Kongress hat angesichts der Migrationskrise an der Grenze zu Mexiko Nothilfen in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar freigegeben. Das Repräsentantenhaus billigte ein vom Senat beschlossenes Finanzpaket. Die von den oppositionellen Demokraten kontrollierte Kongresskammer stimmte mit einer klaren Mehrheit von 305 zu 102 Stimmen für die Nothilfen. Der Text muss nun noch von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

Trumps Ex-Wahlkampfchef Manafort plädiert in neuem Verfahren auf nicht schuldig

Der bereits inhaftierte Ex-Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, hat in einem neuen Verfahren gegen ihn auf nicht schuldig plädiert. Der 70-Jährige, der in Handschellen in ein New Yorker Gericht geführt wurde, wies die 16 Anklagepunkte, darunter Fälschung von Geschäftsunterlagen und Darlehensbetrug, zurück.

Twitter geht stärker gegen Regelverstösse von Politikern vor

Twitter will verstärkt gegen Politiker vorgehen, die gegen die Verhaltensregeln des Kurzbotschaftendienstes verstossen. Tweets, die "im öffentlichen Interessen" seien, würden zwar auch im Falle von Regelverstössen weiterhin veröffentlicht, allerdings mit einem Hinweis versehen, teilte das US-Unternehmen in einem Blog-Eintrag mit.

13 Festnahmen nach angeblichem Putschversuch in Venezuela

Nach dem angeblichen Putschversuch in Venezuela sind 13 Menschen festgenommen worden. "Was ist die Konsequenz der kriminellen Taten dieser Putschisten? Das Gefängnis", sagte der venezolanische Kommunikationsminister Jorge Rodriguez bei einem Fernsehauftritt. Er nannte die Namen aller 13 Beschuldigten und präsentierte General Miguel Sisco Mora als "Kommandeur der Operation".

+++ Konjunkturdaten +++

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juni -13 (Mai: -10)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: -10

Japan/Arbeitslosenquote Mai 2,4% (PROG: 2,4%)

Japan/Industrieproduktion Mai +2,3% (PROG: +0,7%) gg Vm

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Juni +0,9% (PROG: +1,0%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni +1,1% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni +0,1% gg Vm

Südkorea Industrieproduktion Mai -1,7% (PROG: -0,4%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Mai -0,2% (PROG: -0,9%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Mai 98,1 (Apr: 98,3)

Mexiko/Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 8,25%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)